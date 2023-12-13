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Пассажирские и грузовые перевозки в Гомельской области

Грузоперевозки,Вывоз мусора,Грузчики,Переезды.
vip

Договорная

Грузоперевозки,Вывоз мусора,Грузчики,Переезды.

Гомель

Грузоперевозки по Гомелю и РБ.
vip

Договорная

Грузоперевозки по Гомелю и РБ.

Гомель

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки по Гомелю и РБ до 4.5тонн

Договорная

Грузоперевозки по Гомелю и РБ до 4.5тонн

Предоставлю грузоперевозки по Гомелю и РБ машина 27куб до 4.5тонн. Тент длина 5.2м. Ширина 2.2м. Высота 2.4м. Возможно верхняя погрузка. Боковые и задняя.

Гомель

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, грузовое т

20 р.

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики, грузовое т

Гомель

Грузоперевозки,ГИДРОБОРТ,вывоз мусора,демонтаж

5 р.

Грузоперевозки,ГИДРОБОРТ,вывоз мусора,демонтаж

Гомель

Грузоперевозки, гидроборт, вывоз мусора

5 р.

Грузоперевозки, гидроборт, вывоз мусора

Выполним любой вид переезда, вывоз мусора любого объёма и веса. Предлагаем услуги грузчиков, демонтажные работы, электромонтажные работы. Предоставим документы о утилизации мусора, составляем договор ...

Гомель

Переезды всех типов. Низкие цены.

Договорная

Переезды всех типов. Низкие цены.

Приветствуем вас наши будущие клиенты . Транспортируем ваш груз От 100 кг до 8 тонн. Перевезем ваш груз по Гомелю и всей области. Офисные и квартирные переезды. Помогаем переехать быстро и без лишних ...

Гомель

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Услуги грузоперевозки и манипулятора в Гомеле и области по выгодным ценам, возможен монтаж с манипулятора. — Грузоподъемность шасси до 10 т. — Грузоподъемность крана до 2 т. — Длина стрелы до 9 м. Вы...

Гомель

Грузоперевозка. Грузчики. Гомель. РБ.

10 р.

Грузоперевозка. Грузчики. Гомель. РБ.

Размеры грузового отсека: длина 3,7 м, ширина 1,8 м, высота 2,1 м. 15 куб.м. Г/п до 1,5 т. Дополнительно 2 пассажирских места. Доставка любых грузов. Услуги грузчиков. Без выходных.

Гомель

Грузоперевозки по Гомелю и РБ. Недорого

15 р.

Грузоперевозки по Гомелю и РБ. Недорого

Перевозка грузов по Гомелю и РБ. Своевременная подача транспорта. Помощь водителя при загрузке и выгрузке. 2 пассажирских места. Длина - 4,1 м. Ширина - 2,1 м. Высота - 2,2 м. Грузоподъёмность -...

Гомель

Услуга с выездом в регионы
ГрузоТакси, Грузчики. Недорого

Договорная

ГрузоТакси, Грузчики. Недорого

Гомель

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики

20 р.

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики

Гомель

Услуги грузоперевозок

15 р.

Услуги грузоперевозок

Длинна кузова 6м. «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ» По Речице и Республике Беларусь Перевезем: -Мебель -Стройматериалы -Бытовую технику -ВЫВОЗ МУСОРА -Многое другое... Круглосуточно! Опытные грузчики! Низкие цены! Н...

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки. Грузовое такси. Гомель.РБ.

Договорная

Грузоперевозки. Грузовое такси. Гомель.РБ.

Перевозка грузов. Гомель. РБ. Своевременная подача транспорта. Доступная стоимость, рассчитываемая индивидуально. Помощь водителя. 2 пассажирских места. Наличный/Безналичный расчеты. Чистый/сух...

Гомель

Вывоз Мусора

Договорная

Вывоз Мусора

Гомель

Грузовые перевозки ежедневно Гомель-Чериков

Договорная

Грузовые перевозки ежедневно Гомель-Чериков

Работаем без выходных. Цена договорная.

Гомель

Грузоперевозки

13 р.

Грузоперевозки

Доставка грузов по РБ.Есть грузчики.

Гомель

Рассрочка
Вывоз строительного мусора и старой мебели Мозырь

Договорная

Вывоз строительного мусора и старой мебели Мозырь

Гомельская, Мозырь

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики

Гомель

Гомель-Минск-Гомель Грузоперевозки Сборка

Договорная

Гомель-Минск-Гомель Грузоперевозки Сборка

Диспетчерская Сборных грузов Гомель- Минск-Гомель. Перевозка сборных грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физическ...

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Брест-Минск-Гомель-Могилев-Гродно Сборные грузы

Договорная

Брест-Минск-Гомель-Могилев-Гродно Сборные грузы

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Диспетчерская Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка сборных грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные. Работаем с Юридическими и физиче...

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Ежедневные перевозки из Беларуси в Россию и Казахстан

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки (грузчики)

Договорная

Грузоперевозки (грузчики)

Белый бус длинна 3,2м ширина 1,30(1,60)м высота 1,8м Зеленый грузовик длинна 4м ширина 2м высота 1,9м ---Квартирные переезды ---доставка мебели, техники ---доставка строительных материалов ---вывоз ст...

Гомельская, Речица

Грузовое Такси. Грузчики

Договорная

Грузовое Такси. Грузчики

Грузоперевозки с грузчиками Гомель. Грузовое ТАКСИ. 1) Квартирные, офисные и дачные переезды ; 2) Доставка и подъём стройматериалов, мебели, бытовой техники. 3) Вывоз строительного и бытового мусора. ...

Гомель

Вывоз строительного и бытового мусора.

Договорная

Вывоз строительного и бытового мусора.

Гомель

Вывоз Мусора

Договорная

Вывоз Мусора

Гомель

Грузоперевозки. Грузчики. Сборка мебели. Мусор.

0.70 р.

Грузоперевозки. Грузчики. Сборка мебели. Мусор.

До 3х тонн. Авто 10, 15, 20м3 объем груза. По Гомелю, области, РБ Быстрая подача авто от 20 мин. Без выходных. Бесплатная консультация. Услуги опытных грузчиков. Услуга помощь водителя. Сборка/разбор...

Гомель

Кран-манипулятор

Договорная

Кран-манипулятор

Услуги крана-манипулятора Гомель, Гомельская область. Всё индивидуально - звоните, индивидуальный подход к каждому клиенту. Перевоз ЖБИ изделий, металлоконструкций и строительных материалов. Грузопо...

Гомель

Грузоперевозки, грузовое такси, грузчики, вывоз му

Договорная

Грузоперевозки, грузовое такси, грузчики, вывоз му

Здравствуйте, мы оказываем услуги по перевозке грузов по г.Гомелю и РБ в любое удобное для Вас время и по доступным ценам. -Квартирные переезды; -Разборка и сборка мебели; -Офисные переезды; - Перев...

Гомель

Грузоперевозки до 4.5тонн и 27куб.м

Договорная

Грузоперевозки до 4.5тонн и 27куб.м

Предоставим услуги по грузоперевозки. Машина до 4.5тонн и 27куб. Загрузка со всех сторон. Работаем по Гомелю и РБ. Наличный и без наличный расчёт.

Гомель

Грузоперевозки,переезды,вывоз мусора,демонтаж

5 р.

Грузоперевозки,переезды,вывоз мусора,демонтаж

Вывоз мусора, переезды, грузовые перевозки, работаем без выходных и обедов, звоните

Гомель

Грузоперевозки и Грузчики

Договорная

Грузоперевозки и Грузчики

Здравствуйте, мы оказываем услуги по перевозке грузов по г.Гомелю и Области в любое удобное для Вас время и по доступным ценам. -Квартирные переезды; -Офисные переезды; - Доставка строительных материа...

Гомель

Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора.

10 р.

Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора.

Уважаемые клиенты! Предлагаем вам услуги по грузоперевозкам! Наша компания - проверенный и надежный партнер в сфере транспортных услуг. Мы предлагаем профессиональную организацию и выполнение перевозо...

Гомель

Грузоперевозки Жлобин РБ-РФ грузчики

Договорная

Грузоперевозки Жлобин РБ-РФ грузчики

Грузоперевозки по городу и району Грузчики имеются. Будем рады вам помочь! Цена договорная!

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки, Грузчики,Гомель(3т.16м.куб)

20 р.

Грузоперевозки, Грузчики,Гомель(3т.16м.куб)

Грузовое такси,Грузчики. Размер авто:4м.*2м.*2м. до3тонн,16м.куб. По Гомелю и РБ. Дачные переезды. Квартирные(Бытовые)переезды. Перевозка и погрузка ПИАНИНО . Доска,металлопрокат до 6м. Стройматериалы...

Гомель

Переезды квартирные, дачные, офисные Мозырь и РБ

20 р.

Переезды квартирные, дачные, офисные Мозырь и РБ

Грузоперевозки по РБ, грузовое такси по РБ, переезды, квартирные переезды, офисные переезды, дачные переезды, услуги грузчиков, вывоз строительного мусора, вывоз старой мебели, доставка стройматериал...

Гомельская, Мозырь

Грузовое такси, грузоперевозки

0.40 р.

Грузовое такси, грузоперевозки

Грузоперевозки, до трех тонн , до 6 метров, размеры будки :высота 2; ширина 1,8; длина 4,5 метра

Гомель

Грузчики.

Договорная

Грузчики.

Гомель

Грузоперевозки

50 р.

Грузоперевозки

Будка 3.7длина ,2.3ширена, 2.3высота, 3.20 диагональ, возможность выгрузки самосвалом, услуги лебедки

Гомель

Грузоперевозки до 12тонн по Жлобину и РБ.

Договорная

Грузоперевозки до 12тонн по Жлобину и РБ.

Грузоперевозки по Жлобину,району и РБ до 12тонн. Квартирные,офисные,дачные переезды,доставка стройматериалов,бытовой техники,мебели из магазинов,вывоз строительного мусора. Опыт работы, без выходных....

Гомельская, Жлобин

Вывоз мусора, демонтажные работы Гомель, демонтаж,

Договорная

Вывоз мусора, демонтажные работы Гомель, демонтаж,

Гомель

Квартирные переезды. Грузоперевозки

Договорная

Квартирные переезды. Грузоперевозки

Квартирные, офисные, дачные переезды - Доставка любых грузов - Подъем на любой этаж - Сборка (разборка) мебели при необходимости - Вывоз строительного мусора и старой мебели - Перестановка мебели - Г...

Гомель

Грузоперевозки Речица

10 р.

Грузоперевозки Речица

Грузоперевозки по городу, услуги грузчиков , Речица междугород ! Быстро - ПЕРЕЕЗДЫ (квартир, офисов , коттеджей , дач) - ДОСТАВКА из магазинов (мебели , бытовой техники, стройматериалов ) - ВЫВОЗ...

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы

Услуги из других регионов

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Договорная

Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Минск, Октябрьский

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