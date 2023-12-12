Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для уборки в Гомельской области
250 р.
Паровая швабра
Гомель
40 р.
Воздухоочиститель пульт прилагается б у совсем пау
Гомельская, Речица
90 р.
Электровеник
Гомельская, Светлогорск
220 р.
Паровая швабра
Гомель
15 р.
Щётка магнитная для мытья окон
Гомель
450 р.
Электрошвабра FC-3
Гомель
65 р.
Электрощетка
Гомель
5 р.
Насадка на швабру с распылителем
Гомель
700 р.
Автомойка высокого давления
Гомель
29 р.
Швабра - моп Deerma Spray
Гомель
350 р.
Kitfort пылесос моющий
Гомельская, Калинковичи
350 р.
Робот-мойщик окон
Гомель
75 р.
Паровая швабра. Парошвабра.
Гомель
250 р.
Робот-мойщик окон Hobot
Гомель
25 р.
Прокат моющего пылесоса Каrcher Puzzi 8/1
Гомель
888 р.
РОБОТ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ XIAOMI HUTT C6 (БЕЛЫЙ) в рассрочку на 24 месяцев (37руб/мес)
Гомель
490 р.
снегоуборщик алко 46 е
Гомельская, Жлобин
73 р.
Парошвабра
Гомельская, Мозырь
3 р.
Насадка для швабры
Гомельская, Мозырь
30 р.
Турбо щётка пылесоса Бош
Гомельская, Добруш
300 р.
Устройство для очистки контейнера пылесоса Samsung
Гомель
15 р.
Электрометелка для уборки.
Гомель
Договорная
Электрощетка найсер дайсер
Гомель
25 р.
Электрощетка пылесос ветерок ссср советская
Гомельская, Другие города
330 р.
Керхер
Гомельская, Мозырь
30 р.
Мешки для строительного пылесоса
Гомель
Договорная
Пилосос для авто
Гомельская, Житковичи
129 р.
Швабра с отжимом
Гомельская, Светлогорск
95.74 р.
Паровая швабра Kitfort KT-1001-2 (Арт. 203/230310)
Гомельская, Калинковичи
30 р.
Метёлка электрическая
Гомельская, Светлогорск
60 р.
Фильтр + 2 щётки Tefal
Гомель
2 700 р.
Моющий пылесос (Karcher Puzzi 10/1)
Гомель
15 р.
Hepa, хепа фильтр для пылесоса
Гомель
550 р.
Робот для мытья окон
Гомель
25 р.
комплект для уборки
Гомельская, Жлобин
30 р.
Электро швабра
Гомель
20 р.
Щётка- метёлка
Гомель
45 р.
ПЫЛЕСОС для авто
Гомель
300 р.
Стеклоочиститель Karcher WV 6 Premium White
Гомельская, Калинковичи
15 р.
Щетка
Гомель
90 р.
Стеклоочиститель
Гомель
15 р.
Турбощетка
Гомельская, Другие города
20 р.
Турбощетка
Гомельская, Жлобин
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный