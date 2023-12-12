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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Гомельской области

ЧАБАНЬ/ЧАЙНАЯ ДОСКА /С набором для чайной церемон

250 р.

ЧАБАНЬ/ЧАЙНАЯ ДОСКА /С набором для чайной церемон

Гомельская, Рогачев

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Керасиновая лампа

100 р.

Керасиновая лампа

Гомельская, Мозырь

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Картина из янтаря

15 р.

Картина из янтаря

Гомельская, Жлобин

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Картина

30 р.

Картина

Гомельская, Добруш

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Хлебница ретро СССР

47 р.

Хлебница ретро СССР

Гомель

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Шкатулка деревянная (ручная роспись)

Договорная

Шкатулка деревянная (ручная роспись)

Гомель

Кукла

15 р.

Кукла

Гомель

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История Физики 1949г

18 р.

История Физики 1949г

Гомель

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Распятие

Бесплатно

Распятие

Гомельская, Речица

Картина

150 р.

Картина

Гомель

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Кольчуга и шлем

900 р.

Кольчуга и шлем

Гомель

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Доспехи

1 600 р.

Доспехи

Гомель

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Произведения искусства

Договорная

Произведения искусства

Гомельская, Жлобин

Картина, печать на алюминии, СССР

28 р.

Картина, печать на алюминии, СССР

Гомельская, Жлобин

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Статуэтка

5 р.

Статуэтка

Гомель

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Рушник холщевый, самотканая дорожка

Договорная

Рушник холщевый, самотканая дорожка

Гомель

картина из янтаря / янтарь

20 р.

картина из янтаря / янтарь

Гомель

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Картина (янтарь)

10 р.

Картина (янтарь)

Гомель

Икона

Договорная

Икона

Гомельская, Жлобин

Рушник

20 р.

Рушник

Гомельская, Калинковичи

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Фарфоровая статуэтка

60 р.

Фарфоровая статуэтка

Гомельская, Речица

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статуэтки слоны ссср цена за все

70 р.

статуэтки слоны ссср цена за все

Гомельская, Другие города

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Лебеди . Стекло . цена за все

23 р.

Лебеди . Стекло . цена за все

Гомельская, Другие города

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шкатулки советские цена за все

25 р.

шкатулки советские цена за все

Гомельская, Другие города

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Портреты

Договорная

Портреты

Гомельская, Мозырь

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Чеканка Гомельский дворцово-парковый анс. 24х40см

23 р.

Чеканка Гомельский дворцово-парковый анс. 24х40см

Гомель

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Рюмка нефритовая

120 р.

Рюмка нефритовая

Гомель

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Монеты

Договорная

Монеты

Гомель

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Монеты

25 р.

Монеты

Гомель

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чеканка

12 р.

чеканка

Гомель

Антиквариат

Договорная

Антиквариат

Гомельская, Добруш

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статуэтка Спасителя

120 р.

статуэтка Спасителя

Гомель

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Мадонна статуэтка

80 р.

Мадонна статуэтка

Гомель

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крест

390 р.

крест

Гомель

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Панно

40 р.

Панно

Гомельская, Мозырь

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Статуэтка

49 р.

Статуэтка

Гомельская, Речица

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Маска египет

20 р.

Маска египет

Гомель

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Статуэтка Башня

60 р.

Статуэтка Башня

Гомельская, Жлобин

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Панно времен СССР

Договорная

Панно времен СССР

Гомельская, Жлобин

Фарфоровая статуэтка

60 р.

Фарфоровая статуэтка

Гомельская, Речица

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Stray Kids BangChan (kpop БанЧан)

3 р.

Stray Kids BangChan (kpop БанЧан)

Гомель

Кукла реборн joseph

600 р.

Кукла реборн joseph

Гомельская, Мозырь

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Статуэтка

250 р.

Статуэтка

Гомель

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