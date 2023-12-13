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Телефоны и планшетыКомплектующие для телефонов

Аккумуляторы для телефонов в Гомельской области

Аккумулятор AB0820CWM Philips

10 р.

Аккумулятор AB0820CWM Philips

Гомельская, Мозырь

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IPhone 4 4s 5 5c 5s Se 6 6S 6+ plus 7 X XS батарея

30 р.

IPhone 4 4s 5 5c 5s Se 6 6S 6+ plus 7 X XS батарея

Гомель

Аккумулятор для galaxy S10e

25 р.

Аккумулятор для galaxy S10e

Гомельская, Жлобин

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Батареи (АКБ) на телефон, планшет

3 р.

Батареи (АКБ) на телефон, планшет

Гомель

Батарея в телефон

Договорная

Батарея в телефон

Гомель

Samsung батарея аккумулятор акб DEJI

30 р.

Samsung батарея аккумулятор акб DEJI

Гомель

Батарея для телефона

Договорная

Батарея для телефона

Гомельская, Светлогорск

Батарея Xiaomi Redmi 8

40 р.

Батарея Xiaomi Redmi 8

Гомельская, Рогачев

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Аккумулятор Prestigio

20 р.

Аккумулятор Prestigio

Гомель

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Аккумулятор Prestigio

20 р.

Аккумулятор Prestigio

Гомель

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Аккумулятор Samsung

20 р.

Аккумулятор Samsung

Гомель

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Аккумулятор Sony BA900

20 р.

Аккумулятор Sony BA900

Гомель

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Батарея на айфон 5s

Договорная

Батарея на айфон 5s

Гомель

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Аккумулятор для iphone 7 plus усиленный

20 р.

Аккумулятор для iphone 7 plus усиленный

Гомель

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Батареи для телефонов, аккумулятор

5 р.

Батареи для телефонов, аккумулятор

Гомель

Батарейка в мобильник ZOPO BT8X

Договорная

Батарейка в мобильник ZOPO BT8X

Гомельская, Светлогорск

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БАТАРЕЯ САМСУНГ А20,30,50

40 р.

БАТАРЕЯ САМСУНГ А20,30,50

Гомель

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Xiaomi батарея аккумулятор акб DEJI

30 р.

Xiaomi батарея аккумулятор акб DEJI

Гомель

Батарея для Xiaomi redmi 8

40 р.

Батарея для Xiaomi redmi 8

Гомельская, Рогачев

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Аккумулятор Оригинал Vertex K202 Ёмкость 4400 mAh

Договорная

Аккумулятор Оригинал Vertex K202 Ёмкость 4400 mAh

Гомельская, Жлобин

Аккумулятор

Договорная

Аккумулятор

Гомель

Аккумулятор для телефона ( Maxvi B5)

39 р.

Аккумулятор для телефона ( Maxvi B5)

Гомельская, Светлогорск

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Аккумулятор, батарея NOKIA, BL-4U for Nokia

6 р.

Аккумулятор, батарея NOKIA, BL-4U for Nokia

Гомель

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Honor , Huawei аккумулятор

15 р.

Honor , Huawei аккумулятор

Гомель

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Батарея

15 р.

Батарея

Гомель

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Аккумулятор для телефона Nokia 515

15 р.

Аккумулятор для телефона Nokia 515

Гомель

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Аккумулятор Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Новый.

35 р.

Аккумулятор Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Новый.

Гомельская, Жлобин

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Аккумуляторы для телефонов

5 р.

Аккумуляторы для телефонов

Гомельская, Добруш

Аккумуляторы для телефонов

28 р.

Аккумуляторы для телефонов

Гомель

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Запчасть для мобильного телефона

Договорная

Запчасть для мобильного телефона

Гомель

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Zte

5 р.

Zte

Гомель

Батарея для samsung

15 р.

Батарея для samsung

Гомель

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Аккумуляторная батарея для Хуавей

20 р.

Аккумуляторная батарея для Хуавей

Гомель

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Аккумулятор для Xiaomi Redmi Note 5/5 pro

15 р.

Аккумулятор для Xiaomi Redmi Note 5/5 pro

Гомель

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Акб

Договорная

Акб

Гомельская, Речица

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Батарея Леново

20 р.

Батарея Леново

Гомельская, Калинковичи

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аккумулятор

Бесплатно

аккумулятор

Гомельская, Добруш

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Redmi 6,6a

15 р.

Redmi 6,6a

Гомель

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Аккумулятор для HUAWEI

20 р.

Аккумулятор для HUAWEI

Гомель

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Аккумулятор для телефона

10 р.

Аккумулятор для телефона

Гомель

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bl 231 аккумулятор для телефона

15 р.

bl 231 аккумулятор для телефона

Гомельская, Другие города

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Аккумулятор для IPhone 6s

25 р.

Аккумулятор для IPhone 6s

Гомель

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Аккумулятор pixel 3a xl

25 р.

Аккумулятор pixel 3a xl

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

30 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

50 р.

Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

24.99 р.

Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси

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