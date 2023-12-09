Бизнес в сфере услуг в Гомельской области
22 500 р.
Студия маникюра.
Гомель
950 р.
Бизнес квадрокоптер,фото дрон для видеосъёмки
Гомель
19 980 р.
Школа английского языка в разных районах Гомеля
Гомель
Договорная
Химчистка мебели,авто.
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Нужно Срочно Авто Аренда
Гомельская, Калинковичи
36 000 р.
Продается клининговая компания
Гомель
Договорная
Студия ногтевого сервиса
Гомель
Договорная
B2B сфера электрохозяйсво (энергоаутсорсинг)
Гомель
300 р.
Кабинет педикюра -маникюра
Гомель
1 650 р.
Аэромишка
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Аренда места мастера маникюра
Гомель
40 000 р.
Прокат детских товаров и тренажеров (срочно ДЕШЕВЛ
Гомель
25 р.
Аренда парикмахерская
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Аренда Парикмахерская Гомельчанка , Гомель ул. Ват
Гомель
5 000 р.
Оборудование для печати на тканях
Гомельская, Мозырь
Договорная
Продажа готового бизнеса
Гомель
Договорная
Ларёк (ремонт телефонов)
Гомель
9 000 р.
Свадебный товар
Гомель
500 р.
Светодиодный экран
Гомель
9 900 р.
Надувная тарзанка Джампинг аттракцион
Гомель
Договорная
Аренда
Гомельская, Рогачев
15 500 р.
бизнес
Гомель
32 800 р.
Сервис приема заказов на изготовление мебели
Гомель
35 000 р.
Типография
Гомель
550 р.
Фоггер ,сухой туман,для удаления запахов
Гомель
2 000 р.
Диспетчерская Яндекс
Гомель
Договорная
Готовый бизнес ремонт обуви и изготовление ключей
Гомельская, Жлобин
3 500 р.
Продается мастерская по ремонту телефонов
Гомель
Договорная
Продажа действующего бизнеса
Гомель
80 р.
Консультация по открытию своего дела (ведению учёт
Гомель
Договорная
Барная стойка
Гомель
Договорная
Готовый Бизнес
Гомель