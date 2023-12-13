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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Гомеле

Провод д/утюга,самовара СССР.

10 р.

Провод д/утюга,самовара СССР.

Гомель

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Проигрыватель пластинок Концерт-М. Новый. Рабочий

40 р.

Проигрыватель пластинок Концерт-М. Новый. Рабочий

Гомель

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Весы 5 кг СССР торговые настольные чугун

49.99 р.

Весы 5 кг СССР торговые настольные чугун

Гомель

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Карты СССР цена за всё

10 р.

Карты СССР цена за всё

Гомель

Ёлочные игрушки,бусы-стеклярус из СССР

3.50 р.

Ёлочные игрушки,бусы-стеклярус из СССР

Гомель

Новогодняя композиция сов.периода-фабричное

85 р.

Новогодняя композиция сов.периода-фабричное

Гомель

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Пылесос Омега немецкий времен СССр

80 р.

Пылесос Омега немецкий времен СССр

Гомель

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ДЕД МОРОЗЫ И СНЕГУРОЧКА СССР

20 р.

ДЕД МОРОЗЫ И СНЕГУРОЧКА СССР

Гомель

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Раскраска СССР

Договорная

Раскраска СССР

Гомель

Ручки для холодильника

Договорная

Ручки для холодильника

Гомель

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Скатерть

18 р.

Скатерть

Гомель

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Фарфоровая статуетка (сольница,перечница)

25 р.

Фарфоровая статуетка (сольница,перечница)

Гомель

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Куклы - неваляшки

6 р.

Куклы - неваляшки

Гомель

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Дозиметр

Договорная

Дозиметр

Гомель

Сумочка 60-х.

15 р.

Сумочка 60-х.

Гомель

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шкатулка старинная

100 р.

шкатулка старинная

Гомель

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Иконы

50 р.

Иконы

Гомель

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Монеты РИ

20 р.

Монеты РИ

Гомель

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Ёлочные игрушки из СССР

10 р.

Ёлочные игрушки из СССР

Гомель

Диапозитивы СССР

10 р.

Диапозитивы СССР

Гомель

Калькулятор СССР

15 р.

Калькулятор СССР

Гомель

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Глубокие блюдца

10 р.

Глубокие блюдца

Гомель

Блюдо Добруш новое

25 р.

Блюдо Добруш новое

Гомель

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Бритва, опаска

Договорная

Бритва, опаска

Гомель

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Кувшин, глина

Договорная

Кувшин, глина

Гомель

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Трубки курительные

Договорная

Трубки курительные

Гомель

Скатерть плюшевая СССР.

20 р.

Скатерть плюшевая СССР.

Гомель

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Продам.

Договорная

Продам.

Гомель

Ёлочные игрушки.

15 р.

Ёлочные игрушки.

Гомель

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ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР

40 р.

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР

Гомель

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СТУЛЬЯ ЧЕХОСЛОВАКИЯ

40 р.

СТУЛЬЯ ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Гомель

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Стол парта ретро СССР

39.99 р.

Стол парта ретро СССР

Гомель

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Часы Победа СССР 1951г.

35 р.

Часы Победа СССР 1951г.

Гомель

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Подсвечник дерево ретро СССР

35 р.

Подсвечник дерево ретро СССР

Гомель

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Предметы сельского быта

Договорная

Предметы сельского быта

Гомель

Швейная машинка Singer

Договорная

Швейная машинка Singer

Гомель

Винтажные игрушки СССР

Договорная

Винтажные игрушки СССР

Гомель

Скатерть (СССР)

25 р.

Скатерть (СССР)

Гомель

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Советские деньги

22 р.

Советские деньги

Гомель

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Ретро програмки ХК Гомель хоккей

10 р.

Ретро програмки ХК Гомель хоккей

Гомель

Продам срочно старинные деньги

Договорная

Продам срочно старинные деньги

Гомель

Монета

Договорная

Монета

Гомель

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Часы Луч 2209,23камня

70 р.

Часы Луч 2209,23камня

Гомель

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