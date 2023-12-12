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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Аксессуары для ванной в Гомельской области

Шторки в ванную Турция

27 р.

Шторки в ванную Турция

Гомельская, Мозырь

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Набор для ванной мыльница, стакан, дозатор

20 р.

Набор для ванной мыльница, стакан, дозатор

Гомельская, Жлобин

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Пробка для раковины

5 р.

Пробка для раковины

Гомельская, Другие города

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Электронный диспенсер Tork Elevation

150 р.

Электронный диспенсер Tork Elevation

Гомель

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Коврик б/л ванной

10 р.

Коврик б/л ванной

Гомель

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Люк для плитки

Договорная

Люк для плитки

Гомель

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Набор для ванной Ами, новый

25 р.

Набор для ванной Ами, новый

Гомель

Покрытие на унитаз

6 р.

Покрытие на унитаз

Гомель

Шторка для ванной и коврик

30 р.

Шторка для ванной и коврик

Гомель

Ершик для унитаза

8 р.

Ершик для унитаза

Гомель

Подключение сантехника

20 р.

Подключение сантехника

Гомельская, Другие города

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Набор для ванной комнаты

55 р.

Набор для ванной комнаты

Гомельская, Мозырь

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Змеевик, полотенцесушитель чугун 57,5х70см

35 р.

Змеевик, полотенцесушитель чугун 57,5х70см

Гомель

Новый экран для ванны

120 р.

Новый экран для ванны

Гомельская, Речица

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ЕРШИК ДЛЯ УНИТАЗА ИКЕЯ

50 р.

ЕРШИК ДЛЯ УНИТАЗА ИКЕЯ

Гомель

Полка для душевой кабины, стекло б/у

18 р.

Полка для душевой кабины, стекло б/у

Гомель

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Ремкомплект для акриловых ванн

20 р.

Ремкомплект для акриловых ванн

Гомельская, Речица

экран для ванной 170 см. из МДФ

250 р.

экран для ванной 170 см. из МДФ

Гомель

полка для ванной

30 р.

полка для ванной

Гомельская, Жлобин

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Штанга для душа

20 р.

Штанга для душа

Гомель

Шторка для ванной

250 р.

Шторка для ванной

Гомельская, Жлобин

Штора для ванной 2 шт

6 р.

Штора для ванной 2 шт

Гомель

Шторка для ванной

5 р.

Шторка для ванной

Гомель

корзинка для кухни либо ванны

Договорная

корзинка для кухни либо ванны

Гомельская, Калинковичи

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Поручень

25 р.

Поручень

Гомельская, Мозырь

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Коврик для ванной противоскользящий

30 р.

Коврик для ванной противоскользящий

Гомельская, Жлобин

Полоска стеклянная

Договорная

Полоска стеклянная

Гомель

Стойка под раковину

20 р.

Стойка под раковину

Гомельская, Жлобин

Дверьки для трб

Договорная

Дверьки для трб

Гомель

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Экран для ванны

50 р.

Экран для ванны

Гомельская, Речица

Держатель душевой лейки

3 р.

Держатель душевой лейки

Гомель

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Стойка по раковину

10 р.

Стойка по раковину

Гомель

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Комплект для ванной. Тумба, зеркало и полка

980 р.

Комплект для ванной. Тумба, зеркало и полка

Гомель

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Вешалка металлическая 5 крючков Solinne

20 р.

Вешалка металлическая 5 крючков Solinne

Гомель

Донный клапан Push-up WasserKraft для умывальника

100 р.

Донный клапан Push-up WasserKraft для умывальника

Гомельская, Речица

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Отражатели для крана или полотенцесушителя

5 р.

Отражатели для крана или полотенцесушителя

Гомель

Стеклянная шторка в ванную

Договорная

Стеклянная шторка в ванную

Гомельская, Мозырь

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ВАННА ЧУГУННАЯ С ФУРНИТУРОЙ СЛВ-ПЕРЕЛИВ(АВТОМА

950 р.

ВАННА ЧУГУННАЯ С ФУРНИТУРОЙ СЛВ-ПЕРЕЛИВ(АВТОМА

Гомель

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Штора для ванной + коврик Фаберлик

25 р.

Штора для ванной + коврик Фаберлик

Гомель

Полка в ванную

30 р.

Полка в ванную

Гомель

Донный клапан.

17 р.

Донный клапан.

Гомель

Карниз для душа 90х90

50 р.

Карниз для душа 90х90

Гомель

Экран под ванну

50 р.

Экран под ванну

Гомель

Товары с доставкой от магазинов

Мыльница Duravit 99331000

Онлайн-заказ

408.60 р.

Мыльница Duravit 99331000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Онлайн-заказ

418.80 р.

Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Онлайн-заказ

420.60 р.

Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Онлайн-заказ

401.20 р.

Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Онлайн-заказ

409.40 р.

Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Онлайн-заказ

384 р.

Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Онлайн-заказ

358.20 р.

Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Онлайн-заказ

364.40 р.

Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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