Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Гомельской области
1 р.
Сверло советского качества
Гомель
Договорная
Блок питания 2шт.
Гомель
Договорная
Круг
Гомель
Договорная
Диск
Гомель
65 р.
Пылеотвод для ушм
Гомель
Договорная
Фрезы
Гомель
25 р.
Пильный диск 200мм по дереву, дсп, фанере
Гомельская, Жлобин
0.70 р.
Диск отрезной 125
Гомельская, Мозырь
Договорная
Метчик
Гомель
200 р.
Кожух BOSCH
Гомель
120 р.
Метчики разных заводов СССР 25 штук
Гомель
150 р.
Плашки лерка заводов СССР 30 штук плашкодержатель
Гомель
60 р.
Диск отрезной 400*60Т*50мм
Гомель
55 р.
Пилка для реноватора Bosch Wood+metal Starlock
Гомельская, Мозырь
8 р.
Круг заточной
Гомель
1.70 р.
Диск зачистной 125
Гомельская, Мозырь
10 р.
Кобальтовое сверло
Гомель
8 р.
Оснастка для гравера
Гомель
8 р.
Мультипатрон (минипатрон) на гравер
Гомель
18 р.
Алмазный диск по бетону Hilti
Гомель
120 р.
Сверло бур Bosch
Гомель
35 р.
Сверло по дереву 20 и 28мм на 460мм
Гомель
Договорная
Воротки для метчиков и плашкодержатели, б/у, СССР
Гомель
Договорная
Твердосплавы
Гомельская, Жлобин
25 р.
Диск по бетону, граниту, тротуарной плитке
Гомель
50 р.
Диск отрезной алмазный Bosch 230
Гомельская, Жлобин
Договорная
Бланкет Faba (фаба)
Гомель
Договорная
Круги отрезные
Гомельская, Жлобин
65 р.
Чашка алмазная шлифовальная 125мм Хилти
Гомельская, Калинковичи
148 р.
Бучарда Хилти, hilto
Гомельская, Калинковичи
1 р.
Круг отрезной 180
Гомель
20 р.
Пылеудолитель на 230 диск УШМ,болгарки
Гомель
15 р.
Пылеудолитель для заусовки плитки
Гомель
15 р.
Пылеудолитель для УШМ,болгарки(115,125,150)
Гомель
9 р.
Коронка кольцевая
Гомельская, Речица
35 р.
Пылеотвод для сверления отверстий до 100мм
Гомель
39 р.
Алмазный, Диск. HELBERG.
Гомельская, Речица
40 р.
Диск, Алмазный D. BOR.
Гомельская, Речица
Договорная
Диски отрезные. На болгарку.
Гомельская, Калинковичи
40 р.
Круг в бензореЗ Штиль
Гомель
10 р.
Круг отрезной Hilti
Гомельская, Речица
10 р.
Щетка GRAPHITE дисковая
Гомель
25 р.
Фрезы по дереву
Гомельская, Жлобин
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный