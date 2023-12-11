logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Климатическая техника
Прочая климатическая техника
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Состояние
Продавец
new
Бытовая техникаКлиматическая техника

Прочая климатическая техника в Гомельской области

Ультразвуковой очиститель

30 р.

Ультразвуковой очиститель

Гомельская, Лельчицы

badge-icon
badge-icon
Барометр БТК - CH Так найди мне барометр БТК сн24

2 470 р.

Барометр БТК - CH Так найди мне барометр БТК сн24

Гомельская, Мозырь

Сушилка для рук

10 р.

Сушилка для рук

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Термометр-гигрометр цифровой HTC-1

20 р.

Термометр-гигрометр цифровой HTC-1

Гомель

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Мойка воздуха MIE Primavera

Договорная

Мойка воздуха MIE Primavera

Гомельская, Жлобин

Двигатель вентилятора

25 р.

Двигатель вентилятора

Гомель

badge-icon
badge-icon
Фанкойл Royal Clima напольный

500 р.

Фанкойл Royal Clima напольный

Гомельская, Речица

badge-icon
Тены

10 р.

Тены

Гомельская, Мозырь

badge-icon
электросушилка

20 р.

электросушилка

Гомель

badge-icon
ТЭН воздушный 3 кВт

30 р.

ТЭН воздушный 3 кВт

Гомель

badge-icon
УЛИТКА ВЫТЯЖКИ ПРОМЫШЛЕННАЯ

25 р.

УЛИТКА ВЫТЯЖКИ ПРОМЫШЛЕННАЯ

Гомель

badge-icon
badge-icon
Метеостанция

15 р.

Метеостанция

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
badge-icon
Сушилка для рук

10 р.

Сушилка для рук

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Терморегулятор

130 р.

Терморегулятор

Гомель

badge-icon

300 р.

Электропривод Belimo LF230-S

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Психрометр гигрометр

73 р.

Психрометр гигрометр

Гомель

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Фрион

Договорная

Фрион

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Фреон 404а

65 р.

Фреон 404а

Гомельская, Чечерск

badge-icon
Термовентилятор

35 р.

Термовентилятор

Гомель

badge-icon
badge-icon
Тэн 3 квт

Договорная

Тэн 3 квт

Гомель

Ультратонкий цифровой термометр гигрометр

30 р.

Ультратонкий цифровой термометр гигрометр

Гомель

badge-icon
badge-icon
Фреон газ

Договорная

Фреон газ

Гомель

badge-icon
Осушитель воздуха

250 р.

Осушитель воздуха

Гомель

badge-icon
badge-icon
Тепловая завеса Ballu

250 р.

Тепловая завеса Ballu

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Пульт управления

50 р.

Пульт управления

Гомель

badge-icon
badge-icon
Термостат комнатный для котла.

75 р.

Термостат комнатный для котла.

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
Теплосушилка для рук ''Рушничок'' новая+обогревате

50 р.

Теплосушилка для рук ''Рушничок'' новая+обогревате

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
Пульт управления кондиционером

25 р.

Пульт управления кондиционером

Гомельская, Речица

badge-icon
Термометр

30 р.

Термометр

Гомель

badge-icon
badge-icon
Термостат

75 р.

Термостат

Гомель

badge-icon
Термостат

15 р.

Термостат

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Осушитель Royal clima

500 р.

Осушитель Royal clima

Гомель

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Электросушитель

45 р.

Электросушитель

Гомель

badge-icon
Гигрометр и термометр

14 р.

Гигрометр и термометр

Гомель

Гигрометр

15 р.

Гигрометр

Гомель

Универсальный контроллер Siemens RLU220

Договорная

Универсальный контроллер Siemens RLU220

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
Анемометр чашечный мс-13

65 р.

Анемометр чашечный мс-13

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Термореле

65 р.

Термореле

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Уничтожитель комаров

25 р.

Уничтожитель комаров

Гомель

badge-icon
badge-icon
Фреон R22

Договорная

Фреон R22

Гомельская, Жлобин

Датчик температуры

30 р.

Датчик температуры

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
Дизельный отопитель

250 р.

Дизельный отопитель

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
badge-icon
Контролер

Договорная

Контролер

Гомельская, Житковичи

Товары с доставкой от магазинов

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0505

Онлайн-заказ

23.43 р.

Метеостанция Rexant 70-0505

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Онлайн-заказ

22.96 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Онлайн-заказ

24.23 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-052

Онлайн-заказ

20.79 р.

Метеостанция Ritmix CAT-052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0515

Онлайн-заказ

38.33 р.

Метеостанция Rexant 70-0515

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья