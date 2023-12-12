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Телефоны и планшетыАксессуары для планшетов, книг, часов

Портативные зарядные устройства для часов и планшетов в Гомельской области

Адаптер питания Texet 1.5A

7 р.

Адаптер питания Texet 1.5A

Гомель

Зарядное

20 р.

Зарядное

Гомельская, Ельск

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Блок зарядного Apple type-c

35 р.

Блок зарядного Apple type-c

Гомель

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Зарядка для Mi band 2

5 р.

Зарядка для Mi band 2

Гомель

Крона.

Договорная

Крона.

Гомельская, Речица

Зарядное+ремешок в продаже

5 р.

Зарядное+ремешок в продаже

Гомельская, Жлобин

Зарядное устройство для аккумулятора АА и ААА

25 р.

Зарядное устройство для аккумулятора АА и ААА

Гомель

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Power bank Molekula 5200 MAч

15 р.

Power bank Molekula 5200 MAч

Гомель

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Зарядные 10шт.

Договорная

Зарядные 10шт.

Гомельская, Речица

Портативное зарядное устройство Arsenic II 20PQD

45 р.

Портативное зарядное устройство Arsenic II 20PQD

Гомельская, Речица

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USB Tab S

5 р.

USB Tab S

Гомель

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блок питания

5 р.

блок питания

Гомель

зарядное устройство

5 р.

зарядное устройство

Гомель

USB Кабеля для смарт часов Redmi 3 lite/aktive

15 р.

USB Кабеля для смарт часов Redmi 3 lite/aktive

Гомель

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USB кабель для умных часов Huawei длинной 1 метр

15 р.

USB кабель для умных часов Huawei длинной 1 метр

Гомель

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Зарядное для часов Huawei

6 р.

Зарядное для часов Huawei

Гомельская, Жлобин

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Зарядное устройство на Apple Watch

50 р.

Зарядное устройство на Apple Watch

Гомель

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Бампер аккумулятор на Apple ipad 2 новый

20 р.

Бампер аккумулятор на Apple ipad 2 новый

Гомельская, Рогачев

Беспроводная зарядка для часов Samsung Galaxy

7 р.

Беспроводная зарядка для часов Samsung Galaxy

Гомель

Зарядное устройство 16.8v 1A

17 р.

Зарядное устройство 16.8v 1A

Гомельская, Мозырь

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Внешний аккумулятор Remax Mini 2600 mAh Power Bank

30 р.

Внешний аккумулятор Remax Mini 2600 mAh Power Bank

Гомельская, Калинковичи

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Приорбанк

40 р.

Приорбанк

Гомель

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Power bank 10000 mAh

25 р.

Power bank 10000 mAh

Гомель

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Зарядная станция Apple Pencil 2 настольная

80 р.

Зарядная станция Apple Pencil 2 настольная

Гомель

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Зарядка на смарт часы

8 р.

Зарядка на смарт часы

Гомельская, Жлобин

Павэр банк

35 р.

Павэр банк

Гомель

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Зарядное устройство Mi Band 1s

2 р.

Зарядное устройство Mi Band 1s

Гомель

Товары с доставкой от магазинов

Портативное зарядное устройство Canyon PB-301 / CNE-CPB301W

87.50 р.

Портативное зарядное устройство Canyon PB-301 / CNE-CPB301W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Apple 12W Power adapter + cable

12 р.

Apple 12W Power adapter + cable

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Зарядка для часов Samsung

35 р.

Зарядка для часов Samsung

Витебск

Доставка по Беларуси
Переходник для зарядки apple

10 р.

Переходник для зарядки apple

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Зарядное Apple Watch кабель Apple Watch

25 р.

Зарядное Apple Watch кабель Apple Watch

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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