Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Прочая сантехника в Гомельской области
80 р.
Продам газовую колонку в рабочем состоянии
Гомель
15 р.
Крышка бочка
Гомельская, Светлогорск
5 р.
Смазка силиконовая.
Гомель
1 р.
Хомут нержавейка 20-32
Гомель
30 р.
Труба оцинкованная новая
Гомель
100 р.
Корпус магистрального фильтра Гейзер 20BB латун. в
Гомель
25 р.
Бачок унитаза крепление 13 14 см
Гомель
5 р.
Зеркало+ раковина+ экран для ванны
Гомельская, Другие города
200 р.
Душевой поддон
Гомельская, Жлобин
Договорная
сантехнические мелочи
Гомель
400 р.
Инструкция для биде
Гомель
520 р.
Стойка для душа
Гомель
1 р.
Пробка для ванны
Гомельская, Жлобин
5 р.
Игольчатый кран
Гомельская, Светлогорск
14 р.
Клупп трубный 1/2'' STARTUL PROFI
Гомель
Договорная
Канализация наружняя , внутреняя
Гомель
15 р.
Лента алюминиевая СССР (ширина 65мм,вес 1кг).
Гомель
10 р.
Вентиляционная решётка
Гомель
150 р.
Набор клупп
Гомель
Договорная
Сантехнические работы и отопление
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Сантехника . Услуги монтажа
Гомельская, Светлогорск
5 р.
Сиденье на унитаз
Гомель
15 р.
Тэны электрические водяные
Гомельская, Речица
15 р.
Лейка для летнего душа
Гомель
40 р.
Бачок
Гомельская, Буда-Кошелево
10 р.
Крышка для унитаза
Гомельская, Мозырь
20 р.
Продам всё для резьбы за 20р
Гомель
Договорная
Компенсаторы, вибро вставки
Гомель
Договорная
сантехнические мелочи
Гомель
6.07 р.
Эксцентрик для смесителя MasterProf ИС. 2 шт (Арт. 203/230580)
Гомельская, Калинковичи
5 р.
Шланги на смеситель 40 см
Гомельская, Жлобин
Договорная
Обвод полипропиленовый 40x6.7
Гомельская, Житковичи
Договорная
Теплоноситель
Гомельская, Житковичи
3.50 р.
Хомут мет. 1-1/2'' WaterMark M8 с дюбелем. шпилько
Гомельская, Мозырь
25 р.
Бак
Гомель
10 р.
Сантехника
Гомель
10 р.
Клапан выпуска
Гомель
5 р.
Подводка для воды гибкая 40 см(цена за обе)
Гомель
40 р.
Бачок для унитаза керамин
Гомель
Договорная
Самодельный буравой станок 27-29 метров бурит
Гомель
10 р.
Дивертор
Гомельская, Петриков
1 р.
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ
Гомель
65 р.
Новый фильтр для воды АРГО-М
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
1 043.20 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 043.19 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
230.88 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
235.62 р.
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026
Минск, Центральный
400 р.
Портал камина 120*100
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
977.10 р.
Гидроаккумулятор Wester WAV 300
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
395.82 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
267 р.
Стационарная система ''под мойкой'' АкваОсмос АО 5 УФ
Могилевская, Бобруйск