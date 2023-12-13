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Бюро находок в Гомельской области

Найдена собака

Договорная

Найдена собака

Гомельская, Речица

Потеряшка

Договорная

Потеряшка

Гомель

Найдено Школа #61

Договорная

Найдено Школа #61

Гомель

Пропала собака

Договорная

Пропала собака

Гомель

Договорная

Утерян пульт выкидной от сигнализации авто

Гомель

Значёк

Договорная

Значёк

Гомельская, Речица

Пропал кот

Договорная

Пропал кот

Гомельская, Речица

Договорная

Утеряны белые варежки,...в волотове...

Гомель

Найден электронный пропуск

Бесплатно

Найден электронный пропуск

Гомель

Договорная

Утеряны женские черные перчатки

Гомель

Карточка

Договорная

Карточка

Гомель

Потерял буст 2

Договорная

Потерял буст 2

Гомель

Найден наушник

Договорная

Найден наушник

Гомель

Договорная

Найден телефон в р-не МЖК

Гомель

Договорная

Утеря документов

Гомельская, Жлобин

Договорная

Наушники

Гомель

Найдены ключи

Договорная

Найдены ключи

Гомельская, Калинковичи

Найдена лайка

Договорная

Найдена лайка

Гомель

Договорная

Утеряны ключи

Гомельская, Светлогорск

Найдено

Договорная

Найдено

Гомельская, Светлогорск

нашол Телефон mi not 12 ксяоси редми нот 12 нашол

Договорная

нашол Телефон mi not 12 ксяоси редми нот 12 нашол

Гомель

Договорная

Найден телефон редми ноут 4

Гомель

Найдены ключи

Договорная

Найдены ключи

Гомель

Найден кейс к наушникам

Договорная

Найден кейс к наушникам

Гомель

Договорная

Потерян телефон Xiaomi MI 9T

Гомель

Договорная

Кейс от наушников Air Pods

Гомель

Найден кот

Договорная

Найден кот

Гомельская, Жлобин

Договорная

Утеряны ключи в районе ул. Чечерской.

Гомель

Договорная

Утеряна Банковская карта польского банка

Гомель

Гончий найден

Договорная

Гончий найден

Гомель

Ключ автомобильный

Договорная

Ключ автомобильный

Гомель

Договорная

Утерян браслет серебряный

Гомель

Договорная

Бюро находок

Гомель

Утерян наушник Huawei freebuds 5i

Договорная

Утерян наушник Huawei freebuds 5i

Гомель

Договорная

Утерян кейс белого цвета,возможно в маршрутке

Гомель

Договорная

Сегодня найдено обруч.кольцо

Гомельская, Речица

Договорная

Наушники

Гомель

Договорная

Наушник найден

Гомель

Утерян номер

Договорная

Утерян номер

Гомель

Сентизатор

Договорная

Сентизатор

Гомель

Утерян ключ 28.11.2023

Договорная

Утерян ключ 28.11.2023

Гомель

Утеряны ключи с брелком

Договорная

Утеряны ключи с брелком

Гомель

Кто потерял ключи звоните

Бесплатно

Кто потерял ключи звоните

Гомель

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