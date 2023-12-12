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Оборудование для салонов красоты в Гомельской области

Стол для маникюра

110 р.

Стол для маникюра

Гомель

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Вытяжка для кератина, маникюра, педикюра

850 р.

Вытяжка для кератина, маникюра, педикюра

Гомельская, Мозырь

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Кушетка ( чемодан) НОВАЯ

150 р.

Кушетка ( чемодан) НОВАЯ

Гомель

Тележка Парикмахерская

80 р.

Тележка Парикмахерская

Гомельская, Добруш

Матрас на кушетку для наращивания ресниц

70 р.

Матрас на кушетку для наращивания ресниц

Гомельская, Речица

Зеркало парикмахерское

Договорная

Зеркало парикмахерское

Гомельская, Хойники

Сушуар для волос IMAGINE 10

Договорная

Сушуар для волос IMAGINE 10

Гомельская, Хойники

Мойка Парикмахерская

500 р.

Мойка Парикмахерская

Гомельская, Светлогорск

Кушетка

110 р.

Кушетка

Гомельская, Мозырь

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Маникюрный стол

150 р.

Маникюрный стол

Гомельская, Лоев

Кресло реклайнер

1 100 р.

Кресло реклайнер

Гомель

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Ширма трехсекционная

150 р.

Ширма трехсекционная

Гомель

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Мойка парикмахерская

250 р.

Мойка парикмахерская

Гомельская, Речица

Мойка для парикмахера

480 р.

Мойка для парикмахера

Гомель

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Стол маникюрный

100 р.

Стол маникюрный

Гомельская, Жлобин

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Стол для маникюра

55 р.

Стол для маникюра

Гомель

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Педикюрное кресло

240 р.

Педикюрное кресло

Гомель

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Продам набор мебели для педикюра

1 100 р.

Продам набор мебели для педикюра

Гомельская, Мозырь

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Педикюрное кресло и стул

350 р.

Педикюрное кресло и стул

Гомельская, Жлобин

Кресло педикюрное

450 р.

Кресло педикюрное

Гомель

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Тонусные столы

850 р.

Тонусные столы

Гомель

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Депиляция

20 р.

Депиляция

Гомельская, Калинковичи

Диодный аппарат

8 500 р.

Диодный аппарат

Гомель

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Чехол для кушетки

10 р.

Чехол для кушетки

Гомель

Столик косметологический

90 р.

Столик косметологический

Гомель

Подсветка

150 р.

Подсветка

Гомель

Лампа для маникюра

10 р.

Лампа для маникюра

Гомель

Ветрины

900 р.

Ветрины

Гомельская, Калинковичи

Пеньюар для парикмахера

15 р.

Пеньюар для парикмахера

Гомель

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Кушетка, лампа, матрас,этажерка.

350 р.

Кушетка, лампа, матрас,этажерка.

Гомель

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Стол для маникюра

250 р.

Стол для маникюра

Гомель

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Кушетка для массажа, медицинская

800 р.

Кушетка для массажа, медицинская

Гомельская, Хойники

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Кресло для педикюра

130 р.

Кресло для педикюра

Гомельская, Хойники

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Косметология

1 300 р.

Косметология

Гомель

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Эндосфера (аналог) для коррекции фигуры

7 900 р.

Эндосфера (аналог) для коррекции фигуры

Гомель

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Кушетка

200 р.

Кушетка

Гомель

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Маникюрный стол

80 р.

Маникюрный стол

Гомельская, Жлобин

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Машинка для стрижки волос

Договорная

Машинка для стрижки волос

Гомельская, Мозырь

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Косметологическая кушетка

450 р.

Косметологическая кушетка

Гомельская, Рогачев

АРЕНДА Soprano Titanium сопрано титаниум 1600w

1 500 р.

АРЕНДА Soprano Titanium сопрано титаниум 1600w

Гомель

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Дермапен Dr. Pen Ultima A1

160 р.

Дермапен Dr. Pen Ultima A1

Гомель

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Насадки от аппарата для кавитации

300 р.

Насадки от аппарата для кавитации

Гомель

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Массажный аппарат

8 000 р.

Массажный аппарат

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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