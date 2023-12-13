logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Техника для кухни
Блендеры
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Мощность, Вт
Вид
Материал ножки блендера
Состояние
Продавец
new
Бытовая техникаТехника для кухни

Блендеры в Гомельской области

Блендер погружной Vitek VT-8522 W (Арт. 203/230882)

53.89 р.

Блендер погружной Vitek VT-8522 W (Арт. 203/230882)

Гомельская, Калинковичи

Запчасти и насадки к миксерам

20 р.

Запчасти и насадки к миксерам

Гомель

badge-icon
Блендер

70 р.

Блендер

Гомельская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Измельчитель

45 р.

Измельчитель

Гомельская, Рогачев

badge-icon
badge-icon
Блендер 1.5 л

75 р.

Блендер 1.5 л

Гомельская, Рогачев

badge-icon
badge-icon
Подставка для ножей блендера Philips бесплатно

Бесплатно

Подставка для ножей блендера Philips бесплатно

Гомельская, Речица

Блендер Philips

20 р.

Блендер Philips

Гомель

badge-icon
Блендер насадки

15 р.

Блендер насадки

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Погружной блендер Scarlett SC-1044

33 р.

Погружной блендер Scarlett SC-1044

Гомель

Блендер стационарный Endever Sigma-013

60 р.

Блендер стационарный Endever Sigma-013

Гомель

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Zepter Artmix Pro Стационарный блендер

2 000 р.

Zepter Artmix Pro Стационарный блендер

Гомельская, Мозырь

badge-icon
блендер

80 р.

блендер

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
Блендер Scarlet

25 р.

Блендер Scarlet

Гомель

badge-icon
badge-icon
Блендер Scarlett

25 р.

Блендер Scarlett

Гомель

badge-icon
Блендер VITEK-VT 8524W на запчасти

50 р.

Блендер VITEK-VT 8524W на запчасти

Гомель

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Стационарный блендер KitchenAid K150 5KSB1325EBM

950 р.

Стационарный блендер KitchenAid K150 5KSB1325EBM

Гомель

badge-icon
badge-icon
Блендер

97 р.

Блендер

Гомель

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Моторная часть от блендера

10 р.

Моторная часть от блендера

Гомель

Блендер Kenwood HB724, HB720 чаши.

65 р.

Блендер Kenwood HB724, HB720 чаши.

Гомель

badge-icon
Блендер погружной Candy

80 р.

Блендер погружной Candy

Гомель

badge-icon
Продам блендер scarletts turbo режимом

70 р.

Продам блендер scarletts turbo режимом

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
badge-icon
Блендер StarWind SBP2312w (Арт.203/230647)

34.16 р.

Блендер StarWind SBP2312w (Арт.203/230647)

Гомельская, Калинковичи

Блендер Scarlett SC-HB42M33 (Арт. 203/230588)

87.50 р.

Блендер Scarlett SC-HB42M33 (Арт. 203/230588)

Гомельская, Калинковичи

Блендер SATURN ST - FP9082 (Арт. 203/230807)

25.68 р.

Блендер SATURN ST - FP9082 (Арт. 203/230807)

Гомельская, Калинковичи

Блендер

165 р.

Блендер

Гомель

badge-icon
badge-icon
Нож для колки льда Bosch

25 р.

Нож для колки льда Bosch

Гомель

badge-icon
Насадки для миксера, блендер и мялка для пюре

3 р.

Насадки для миксера, блендер и мялка для пюре

Гомельская, Жлобин

Блендеры

90 р.

Блендеры

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Блендер

20 р.

Блендер

Гомель

badge-icon
badge-icon
Новый блендер vitek vt3414

47 р.

Новый блендер vitek vt3414

Гомель

badge-icon
badge-icon
Погружной блендер Bosch CleverMixx MSM2650B (Арт.205/231181)

171.73 р.

Погружной блендер Bosch CleverMixx MSM2650B (Арт.205/231181)

Гомель

Стакан для блендера Hamilton Beach

Договорная

Стакан для блендера Hamilton Beach

Гомель

Блендер (колба с корпусом) RSB-3402

65 р.

Блендер (колба с корпусом) RSB-3402

Гомельская, Житковичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Блендер настольный VT-1459

100 р.

Блендер настольный VT-1459

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Блендер

55 р.

Блендер

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
Блендер

40 р.

Блендер

Гомель

badge-icon
Погружной блендер

25 р.

Погружной блендер

Гомель

badge-icon
badge-icon
Погружной блендер Bosch

99 р.

Погружной блендер Bosch

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Блендер Bosch 9209 (Арт. 206/230205)

59.82 р.

Блендер Bosch 9209 (Арт. 206/230205)

Гомель

Портативный миксер

24 р.

Портативный миксер

Гомель

badge-icon
Блендер

74 р.

Блендер

Гомель

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Блендер

30 р.

Блендер

Гомель

badge-icon
badge-icon
Блендер

50 р.

Блендер

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Блендер погружной Матрена МА-053 (007266)

Онлайн-заказ

57.58 р.

Блендер погружной Матрена МА-053 (007266)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер CENTEK CT-1348 (черный)

Онлайн-заказ

70.61 р.

Блендер CENTEK CT-1348 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер Матрена МА-174 (008219)

Онлайн-заказ

69.36 р.

Блендер Матрена МА-174 (008219)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендеры Braun MultiQuick 5 Vario MQ 5237 BK

Онлайн-заказ

266.28 р.

Блендеры Braun MultiQuick 5 Vario MQ 5237 BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендеры Braun Multiquick 7 MQ7035X

Онлайн-заказ

281.69 р.

Блендеры Braun Multiquick 7 MQ7035X

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендеры Panasonic MX-SS1BTQ

Онлайн-заказ

257.24 р.

Блендеры Panasonic MX-SS1BTQ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Delta DL-7049B (белый)

Онлайн-заказ

67 р.

Погружной блендер Delta DL-7049B (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер LEBEN 269-016

Онлайн-заказ

90.42 р.

Блендер LEBEN 269-016

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья