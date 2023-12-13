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Красота и здоровьеМедицинские товары

Бандажи в Гомельской области

КОРРЕКТОР ОСАНКИ /КОМФ-ОРТ

25 р.

КОРРЕКТОР ОСАНКИ /КОМФ-ОРТ

Гомельская, Рогачев

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Реклинатор ортопедический

40 р.

Реклинатор ортопедический

Гомель

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Бандаж Польза

5 р.

Бандаж Польза

Гомель

Бандаж

20 р.

Бандаж

Гомельская, Мозырь

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Бандаж поддерживающий для руки

35 р.

Бандаж поддерживающий для руки

Гомельская, г.п. Октябрьский

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Бандаж женский

Договорная

Бандаж женский

Гомель

Корректор осанки

20 р.

Корректор осанки

Гомельская, Мозырь

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Абдукционные трусики

15 р.

Абдукционные трусики

Гомель

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Бандаж

5 р.

Бандаж

Гомель

Бандаж детский

25 р.

Бандаж детский

Гомельская, Жлобин

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Бандаж послеоперационный Тривес

60 р.

Бандаж послеоперационный Тривес

Гомель

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Бандаж при опущении внутренних органов

15 р.

Бандаж при опущении внутренних органов

Гомель

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Корсет

35 р.

Корсет

Гомель

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Бандаж

40 р.

Бандаж

Гомельская, Другие города

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Корректор осанки детский

10 р.

Корректор осанки детский

Гомель

Бандаж

10 р.

Бандаж

Гомель

Бандаж размер 1 и 2

5 р.

Бандаж размер 1 и 2

Гомель

Бандаж плечевой

50 р.

Бандаж плечевой

Гомель

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Ортез бандаж коленный номер 4

45 р.

Ортез бандаж коленный номер 4

Гомельская, Другие города

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Бандаж

Договорная

Бандаж

Гомель

Бандаж эластичный

Договорная

Бандаж эластичный

Гомель

Фиксатор для голеностопа

20 р.

Фиксатор для голеностопа

Гомель

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Бандаж для беременных

3 р.

Бандаж для беременных

Гомель

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Корсет ортопедический ОррО

70 р.

Корсет ортопедический ОррО

Гомель

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Ортез на коленный

40 р.

Ортез на коленный

Гомель

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Послеродовой бандаж фэст

10 р.

Послеродовой бандаж фэст

Гомельская, Калинковичи

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Бандаж для беременных 2 размер

15 р.

Бандаж для беременных 2 размер

Гомельская, Калинковичи

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Дородовый бандаж

35 р.

Дородовый бандаж

Гомельская, Жлобин

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Бандаж послеоперационный

20 р.

Бандаж послеоперационный

Гомель

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Бандаж

30 р.

Бандаж

Гомель

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Корректор осанки

Договорная

Корректор осанки

Гомель

Корсет (бандаж) пояснично-крестцовый Размер S

15 р.

Корсет (бандаж) пояснично-крестцовый Размер S

Гомель

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Бандаж(от пупочной грыжи)

15 р.

Бандаж(от пупочной грыжи)

Гомель

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Шейный бандаж

10 р.

Шейный бандаж

Гомельская, Мозырь

космодиск

20 р.

космодиск

Гомель

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Бандаж послеоперационный

45 р.

Бандаж послеоперационный

Гомель

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Бандаж для беременных

15 р.

Бандаж для беременных

Гомель

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Бандаж фиксирующий на плечевой сустав,повязка Дезо

50 р.

Бандаж фиксирующий на плечевой сустав,повязка Дезо

Гомель

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Бандаж послеоперационный Польза

25 р.

Бандаж послеоперационный Польза

Гомельская, Рогачев

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Бандаж фиксирующий при дисплазии ( шина фрейка)

15 р.

Бандаж фиксирующий при дисплазии ( шина фрейка)

Гомель

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Бандаж

45 р.

Бандаж

Гомельская, Светлогорск

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Бандаж на палец размер 3

15 р.

Бандаж на палец размер 3

Гомель

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Бандаж шейный детский

8 р.

Бандаж шейный детский

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Бандаж для лица.

4.50 р.

Бандаж для лица.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

14.90 р.

Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

14.90 р.

Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка отводящая (абдукционная)

120 р.

Подушка отводящая (абдукционная)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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