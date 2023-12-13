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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Гомельской области

Провод д/утюга,самовара СССР.

10 р.

Провод д/утюга,самовара СССР.

Гомель

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Проигрыватель пластинок Концерт-М. Новый. Рабочий

40 р.

Проигрыватель пластинок Концерт-М. Новый. Рабочий

Гомель

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Будильники на запчасти

Договорная

Будильники на запчасти

Гомельская, Добруш

Альбом для монет на 120 ячеек

20 р.

Альбом для монет на 120 ячеек

Гомельская, Светлогорск

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Весы 5 кг СССР торговые настольные чугун

49.99 р.

Весы 5 кг СССР торговые настольные чугун

Гомель

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Карты СССР цена за всё

10 р.

Карты СССР цена за всё

Гомель

Альбомы для монет б/у

10 р.

Альбомы для монет б/у

Гомельская, Калинковичи

Ёлочные игрушки,бусы-стеклярус из СССР

3.50 р.

Ёлочные игрушки,бусы-стеклярус из СССР

Гомель

Новогодняя композиция сов.периода-фабричное

85 р.

Новогодняя композиция сов.периода-фабричное

Гомель

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Пылесос Омега немецкий времен СССр

80 р.

Пылесос Омега немецкий времен СССр

Гомель

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ДЕД МОРОЗЫ И СНЕГУРОЧКА СССР

20 р.

ДЕД МОРОЗЫ И СНЕГУРОЧКА СССР

Гомель

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Раскраска СССР

Договорная

Раскраска СССР

Гомель

Ручки для холодильника

Договорная

Ручки для холодильника

Гомель

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Скатерть

18 р.

Скатерть

Гомель

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Фарфоровая статуетка (сольница,перечница)

25 р.

Фарфоровая статуетка (сольница,перечница)

Гомель

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Вышивки - ручная работа времён СССР

Договорная

Вышивки - ручная работа времён СССР

Гомельская, Жлобин

Куклы - неваляшки

6 р.

Куклы - неваляшки

Гомель

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Дозиметр

Договорная

Дозиметр

Гомель

Сумочка 60-х.

15 р.

Сумочка 60-х.

Гомель

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шкатулка старинная

100 р.

шкатулка старинная

Гомель

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Шкатулка

25 р.

Шкатулка

Гомельская, Светлогорск

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Иконы

50 р.

Иконы

Гомель

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Ковер СССР 70-ые годы

Договорная

Ковер СССР 70-ые годы

Гомельская, Рогачев

Утюг ссср

Договорная

Утюг ссср

Гомельская, Рогачев

Часы СССР

Договорная

Часы СССР

Гомельская, Рогачев

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Монеты РИ

20 р.

Монеты РИ

Гомель

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лампа керосиновая

Договорная

лампа керосиновая

Гомельская, Калинковичи

Дипломат

90 р.

Дипломат

Гомельская, Житковичи

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музыкальная шкатулка

Договорная

музыкальная шкатулка

Гомельская, Калинковичи

икона

Договорная

икона

Гомельская, Калинковичи

Ёлочные игрушки из СССР

10 р.

Ёлочные игрушки из СССР

Гомель

Ингалятор СССР

15 р.

Ингалятор СССР

Гомельская, Мозырь

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монеты

Договорная

монеты

Гомельская, Калинковичи

Диапозитивы СССР

10 р.

Диапозитивы СССР

Гомель

Калькулятор СССР

15 р.

Калькулятор СССР

Гомель

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Глубокие блюдца

10 р.

Глубокие блюдца

Гомель

Блюдо Добруш новое

25 р.

Блюдо Добруш новое

Гомель

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Ожерелье,жемчуг,СССР

30 р.

Ожерелье,жемчуг,СССР

Гомельская, Житковичи

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тарелка ссср

Договорная

тарелка ссср

Гомельская, Рогачев

Распятие

20 р.

Распятие

Гомельская, Речица

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Бритва, опаска

Договорная

Бритва, опаска

Гомель

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Кувшин, глина

Договорная

Кувшин, глина

Гомель

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Трубки курительные

Договорная

Трубки курительные

Гомель

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