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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Плиткорезы, стеклорезы, захваты в Гомельской области

Плиткорез Norton

3 300 р.

Плиткорез Norton

Гомель

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Плиткорез

50 р.

Плиткорез

Гомель

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Расделитель ( сепаратор)

150 р.

Расделитель ( сепаратор)

Гомель

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Плиткорез dlt

1 200 р.

Плиткорез dlt

Гомель

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Плиткарез 600мм

130 р.

Плиткарез 600мм

Гомельская, Речица

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Электрический плиткорез новый в упаковке 300р

290 р.

Электрический плиткорез новый в упаковке 300р

Гомельская, Рогачев

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Плиткорез электрический.

180 р.

Плиткорез электрический.

Гомель

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Круг по плитке

30 р.

Круг по плитке

Гомельская, Мозырь

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Плитка рез

120 р.

Плитка рез

Гомель

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Электро плиткорез ЗУБР

1 500 р.

Электро плиткорез ЗУБР

Гомель

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Труборез

50 р.

Труборез

Гомельская, Речица

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Плиткорез

55 р.

Плиткорез

Гомель

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Плиткорез ( Арт. 203/230461)

83.28 р.

Плиткорез ( Арт. 203/230461)

Гомельская, Калинковичи

Плиткорез «Зубр Эксперт» 800 мм, рельсовый

380 р.

Плиткорез «Зубр Эксперт» 800 мм, рельсовый

Гомель

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Плиткорез Rubi 85 см

630 р.

Плиткорез Rubi 85 см

Гомель

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Плиткорез

230 р.

Плиткорез

Гомельская, Мозырь

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Балеринка

15 р.

Балеринка

Гомель

Плиткорез

50 р.

Плиткорез

Гомель

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Плиткорез

20 р.

Плиткорез

Гомель

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Камнерез

2 000 р.

Камнерез

Гомельская, Буда-Кошелево

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Плиткорез

400 р.

Плиткорез

Гомельская, Житковичи

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Стеклорез. СССР

5 р.

Стеклорез. СССР

Гомельская, Мозырь

Насадка на болгарку для реза 45 и Бодин градусов

120 р.

Насадка на болгарку для реза 45 и Бодин градусов

Гомель

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Плиткорез

200 р.

Плиткорез

Гомель

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Электрический плиткорез

750 р.

Электрический плиткорез

Гомель

Плиткорез

250 р.

Плиткорез

Гомельская, Мозырь

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Плиткарез

60 р.

Плиткарез

Гомель

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Зажим анкерный универсальный. УЗАС 2х50-4х120

20 р.

Зажим анкерный универсальный. УЗАС 2х50-4х120

Гомель

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Плиткорез 300мм

18 р.

Плиткорез 300мм

Гомель

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Плиткорез

950 р.

Плиткорез

Гомельская, Жлобин

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Стеклорез

15 р.

Стеклорез

Гомель

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Плиткорез

Договорная

Плиткорез

Гомельская, Добруш

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стеклорез

4.50 р.

стеклорез

Гомель

Диск отрезной

10 р.

Диск отрезной

Гомельская, Речица

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Плиткорез 600 мм

140 р.

Плиткорез 600 мм

Гомель

Плиткорез электрический

900 р.

Плиткорез электрический

Гомель

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Плиткорез Энкор, 400

120 р.

Плиткорез Энкор, 400

Гомель

Плиткорез

600 р.

Плиткорез

Гомельская, Житковичи

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Стройка

5.50 р.

Стройка

Гомельская, Добруш

Плиткорез

20 р.

Плиткорез

Гомель

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Стеклорез с синей ручкой есть в наличии.

5 р.

Стеклорез с синей ручкой есть в наличии.

Гомельская, Мозырь

Стеклорез Topex A-14A710

10 р.

Стеклорез Topex A-14A710

Гомельская, Рогачев

Коронка алмаз по керамограниту д.10мм

30 р.

Коронка алмаз по керамограниту д.10мм

Гомельская, Мозырь

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Товары с доставкой от магазинов

Плиткорезы Total TS6112501

Онлайн-заказ

2 863.14 р.

Плиткорезы Total TS6112501

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический плиткорез Ryobi WS721S

Онлайн-заказ

778.08 р.

Электрический плиткорез Ryobi WS721S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический плиткорез Fubag FM 180 Plus

Онлайн-заказ

333.30 р.

Электрический плиткорез Fubag FM 180 Plus

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плиткорез Fubag FM 180 Plus (38386)

Онлайн-заказ

333.30 р.

Плиткорез Fubag FM 180 Plus (38386)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инструмент для различных систем выравнивания плитки (СВП)

42 р.

Инструмент для различных систем выравнивания плитки (СВП)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Электрический плиткорез Redbo TTS-180/650

Онлайн-заказ

209 р.

Электрический плиткорез Redbo TTS-180/650

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ручной плиткорез Барс 87592

Онлайн-заказ

389.98 р.

Ручной плиткорез Барс 87592

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плиткорез DLT PROLINE рез: 800-1200

440 р.

Плиткорез DLT PROLINE рез: 800-1200

Брест

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