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Компьютерная техникаОргтехника

Прочая оргтехника в Гомельской области

Ламинатор

130 р.

Ламинатор

Гомельская, Мозырь

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Тату принтер / MHT-P8008

250 р.

Тату принтер / MHT-P8008

Гомельская, Светлогорск

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Компьютеры, мониторы, коммутаторы, модемы

Договорная

Компьютеры, мониторы, коммутаторы, модемы

Гомельская, Мозырь

Продаю монитор

50 р.

Продаю монитор

Гомельская, Светлогорск

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Ламинатор Гелеос

55 р.

Ламинатор Гелеос

Гомель

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Ризограф

850 р.

Ризограф

Гомельская, Мозырь

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Печатная машинка Olivetti

60 р.

Печатная машинка Olivetti

Гомельская, Мозырь

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Переплетная машина / брошюровщик

700 р.

Переплетная машина / брошюровщик

Гомель

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Фотобумага сатин для струйной печати

9 р.

Фотобумага сатин для струйной печати

Гомель

электронная печатная машинка с памятью ( Германия)

50 р.

электронная печатная машинка с памятью ( Германия)

Гомельская, Рогачев

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Копировальный аппарат CANON FC 220. б/у,

45 р.

Копировальный аппарат CANON FC 220. б/у,

Гомель

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Ксерокс Canon

5 р.

Ксерокс Canon

Гомельская, Речица

Ксерокс

90 р.

Ксерокс

Гомель

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Копир Canon F134800

Договорная

Копир Canon F134800

Гомельская, Другие города

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Ламинатор

30 р.

Ламинатор

Гомельская, Жлобин

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15 р.

Веб- камера

Гомельская, Житковичи

Бумага для оргтехники.

13 р.

Бумага для оргтехники.

Гомельская, Речица

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KYOCERA KM - 1635

300 р.

KYOCERA KM - 1635

Гомель

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Ламинатор

30 р.

Ламинатор

Гомельская, Жлобин

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Печатная машинка ''Москва'' СССР 1957-го года

100 р.

Печатная машинка ''Москва'' СССР 1957-го года

Гомель

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Ламинатор Royal Sovereign RSL 380

900 р.

Ламинатор Royal Sovereign RSL 380

Гомель

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Копировальный аппарат Mita cc-35

50 р.

Копировальный аппарат Mita cc-35

Гомельская, Речица

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Записная книжка Citizen MB-165R.

20 р.

Записная книжка Citizen MB-165R.

Гомельская, Рогачев

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Модульный финишер Kyocera DF-770(D)

200 р.

Модульный финишер Kyocera DF-770(D)

Гомель

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Печатная машинка,работает от сети-25рублей

25 р.

Печатная машинка,работает от сети-25рублей

Гомельская, Мозырь

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Держатель сканера

10 р.

Держатель сканера

Гомель

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копировальный аппарат XEROX ч/б. лазерный, А3

200 р.

копировальный аппарат XEROX ч/б. лазерный, А3

Гомель

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Плоттер silhouette cameo 4

1 550 р.

Плоттер silhouette cameo 4

Гомельская, Мозырь

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Плоттер hoco g002 для резки гидрогелевой пленки

1 200 р.

Плоттер hoco g002 для резки гидрогелевой пленки

Гомельская, Речица

Пишущая/печатная машинка

5 р.

Пишущая/печатная машинка

Гомель

Принтер HP

60 р.

Принтер HP

Гомельская, Житковичи

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Товары с доставкой от магазинов

Ламинаторы Fellowes Saturn 3i A4 (FS-57248)

Онлайн-заказ

551.30 р.

Ламинаторы Fellowes Saturn 3i A4 (FS-57248)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинаторы Fellowes Calibre A3 FS-57401

Онлайн-заказ

899.80 р.

Ламинаторы Fellowes Calibre A3 FS-57401

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Офисный спикерфон Logitech P710e

Онлайн-заказ

638.51 р.

Офисный спикерфон Logitech P710e

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Брошюровщик RENZ RW 360

Онлайн-заказ

4 036.14 р.

Брошюровщик RENZ RW 360

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинатор Buro BU-L280

Онлайн-заказ

75.01 р.

Ламинатор Buro BU-L280

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нож-резак Kw-Trio 1300127

Онлайн-заказ

34.41 р.

Нож-резак Kw-Trio 1300127

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Резак сабельный OFFICE KIT Cutter A3 (OKC000A3)

Онлайн-заказ

126.64 р.

Резак сабельный OFFICE KIT Cutter A3 (OKC000A3)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плоттер Canon imagePROGRAF TM-300

Онлайн-заказ

9 421 р.
8 458.35 р.-10%

Плоттер Canon imagePROGRAF TM-300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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