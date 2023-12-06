Культура и искусство в Гомеле
Договорная
Ищу вектор-художника
Брест
Договорная
Таргетолог/таргетированная реклама/таргет/настройк
Гродно
Договорная
Ищу работу dj ,в Орше, в Могилеве. В Шклове
Могилевская, Шклов
Договорная
уроки по фортепиано
Минск, Фрунзенский
Договорная
Вокалистка
Брестская, Другие города
Договорная
Дворник, грузчик, мытье окон. (если теплее -5)
Могилев
Договорная
Ищу работу, подработку художником
Минск, Центральный
Договорная
Хореограф ищет работу
Минск, Советский
Договорная
Ищу работу разовую художник аэрография
Гродно
Договорная
Фотосессии
Минск, Московский
Договорная
ищу подработку
Витебская, Полоцк
Договорная
Художник, скульптор, артбетон.
Минская, Вилейка
Договорная
Подработка вокалисткой.
Минская, Борисов
Договорная
Художник
Минск, Фрунзенский
Договорная
Dj диджей на ваше мероприятие
Минская, Борисов
Договорная
Скульптура
Минская, Вилейка
Договорная
Учитель музыки медных духовых инстр.(валторна).
Минск, Октябрьский