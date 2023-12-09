Товары от Куфар Маркета
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Ортезы в Гомельской области
50 р.
Ортез шейный
Гомельская, Речица
180 р.
Отрез голеностопного сустава Malleo Train
Гомель
5 р.
Ортез на голеностоп детский размер XS
Гомель
50 р.
Ортез
Гомельская, Речица
210 р.
Ортез Деротационный
Гомель
25 р.
Фиксатор голеностопного сустава OPTIO
Гомель
130 р.
Тутор
Гомельская, Речица
100 р.
Тутор бандаж ортез на колено
Гомель
85 р.
Башмак Барука
Гомель
50 р.
ортез на голеностоп
Гомельская, Рогачев
250 р.
Ортез на голеностопный сустав
Гомельская, Мозырь
30 р.
Отрез лучезапястный
Гомель
130 р.
Ортез коленный Orlett Германия
Гомель
5 р.
Шина Фрейка,5р
Гомель
200 р.
ОРТЕЗ КОЛЕННЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДИАПАЗОНОМ ДВИЖЕНИЯ
Гомель
50 р.
Ортез голеностопа
Гомель
250 р.
Медицинские товары
Гомель
80 р.
Шина на тазобедренный сустав Orlett
Гомель
Договорная
Ортез
Гомель
250 р.
Ортез на коленный сустав ORLETT HKS-303
Гомель
120 р.
НАКОЛЕННИК НЕОПРЕНОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ШАРНИРАМИ
Гомель
70 р.
Ортез на тазобедренный сустав после протезирования
Гомельская, Калинковичи
135 р.
Шинка ортопедическая для ДТС
Гомель
35 р.
Корректор осанки размер XL
Гомельская, Другие города
10 р.
Шина кошля
Гомельская, Речица
150 р.
Шинки ортопедические
Гомельская, Речица
10 р.
Бандаж на ТС
Гомель
180 р.
Туторы детские
Гомельская, Рогачев
180 р.
ORLETT Ортез тазобедренный отводящий
Гомель
100 р.
Воротник шейный ''Филадельфия''
Гомель
30 р.
Ортезы для детей
Гомельская, Жлобин
170 р.
Ортез коленного сустава
Гомель
42 р.
Ортез коленный
Гомель
20 р.
Шинки БЕЛНИИТО
Гомель
200 р.
ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ BAUERFEIND
Гомель
180 р.
Ортез коленного сустава
Гомель
20 р.
Ортез
Гомель
300 р.
Ортез голиностопный жесткий
Гомель
196 р.
Послеоперационная обувь в хорошем состоянии
Гомель
100 р.
Ортез на коленный сустав
Гомельская, Светлогорск
15 р.
Фиксирующий бандаж «Шина Фрейка»
Гомель
25 р.
Пояс бандаж
Гомель
10 р.
Шинки-трусики
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный