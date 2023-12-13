Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Прочий антиквариат в Гомельской области
10 р.
Провод д/утюга,самовара СССР.
Гомель
40 р.
Проигрыватель пластинок Концерт-М. Новый. Рабочий
Гомель
Договорная
Будильники на запчасти
Гомельская, Добруш
20 р.
Альбом для монет на 120 ячеек
Гомельская, Светлогорск
49.99 р.
Весы 5 кг СССР торговые настольные чугун
Гомель
10 р.
Карты СССР цена за всё
Гомель
10 р.
Альбомы для монет б/у
Гомельская, Калинковичи
3.50 р.
Ёлочные игрушки,бусы-стеклярус из СССР
Гомель
85 р.
Новогодняя композиция сов.периода-фабричное
Гомель
80 р.
Пылесос Омега немецкий времен СССр
Гомель
20 р.
ДЕД МОРОЗЫ И СНЕГУРОЧКА СССР
Гомель
Договорная
Раскраска СССР
Гомель
Договорная
Ручки для холодильника
Гомель
18 р.
Скатерть
Гомель
25 р.
Фарфоровая статуетка (сольница,перечница)
Гомель
Договорная
Вышивки - ручная работа времён СССР
Гомельская, Жлобин
6 р.
Куклы - неваляшки
Гомель
Договорная
Дозиметр
Гомель
15 р.
Сумочка 60-х.
Гомель
100 р.
шкатулка старинная
Гомель
25 р.
Шкатулка
Гомельская, Светлогорск
50 р.
Иконы
Гомель
Договорная
Ковер СССР 70-ые годы
Гомельская, Рогачев
Договорная
Утюг ссср
Гомельская, Рогачев
Договорная
Часы СССР
Гомельская, Рогачев
20 р.
Монеты РИ
Гомель
Договорная
лампа керосиновая
Гомельская, Калинковичи
90 р.
Дипломат
Гомельская, Житковичи
Договорная
музыкальная шкатулка
Гомельская, Калинковичи
Договорная
икона
Гомельская, Калинковичи
10 р.
Ёлочные игрушки из СССР
Гомель
15 р.
Ингалятор СССР
Гомельская, Мозырь
Договорная
монеты
Гомельская, Калинковичи
10 р.
Диапозитивы СССР
Гомель
15 р.
Калькулятор СССР
Гомель
10 р.
Глубокие блюдца
Гомель
25 р.
Блюдо Добруш новое
Гомель
30 р.
Ожерелье,жемчуг,СССР
Гомельская, Житковичи
Договорная
тарелка ссср
Гомельская, Рогачев
20 р.
Распятие
Гомельская, Речица
Договорная
Бритва, опаска
Гомель
Договорная
Кувшин, глина
Гомель
Договорная
Трубки курительные
Гомель