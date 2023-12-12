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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Гомельской области

Паровая швабра

250 р.

Паровая швабра

Гомель

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Воздухоочиститель пульт прилагается б у совсем пау

40 р.

Воздухоочиститель пульт прилагается б у совсем пау

Гомельская, Речица

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Электровеник

90 р.

Электровеник

Гомельская, Светлогорск

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Паровая швабра

220 р.

Паровая швабра

Гомель

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Щётка магнитная для мытья окон

15 р.

Щётка магнитная для мытья окон

Гомель

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Электрошвабра FC-3

450 р.

Электрошвабра FC-3

Гомель

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Электрощетка

65 р.

Электрощетка

Гомель

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Насадка на швабру с распылителем

5 р.

Насадка на швабру с распылителем

Гомель

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Автомойка высокого давления

700 р.

Автомойка высокого давления

Гомель

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Швабра - моп Deerma Spray

29 р.

Швабра - моп Deerma Spray

Гомель

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Kitfort пылесос моющий

350 р.

Kitfort пылесос моющий

Гомельская, Калинковичи

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Робот-мойщик окон

350 р.

Робот-мойщик окон

Гомель

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Паровая швабра. Парошвабра.

75 р.

Паровая швабра. Парошвабра.

Гомель

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Робот-мойщик окон Hobot

250 р.

Робот-мойщик окон Hobot

Гомель

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Прокат моющего пылесоса Каrcher Puzzi 8/1

25 р.

Прокат моющего пылесоса Каrcher Puzzi 8/1

Гомель

РОБОТ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ XIAOMI HUTT C6 (БЕЛЫЙ) в рассрочку на 24 месяцев (37руб/мес)

888 р.

РОБОТ-СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ XIAOMI HUTT C6 (БЕЛЫЙ) в рассрочку на 24 месяцев (37руб/мес)

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
снегоуборщик алко 46 е

490 р.

снегоуборщик алко 46 е

Гомельская, Жлобин

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Парошвабра

73 р.

Парошвабра

Гомельская, Мозырь

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Насадка для швабры

3 р.

Насадка для швабры

Гомельская, Мозырь

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Турбо щётка пылесоса Бош

30 р.

Турбо щётка пылесоса Бош

Гомельская, Добруш

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Устройство для очистки контейнера пылесоса Samsung

300 р.

Устройство для очистки контейнера пылесоса Samsung

Гомель

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Электрометелка для уборки.

15 р.

Электрометелка для уборки.

Гомель

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Электрощетка найсер дайсер

Договорная

Электрощетка найсер дайсер

Гомель

Электрощетка пылесос ветерок ссср советская

25 р.

Электрощетка пылесос ветерок ссср советская

Гомельская, Другие города

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Керхер

330 р.

Керхер

Гомельская, Мозырь

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Мешки для строительного пылесоса

30 р.

Мешки для строительного пылесоса

Гомель

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Пилосос для авто

Договорная

Пилосос для авто

Гомельская, Житковичи

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Швабра с отжимом

129 р.

Швабра с отжимом

Гомельская, Светлогорск

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Паровая швабра Kitfort KT-1001-2 (Арт. 203/230310)

95.74 р.

Паровая швабра Kitfort KT-1001-2 (Арт. 203/230310)

Гомельская, Калинковичи

Метёлка электрическая

30 р.

Метёлка электрическая

Гомельская, Светлогорск

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Фильтр + 2 щётки Tefal

60 р.

Фильтр + 2 щётки Tefal

Гомель

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Моющий пылесос (Karcher Puzzi 10/1)

2 700 р.

Моющий пылесос (Karcher Puzzi 10/1)

Гомель

Hepa, хепа фильтр для пылесоса

15 р.

Hepa, хепа фильтр для пылесоса

Гомель

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Робот для мытья окон

550 р.

Робот для мытья окон

Гомель

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комплект для уборки

25 р.

комплект для уборки

Гомельская, Жлобин

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Электро швабра

30 р.

Электро швабра

Гомель

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Щётка- метёлка

20 р.

Щётка- метёлка

Гомель

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ПЫЛЕСОС для авто

45 р.

ПЫЛЕСОС для авто

Гомель

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Стеклоочиститель Karcher WV 6 Premium White

300 р.

Стеклоочиститель Karcher WV 6 Premium White

Гомельская, Калинковичи

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Щетка

15 р.

Щетка

Гомель

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Стеклоочиститель

90 р.

Стеклоочиститель

Гомель

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Турбощетка

15 р.

Турбощетка

Гомельская, Другие города

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Турбощетка

20 р.

Турбощетка

Гомельская, Жлобин

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Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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