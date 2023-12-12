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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в других городах Гомельской области

Платье на Новый год ПольшаПлатье на Новый год Польша

25 р.

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Платье на Новый год Польша

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье на Новый год Польша Платье на Новый год Польша

25 р.

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Платье на Новый год Польша

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Нарядное платьеНарядное платье

30 р.

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Нарядное платье

116 - 122 (6 лет)

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Платье пышное нарядное Платье пышное нарядное

40 р.

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Платье пышное нарядное

110 - 116 (5-6 лет)

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Новогоднее платье Новогоднее платье

20 р.

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Новогоднее платье

92 - 98 (3 года)

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Платья лотПлатья лот

5 р.

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Платья лот

158 - 164 (13 лет), 164 - 170, 170 - 176

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Платье нарядное ,Калинка 140-146Платье нарядное ,Калинка 140-146

30 р.

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Платье нарядное ,Калинка 140-146

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Новогоднее платье,Калинка 134-140Новогоднее платье,Калинка 134-140

25 р.

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Новогоднее платье,Калинка 134-140

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Юбка 42-44Юбка 42-44

10 р.

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Юбка 42-44

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

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Нарядное платье Нарядное платье

40 р.

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Нарядное платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Нарядное платье Нарядное платье

45 р.

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Нарядное платье

128 - 134 (8 лет), 122 - 128 (7 лет), 116 - 122 (6 лет)

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ПРОДАНО Платье карнавальное ПРОДАНО Платье карнавальное

28 р.

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ПРОДАНО Платье карнавальное

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Нарядное платье.Нарядное платье.

35 р.

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Нарядное платье.

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Классное платье.Классное платье.

15 р.

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Классное платье.

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Платье для принцессыПлатье для принцессы

14 р.

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Платье для принцессы

110 - 116 (5-6 лет)

Платье нарядное кружевное Платье нарядное кружевное

25 р.

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Платье нарядное кружевное

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Платье Платье

20 р.

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Платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье Платье

20 р.

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Платье

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Лонгслив, сарафан freed&floЛонгслив, сарафан freed&flo

22 р.

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Лонгслив, сарафан freed&flo

80 - 86 (1-2 года)

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Лот платьев в садик Лот платьев в садик

30 р.

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Лот платьев в садик

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Юбка на девочку Юбка на девочку

28 р.

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Юбка на девочку

152 - 158 (12 лет)

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Платье Марк ФормельПлатье Марк Формель

5 р.

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Платье Марк Формель

92 - 98 (3 года)

Платье снегурочкиПлатье снегурочки

20 р.

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Платье снегурочки

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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« Next - Шикарное - Платье » « Next - Шикарное - Платье »

Договорная

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« Next - Шикарное - Платье »

116 - 122 (6 лет)

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« Школа / Сарафан Германия - НОВЫЙ » « Школа / Сарафан Германия - НОВЫЙ »

20 р.

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« Школа / Сарафан Германия - НОВЫЙ »

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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« Платье - Unicorn / Тай - Дай » « Платье - Unicorn / Тай - Дай »

Договорная

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« Платье - Unicorn / Тай - Дай »

122 - 128 (7 лет)

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« Next - Нарядное Платье » « Next - Нарядное Платье »

Договорная

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« Next - Нарядное Платье »

122 - 128 (7 лет)

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« Matalan - Красивое Платье »« Matalan - Красивое Платье »

Договорная

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« Matalan - Красивое Платье »

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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« Next - Красивое - Платье »« Next - Красивое - Платье »

Договорная

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« Next - Красивое - Платье »

92 - 98 (3 года)

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Платье нарядное на утренникПлатье нарядное на утренник

20 р.

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Платье нарядное на утренник

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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ПлатьеПлатье

20 р.

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Платье

128 - 134 (8 лет)

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ПлатьеПлатье

25 р.

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Платье

128 - 134 (8 лет)

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Платье нарядное Платье нарядное

20 р.

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Платье нарядное

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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« Cosmic - Школа - Сарафан» « Cosmic - Школа - Сарафан»

Договорная

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« Cosmic - Школа - Сарафан»

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Красивое бирюзовое платьице в садик на 2-3 года Красивое бирюзовое платьице в садик на 2-3 года

20 р.

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Красивое бирюзовое платьице в садик на 2-3 года

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Платье Mohito Collection, р. 104Платье Mohito Collection, р. 104

18 р.

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Платье Mohito Collection, р. 104

98 - 104 (4 года)

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Одежда для девочек, 116Одежда для девочек, 116

3 р.

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Одежда для девочек, 116

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Юбка для девочки -подростка.Юбка для девочки -подростка.

7 р.

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Юбка для девочки -подростка.

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Платье Платье

20 р.

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Платье

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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« George - Красивое - Платье » « George - Красивое - Платье »

Договорная

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« George - Красивое - Платье »

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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« Next - Очень Красивое Платье » « Next - Очень Красивое Платье »

Договорная

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« Next - Очень Красивое Платье »

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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« Сет - Юбки / Школа ( Новые )»« Сет - Юбки / Школа ( Новые )»

Договорная

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« Сет - Юбки / Школа ( Новые )»

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

140 р.

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Платье нарядное

122 - 128 (7 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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