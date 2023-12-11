Товары от Куфар Маркета
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Прочая климатическая техника в Гомельской области
30 р.
Ультразвуковой очиститель
Гомельская, Лельчицы
2 470 р.
Барометр БТК - CH Так найди мне барометр БТК сн24
Гомельская, Мозырь
10 р.
Сушилка для рук
Гомельская, Жлобин
20 р.
Термометр-гигрометр цифровой HTC-1
Гомель
Договорная
Мойка воздуха MIE Primavera
Гомельская, Жлобин
25 р.
Двигатель вентилятора
Гомель
500 р.
Фанкойл Royal Clima напольный
Гомельская, Речица
10 р.
Тены
Гомельская, Мозырь
20 р.
электросушилка
Гомель
30 р.
ТЭН воздушный 3 кВт
Гомель
25 р.
УЛИТКА ВЫТЯЖКИ ПРОМЫШЛЕННАЯ
Гомель
15 р.
Метеостанция
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сушилка для рук
Гомельская, Жлобин
130 р.
Терморегулятор
Гомель
300 р.
Электропривод Belimo LF230-S
Гомельская, Мозырь
73 р.
Психрометр гигрометр
Гомель
Договорная
Фрион
Гомельская, Мозырь
65 р.
Фреон 404а
Гомельская, Чечерск
35 р.
Термовентилятор
Гомель
Договорная
Тэн 3 квт
Гомель
30 р.
Ультратонкий цифровой термометр гигрометр
Гомель
Договорная
Фреон газ
Гомель
250 р.
Осушитель воздуха
Гомель
250 р.
Тепловая завеса Ballu
Гомельская, Мозырь
50 р.
Пульт управления
Гомель
75 р.
Термостат комнатный для котла.
Гомельская, Жлобин
50 р.
Теплосушилка для рук ''Рушничок'' новая+обогревате
Гомельская, Светлогорск
25 р.
Пульт управления кондиционером
Гомельская, Речица
30 р.
Термометр
Гомель
75 р.
Термостат
Гомель
15 р.
Термостат
Гомельская, Мозырь
500 р.
Осушитель Royal clima
Гомель
45 р.
Электросушитель
Гомель
14 р.
Гигрометр и термометр
Гомель
15 р.
Гигрометр
Гомель
Договорная
Универсальный контроллер Siemens RLU220
Гомельская, Калинковичи
65 р.
Анемометр чашечный мс-13
Гомельская, Жлобин
65 р.
Термореле
Гомельская, Жлобин
25 р.
Уничтожитель комаров
Гомель
Договорная
Фреон R22
Гомельская, Жлобин
30 р.
Датчик температуры
Гомельская, Жлобин
250 р.
Дизельный отопитель
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Контролер
Гомельская, Житковичи
Товары с доставкой от магазинов
1 650 р.
Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
23.43 р.
Метеостанция Rexant 70-0505
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.96 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24.23 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
20.79 р.
Метеостанция Ritmix CAT-052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
38.33 р.
Метеостанция Rexant 70-0515
Минск, Центральный