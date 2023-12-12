Оборудование для салонов красоты в Гомельской области
110 р.
Стол для маникюра
Гомель
850 р.
Вытяжка для кератина, маникюра, педикюра
Гомельская, Мозырь
150 р.
Кушетка ( чемодан) НОВАЯ
Гомель
80 р.
Тележка Парикмахерская
Гомельская, Добруш
70 р.
Матрас на кушетку для наращивания ресниц
Гомельская, Речица
Договорная
Зеркало парикмахерское
Гомельская, Хойники
Договорная
Сушуар для волос IMAGINE 10
Гомельская, Хойники
500 р.
Мойка Парикмахерская
Гомельская, Светлогорск
110 р.
Кушетка
Гомельская, Мозырь
150 р.
Маникюрный стол
Гомельская, Лоев
1 100 р.
Кресло реклайнер
Гомель
150 р.
Ширма трехсекционная
Гомель
250 р.
Мойка парикмахерская
Гомельская, Речица
480 р.
Мойка для парикмахера
Гомель
100 р.
Стол маникюрный
Гомельская, Жлобин
55 р.
Стол для маникюра
Гомель
240 р.
Педикюрное кресло
Гомель
1 100 р.
Продам набор мебели для педикюра
Гомельская, Мозырь
350 р.
Педикюрное кресло и стул
Гомельская, Жлобин
450 р.
Кресло педикюрное
Гомель
850 р.
Тонусные столы
Гомель
20 р.
Депиляция
Гомельская, Калинковичи
8 500 р.
Диодный аппарат
Гомель
10 р.
Чехол для кушетки
Гомель
90 р.
Столик косметологический
Гомель
150 р.
Подсветка
Гомель
10 р.
Лампа для маникюра
Гомель
900 р.
Ветрины
Гомельская, Калинковичи
15 р.
Пеньюар для парикмахера
Гомель
350 р.
Кушетка, лампа, матрас,этажерка.
Гомель
250 р.
Стол для маникюра
Гомель
800 р.
Кушетка для массажа, медицинская
Гомельская, Хойники
130 р.
Кресло для педикюра
Гомельская, Хойники
1 300 р.
Косметология
Гомель
7 900 р.
Эндосфера (аналог) для коррекции фигуры
Гомель
200 р.
Кушетка
Гомель
80 р.
Маникюрный стол
Гомельская, Жлобин
Договорная
Машинка для стрижки волос
Гомельская, Мозырь
450 р.
Косметологическая кушетка
Гомельская, Рогачев
1 500 р.
АРЕНДА Soprano Titanium сопрано титаниум 1600w
Гомель
160 р.
Дермапен Dr. Pen Ultima A1
Гомель
300 р.
Насадки от аппарата для кавитации
Гомель
8 000 р.
Массажный аппарат
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский