logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииМебель
Полки, стеллажи, шкафчики
Полки для винаПолки для обувиКнижные полкиСтеллажиПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Материал
Для комнаты
Состояние
Продавец
Мебель

Полки, стеллажи, шкафчики в Гомельской области

Под ТВ, и навесная над тв

100 р.

Под ТВ, и навесная над тв

Гомельская, Речица

Полочка навесная,

35 р.

Полочка навесная,

Гомель

Встраиваемые шкафчики и шкафы под заказ

Договорная

Встраиваемые шкафчики и шкафы под заказ

Гомель

Полка

40 р.

Полка

Гомель

Торговая мебель под заказ.Свое производство.

Договорная

Торговая мебель под заказ.Свое производство.

Гомель

Доставка
Рассрочка
Вешалка напольная для хранения одежды

40 р.

Вешалка напольная для хранения одежды

Гомель

Стеллаж для колес

55 р.

Стеллаж для колес

Гомель

badge-icon
Полка навесная

30 р.

Полка навесная

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
Полка

50 р.

Полка

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
Хромированная полка под бокалы и фрукты

70 р.

Хромированная полка под бокалы и фрукты

Гомель

badge-icon
Стеллаж

100 р.

Стеллаж

Гомель

Полка для обуви 4 яруса

28 р.

Полка для обуви 4 яруса

Гомельская, Речица

Полка навесная

18 р.

Полка навесная

Гомель

Продам полку

50 р.

Продам полку

Гомельская, Мозырь

Гардеробные на заказ

Договорная

Гардеробные на заказ

Гомельская, Жлобин

Доставка
Рассрочка
Стеллаж для растений, рассады

95 р.

Стеллаж для растений, рассады

Гомель

badge-icon
Полка стеллаж

20 р.

Полка стеллаж

Гомель

badge-icon
2 полки в ванную

40 р.

2 полки в ванную

Гомель

badge-icon
Письменный стол, полка книжная

200 р.

Письменный стол, полка книжная

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
Стеллаж

150 р.

Стеллаж

Гомель

badge-icon
Стеллаж

190 р.

Стеллаж

Гомельская, Светлогорск

Навесная полка под телевизор

Договорная

Навесная полка под телевизор

Гомель

Полка для лаков

50 р.

Полка для лаков

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Стеллаж

50 р.

Стеллаж

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Полка деревянная

25 р.

Полка деревянная

Гомель

badge-icon
Этажерка дерево

15 р.

Этажерка дерево

Гомель

badge-icon
Полка навесная под телевизор

20 р.

Полка навесная под телевизор

Гомель

Стеллаж

60 р.

Стеллаж

Гомель

Навесной шкафчик для лекарств

25 р.

Навесной шкафчик для лекарств

Гомельская, Жлобин

Стеллаж. Б/у

50 р.

Стеллаж. Б/у

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Полки

5 р.

Полки

Гомельская, Добруш

badge-icon
24 Полка большая двухярусная.

50 р.

24 Полка большая двухярусная.

Гомель

Полка раздвижная сосна

24 р.

Полка раздвижная сосна

Гомельская, Мозырь

Полка настенная

70 р.

Полка настенная

Гомель

Полка

40 р.

Полка

Гомель

Шкафчики

Договорная

Шкафчики

Гомельская, Калинковичи

Опорные ножки и колесики мебельные

1 р.

Опорные ножки и колесики мебельные

Гомель

Шкаф навесной из ЛДСП 18мм

45 р.

Шкаф навесной из ЛДСП 18мм

Гомель

Полка из нержавеющей стали для обуви

25 р.

Полка из нержавеющей стали для обуви

Гомельская, Речица

badge-icon
Стелаж

50 р.

Стелаж

Гомель

Стеклянные полки

Договорная

Стеклянные полки

Гомель

Полка СССР

30 р.

Полка СССР

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Модуль Лагуна

110 р.

Модуль Лагуна

Гомель

Товары с доставкой от магазинов

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
vip

192 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж Рио

190 р.

Стеллаж Рио

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Полка Хит

45 р.

Полка Хит

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеллаж М1

270 р.

Стеллаж М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М2 / полка навесная М2

25 р.

Полка М2 / полка навесная М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М2

120 р.

Стеллаж М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М4

40 р.

Полка/полка навесная М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М1

25 р.

Полка/полка навесная М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Банкетки, пуфикиБанкеткиПуфикиПрочее
Вешалки, прихожиеВешалкиНаборы для прихожейПрочее
Детская мебель
Комоды
Кровати, матрасыКроватиМатрасыОснования для кроватейПрочее
Кухни
Кухонные уголки
Мягкая мебельДиваныКреслаМягкие уголкиТахтыПрочее
Полки, стеллажи, шкафчикиПолки для винаПолки для обувиКнижные полкиСтеллажиПрочее
Спальные гарнитуры
Стенки, секции, модулиСтенкиГоркиСекцииМодульная мебельПрочее
Столы и обеденные группыКомпьютерные и письменныеЖурнальные столикиОбеденные столы и наборыТуалетные столикиПрочее
СтульяОбеденныеБарныеМягкиеОфисные, компьютерныеДетскиеПрочее
Тумбы, буфетыТумбы под телевизорТумбы для обувиПрикроватные тумбыТумбы для ваннойБуфет кухонныйПрочее
ШкафыРаспашные шкафыШкафы-купеУгловые шкафыПрочее
Мебельная фурнитура и составляющиеСейфыПочтовые ящикиМебельные замки, защелкиМебельные фасады и двериПетли, опоры, держателиПодстолья и столешницыКрючки, вешалкиФурнитура для шкафовНаправляющие для ящиковПрочее
Прочая мебель