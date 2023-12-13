logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииКомпьютерная техника
Периферия и аксессуары
Боксы для жестких дисков
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Компьютерная техникаПериферия и аксессуары

Боксы для жестких дисков в Гомельской области

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

17.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

Гомельская, Мозырь

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

19.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

Гомель

Док-станция для SATA-дисков ORICO 6528UD3-C

160 р.

Док-станция для SATA-дисков ORICO 6528UD3-C

Гомель

badge-icon
Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

19.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

Гомельская, Мозырь

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5''

17.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5''

Гомель

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' 3.0

21.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' 3.0

Гомельская, Мозырь

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7

13 р.

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7

Гомель

Корпус для жесткого диска

50 р.

Корпус для жесткого диска

Гомель

badge-icon
badge-icon
Высокоскоростной корпус для жесткого диска

59.90 р.

Высокоскоростной корпус для жесткого диска

Гомельская, Мозырь

badge-icon
no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

19.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

Витебская, Новополоцк

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'

21.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'

Витебская, Орша

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

19.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

Брестская, Барановичи

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

17.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

Витебск

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

14.99 р.

Переходник SSD/HDD/DVD Optibay Caddy 12,7 и 9,5 мм

Минск, Центральный

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

19.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

Витебск

Бокс для жесткого диска или SSD 2.5'' USB 3.0

20 р.

Бокс для жесткого диска или SSD 2.5'' USB 3.0

Витебск

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB

17.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB

Минск, Советский

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' 3.0

21.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' 3.0

Минская, Молодечно

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

17.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

Могилев

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'

17.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'

Минск, Фрунзенский

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5''

19.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5''

Минск, Центральный

Док-станция для HDD SATA/IDE Yucun

76 р.

Док-станция для HDD SATA/IDE Yucun

Гродно

Доставка по Беларуси
Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' 3.0

21.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' 3.0

Минская, Солигорск

Бокс для HDD/SSD 2.5'' USB 3.0

17 р.

Бокс для HDD/SSD 2.5'' USB 3.0

Брестская, Пинск

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

17.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

Брестская, Пинск

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

17.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

Витебская, Орша

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0/3.0

19.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0/3.0

Минск, Советский

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

17.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

Витебская, Новополоцк

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

17.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

Гродненская, Лида

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' USB 3.0

21.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' USB 3.0

Брестская, Барановичи

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

19.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

Минская, Борисов

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' USB 3.0

21.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' USB 3.0

Могилев

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' USB 3.0

21.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' USB 3.0

Могилевская, Бобруйск

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' USB 3.0

21.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' USB 3.0

Гродненская, Лида

Боксы для жесткого диска SSD, HDD 2.5'' USB

17.99 р.

Боксы для жесткого диска SSD, HDD 2.5'' USB

Брест

Боксы для жесткого диска SSD, HDD 2.5'' USB

17.99 р.

Боксы для жесткого диска SSD, HDD 2.5'' USB

Минск, Центральный

AgeStar USB 3.0 переходник Sata на Usb3.0

25 р.

AgeStar USB 3.0 переходник Sata на Usb3.0

Минск, Октябрьский

badge-icon
Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

19.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

Минская, Солигорск

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

19.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

Минская, Молодечно

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

17.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

Могилевская, Бобруйск

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' USB 3.0

21.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' USB 3.0

Брестская, Пинск

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

17.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

Гродно

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

19.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

Брестская, Пинск

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

19.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

Могилевская, Бобруйск

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

17.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

Минская, Солигорск

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

17.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

Минская, Борисов

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'

21.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'

Витебск

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' USB 3.0

19.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5' USB 3.0

Гродно

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

17.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

Брест

Внешний бокс для HDD 3.5'', SATA, eSATA, USB-C

80 р.

Внешний бокс для HDD 3.5'', SATA, eSATA, USB-C

Витебская, Орша

badge-icon
Agestar 3.5'' hdd external box, внешний бокс

60 р.

Agestar 3.5'' hdd external box, внешний бокс

Минск, Центральный

badge-icon
Бокс Orico 2.5

30 р.

Бокс Orico 2.5

Минск, Октябрьский

badge-icon
Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'

21.99 р.

Боксы для жесткого диска HDD, SSD 2.5'

Витебская, Новополоцк

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

19.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD, SSD 2.5'' USB 2.0 3.0

Минск, Центральный

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

19.99 р.

Бокс для жесткого диска HDD SSD 2.5'' USB 2.0, 3.0

Витебская, Орша

Товары с доставкой от магазинов

Док-станция для HDD SATA/IDE Yucun

76 р.

Док-станция для HDD SATA/IDE Yucun

Гродно

Доставка по Беларуси
Бокс для накопителей M.2 Ugreen CM400 10902

95 р.

Бокс для накопителей M.2 Ugreen CM400 10902

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Ноутбуки
Компьютеры / системные блокиКомпьютерыМикрокомпьютерыМоноблоки
Мониторы
КомплектующиеSSDБлоки питания, аккумуляторыВидеокартыЖесткие дискиЗвуковые картыКорпусаКулерыМатеринские платыНоутбуки на запчастиОперативная памятьОптические приводыПроцессорыПрочие компьютерные комплектующие
ОргтехникаМФУПринтерыСканерыУничтожители бумагФаксыФотопринтеры3D принтерыПрочая оргтехникаКомплектующие, расходники
Периферия и аксессуарыIP-камерыUSB FlashUSB-хабыБоксы для жестких дисковВеб-камерыВнешние жесткие дискиИсточники бесперебойного питанияКабели и переходникиКарт-ридерыКлавиатурыМультимедиа акустикаМышиКоврикиПодставки для ноутбуковРюкзаки и сумки для ноутбуковСетевые фильтрыЧехлы для ноутбуковПрочие компьютерные аксессуары
Сетевое оборудованиеМаршрутизаторыМодемыСетевые адаптерыСетевые кабели и принадлежностиПрочее сетевое оборудование
Прочие компьютерные товары