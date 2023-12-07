Сервис и быт в Гомеле
Договорная
Подработка, работат
Гомель
Договорная
Ищу работу уборщицей
Гомель
Договорная
Домработница (домуборщица)400р
Гомель
Договорная
Домработница
Гомель
Договорная
Няня для ваших деток
Гомель
Договорная
Швея. Ищу подработку.
Гомель
Договорная
Ищу работу сиделки
Гомель
Договорная
ищу работу
Гомель
Договорная
Курьер
Гомель
Договорная
Сиделка
Витебская, Орша
Договорная
Услуги грузчиков
Могилев
Договорная
Услуги грузчиков
Могилев
Договорная
Я ищу для себя постоянную, временную работу или ра
Брест
Договорная
Грузчики
Могилев
Договорная
Сборщик мебели, сборка мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги Грузчиков
Могилев
Договорная
Услуги грузчиков
Могилев
Договорная
Электрик
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу работу
Брест
Договорная
Грузчики
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сиделка за пожилыми и инвалидами.Без проживания.
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу - УБОРЩИЦА на офис,дом,квартиру.
Минск, Центральный
Договорная
Почищу снег
Гомельская, Жлобин
Договорная
Очистка кровли от снега и наледи
Витебск
Договорная
Разнорабочий
Минская, Минский район
Договорная
Ищу подработку
Витебск
Договорная
Электрик
Витебск
Договорная
Бытовые услуги
Гродно
Договорная
Помогу с установкой центрального замка
Могилев
Договорная
ищу подработку
Брест
Договорная
ремонт швейных машин Бобруйск и район
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Ищу подработку на выходные или вечернее время
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Работа сиделкой
Брест
Договорная
Ищу подроботку
Брест
Договорная
Ищу работников на автомоку
Брест
Договорная
Ищу подработку вопросы в лс
Минская, Молодечно
Договорная
Уберу снег
Гомельская, Жлобин
Договорная
Автоэлектрик-диагност
Минская, Борисов
Договорная
Домработница
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу уборщицей,как подработка.сезон ''мойка
Могилев
Договорная
Ищу работу уборщицей.Утром или вечером.Подработка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Швея
Брест
Договорная
Фотограф в Могилеве на крещение и венчание
Могилев
Договорная
Швея на дому
Минск, Первомайский
Договорная
работа сиделкой
Витебск
Договорная
В поиске работы, подработки.
Минск, Заводской
Договорная
Уборка снега
Минская, Молодечно
Договорная
Ищу Подработку. Девушка, 30 лет.
Витебск
Договорная
Подсобные Работы
Брест
Договорная
Домауправление
Минск, Центральный
Договорная
Домработница
Брестская, Барановичи
Договорная
Почищу снег.
Витебск
Договорная
Ищу работу
Гродно
Договорная
Уборщик прилегающей территории , Дворник
Гродно
Договорная
Помощник по хозяйству
Гродно
Договорная
Подработка
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу курьером на выходные на своём авто
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузчик
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу подработку
Минск, Октябрьский