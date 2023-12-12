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Прочая техника для ухода за одеждой
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Бытовая техникаУход за одеждой, пошив

Прочая техника для ухода за одеждой в Гомельской области

Нитки для шитья

0.50 р.

Нитки для шитья

Гомель

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Машинка для стрижки катышек

10 р.

Машинка для стрижки катышек

Гомель

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Сменные лезвия Xiaomi

7 р.

Сменные лезвия Xiaomi

Гомель

Челнок , челночное устройство

Договорная

Челнок , челночное устройство

Гомельская, Мозырь

Новая Машинка для удаления катышек BOMANN TEXTIL-CLEANER MC 702 CB (Арт. 203/230738)

9.71 р.

Новая Машинка для удаления катышек BOMANN TEXTIL-CLEANER MC 702 CB (Арт. 203/230738)

Гомельская, Калинковичи

Промышленные швейные иглы SCHMETZ.(Germany.)

1 р.

Промышленные швейные иглы SCHMETZ.(Germany.)

Гомельская, Добруш

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Иглы 170 к швейным машинам 23 класс

1 р.

Иглы 170 к швейным машинам 23 класс

Гомель

Иглы для швейной машины 0755

5 р.

Иглы для швейной машины 0755

Гомель

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Ножницы портновские

9 р.

Ножницы портновские

Гомель

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Удоление катышек

10 р.

Удоление катышек

Гомель

Машинка для удаления катышков

5 р.

Машинка для удаления катышков

Гомель

Ножницы портные

20 р.

Ножницы портные

Гомель

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Машинка для удаления катышек Deerma DM MQ811Y (Арт.201/232029)

30.53 р.

Машинка для удаления катышек Deerma DM MQ811Y (Арт.201/232029)

Гомель

Беспроводная машинка для удаления катышек

10 р.

Беспроводная машинка для удаления катышек

Гомель

Иглы для швейной машины

5 р.

Иглы для швейной машины

Гомель

Машина индизит 170р

170 р.

Машина индизит 170р

Гомельская, Мозырь

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Виброгасящие ножки

10 р.

Виброгасящие ножки

Гомель

Портные ножницы(Арт. 209/230746)

21.21 р.

Портные ножницы(Арт. 209/230746)

Гомельская, Речица

Машинка для удаления катышков

10 р.

Машинка для удаления катышков

Гомельская, Мозырь

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Швейные запчасти

Договорная

Швейные запчасти

Гомельская, Мозырь

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Машинка от катышек

5 р.

Машинка от катышек

Гомель

ажурная каретка Toyota

55 р.

ажурная каретка Toyota

Гомель

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ручная вязальная машина Toyota KS858 без иголок

150 р.

ручная вязальная машина Toyota KS858 без иголок

Гомель

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Гладильная доска

240 р.

Гладильная доска

Гомель

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Машинка для удаления катышков

20 р.

Машинка для удаления катышков

Гомель

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Набор шпулек

Договорная

Набор шпулек

Гомельская, Мозырь

Машинка для удаления катышков

8 р.

Машинка для удаления катышков

Гомель

Электропривод для швейной машины

Договорная

Электропривод для швейной машины

Гомельская, Мозырь

Машинка для удаления катышков

20 р.

Машинка для удаления катышков

Гомель

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Двухконтурная вязальная машина Veritas 360

120 р.

Двухконтурная вязальная машина Veritas 360

Гомель

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Швейная машина Janome

310 р.

Швейная машина Janome

Гомельская, Речица

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Машинка для катышек

10 р.

Машинка для катышек

Гомель

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Подставка для отпаривания

30 р.

Подставка для отпаривания

Гомель

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Машинка для удаления катышек

20 р.

Машинка для удаления катышек

Гомель

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Машинка для удаления катышек

20 р.

Машинка для удаления катышек

Гомель

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Швейная машинка класса 2М-1

Договорная

Швейная машинка класса 2М-1

Гомельская, Мозырь

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Ретона

30 р.

Ретона

Гомельская, Жлобин

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Иглы швейные 170,250

5 р.

Иглы швейные 170,250

Гомель

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Швейные нитки

3 р.

Швейные нитки

Гомель

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Гладильная доска мини

10 р.

Гладильная доска мини

Гомельская, Мозырь

Гладильная машина cordes

250 р.

Гладильная машина cordes

Гомель

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Все для швей от 40к.

0.40 р.

Все для швей от 40к.

Гомельская, Мозырь

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Ковер из шелковых нитей. Переливается разными отте

300 р.

Ковер из шелковых нитей. Переливается разными отте

Гомельская, Речица

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Товары с доставкой от магазинов

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Онлайн-заказ

31 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Онлайн-заказ

19.31 р.

Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Онлайн-заказ

34 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Онлайн-заказ

54 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Онлайн-заказ

10.96 р.

Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Онлайн-заказ

59.43 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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