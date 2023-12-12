Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для красоты и здоровья в Гомельской области
100 р.
Ирригатор AEG MD 5613
Гомель
25 р.
Выпрямитель для волос. Расчёска.
Гомель
10 р.
Аксон-02
Гомельская, Мозырь
45 р.
Триммер для лица и тела
Гомельская, Жлобин
100 р.
Ирригатор полости рта
Гомель
40 р.
Расчёска-выпрямитель для волос. Профессиональный.
Гомельская, Добруш
30 р.
Картридж на Дермапен
Гомель
4 000 р.
Часы с боем настенные
Гомельская, Мозырь
700 р.
Медолайт
Гомельская, Мозырь
50 р.
Дарсонваль
Гомель
15 р.
Профессиональные брашинги и расчёска
Гомельская, Мозырь
45 р.
Модель гигиена зубов. Новые.
Гомель
10 р.
Электрорасческа
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Дарсонваль Biolift 4 118 (разборка/ремонт)
Гомель
165 р.
Ножницы для груминга
Гомель
49.73 р.
СКИДКА Аппарат магнитотерапевтический низко частотный портативный ''МАГ - 30 (Арт. 203/230086)
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Аппарат для электрофореза ''Элфор-Проф''
Гомель
30 р.
Щипцы для наращения волос
Гомельская, Жлобин
100 р.
Плед накидка с подогревом
Гомель
80 р.
Стерилизатор
Гомель
5 р.
Триммер для бровей
Гомель
25 р.
Массажёр для ног
Гомель
19.60 р.
Профессиональная система ухода
Гомель
25 р.
Эпилятор
Гомель
20 р.
Светодиодная маска для лица
Гомель
95 р.
Аппарат Desheli Клиатон ультразвуковой
Гомель
100 р.
Профессиональный аппарат для дарсонвализации
Гомель
18 р.
Плойка
Гомель
10 р.
Машинка для стрижки 10р
Гомель
5 р.
ПЕНЬЮАРЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
Гомель
190 р.
Прибор аэроионотерапии Аэровион
Гомель
10 р.
Корректор осанки
Гомель
20 р.
Весы напольные
Гомельская, Жлобин
8 р.
Диспенсер для зубной пасты
Гомель
40 р.
Облучатель утрафиолетовый кварцевый Солнышко
Гомельская, Мозырь
800 р.
Биоптрон Bioptron compact 3 от Zepter.
Гомель
10 р.
Массажёр для головы
Гомель
35 р.
Триммер для носа PHILIPS NT 1620
Гомельская, Мозырь
35 р.
Вакуумные банки
Гомельская, Мозырь
25 р.
Батарейка
Гомель
10 р.
Мезороллер
Гомель
Договорная
Насадка на фен для сушки волос
Гомель
50 р.
Парафиновая ванночка
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
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160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
29 р.
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
74.55 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
199.29 р.
Электрогрелка EcoSapiens S415
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
80.03 р.
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
53.94 р.
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
52 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60
Минск, Центральный