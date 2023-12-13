Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садовой техники в Гомельской области
1 615 р.
Снегоуборщик Brait СБ-7861
Гомель
3 599 р.
Снегоочиститель бензиновый BR-1176ELWS-6
Гомель
210 р.
Минимойка высокого давления
Гомель
85 р.
Домашний мондарин
Гомельская, Речица
820 р.
Мельница для зерна
Гомельская, г.п. Октябрьский
750 р.
Снегоуборочная машина Greenworks
Гомельская, Жлобин
600 р.
Снегоуборщик
Гомель
80 р.
Скребок-отвал для уборки снега
Гомельская, Мозырь
50 р.
Шина Орегон Oregon
Гомель
871 р.
Снегоотвал для минитрактора
Гомель
1 759 р.
Снегоуборщик Brait BR-7056W
Гомель
700 р.
Культиватор бензиновый Магнум м-75, м-80
Гомельская, Светлогорск
450 р.
пила Хускварна 137 оригинальная лёгкая и удобная
Гомель
60 р.
Измельчитель промышленный
Гомельская, Светлогорск
429 р.
Воздуходувка бензиновая Brait BGB-520
Гомель
230 р.
Опырскиватель аккумуляторный
Гомель
150 р.
Бочок металический
Гомельская, Речица
389 р.
Воздуходувка бензиновая BGB-260С
Гомель
120 р.
Кусторез электрический Champion
Гомель
8 750 р.
воздуходувка колесная Billy Goat F1802SPV
Гомельская, Ельск
1 850 р.
Дровокол
Гомельская, Петриков
58 р.
ХИТ ПРОДАЖ ''Торнадо''. По отличной цене.
Гомельская, Жлобин
35 р.
ПИЛА
Гомель
1 400 р.
Косилка крм-2
Гомельская, Жлобин
2 200 р.
Бензопила штиль361
Гомельская, Другие города
3 173.30 р.
Дровокол
Гомель
65 р.
ПЛУГ
Гомель
300 р.
Воздуходувка пылесос электрический DAEWOO
Гомель
100 р.
Сечкарню для измельчения травы
Гомельская, Калинковичи
100 р.
Электродвигатель с водяной помпой
Гомель
1 800 р.
Дровакол
Гомельская, Другие города
80 р.
Распашник
Гомель
30 р.
Плуг окучник
Гомель
500 р.
Лебёдка сельскохозяйственная ЛС 100
Гомель
399 р.
ЭПРА Sunmaster 600 Вт
Гомель
50 р.
Распашник для коня
Гомель
50 р.
Воздуходувка Bort новая
Гомельская, Калинковичи
100 р.
Ствол пожарный
Гомельская, Ветка
Договорная
Стартер,
Гомель
100 р.
Плуг распашка
Гомель
20 р.
Лопатки для перфоратора
Гомельская, Калинковичи
3 100 р.
Навозоразбрасыватель
Гомель
Договорная
Напильник
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
2 740 р.
Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА
Минск, Фрунзенский
1 590 р.
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
1 603 р.
Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553
Могилев
9 550 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ
Минск, Фрунзенский
2 840 р.
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект
Могилев
Онлайн-заказ
367.19 р.
Ручная воздуходувка Makita UB1103
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 000.42 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
978.02 р.
Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)
Минск, Центральный