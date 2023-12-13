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Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Гомеле
10 р.
Провод д/утюга,самовара СССР.
Гомель
40 р.
Проигрыватель пластинок Концерт-М. Новый. Рабочий
Гомель
49.99 р.
Весы 5 кг СССР торговые настольные чугун
Гомель
10 р.
Карты СССР цена за всё
Гомель
3.50 р.
Ёлочные игрушки,бусы-стеклярус из СССР
Гомель
85 р.
Новогодняя композиция сов.периода-фабричное
Гомель
80 р.
Пылесос Омега немецкий времен СССр
Гомель
20 р.
ДЕД МОРОЗЫ И СНЕГУРОЧКА СССР
Гомель
Договорная
Раскраска СССР
Гомель
Договорная
Ручки для холодильника
Гомель
18 р.
Скатерть
Гомель
25 р.
Фарфоровая статуетка (сольница,перечница)
Гомель
6 р.
Куклы - неваляшки
Гомель
Договорная
Дозиметр
Гомель
15 р.
Сумочка 60-х.
Гомель
100 р.
шкатулка старинная
Гомель
50 р.
Иконы
Гомель
20 р.
Монеты РИ
Гомель
10 р.
Ёлочные игрушки из СССР
Гомель
10 р.
Диапозитивы СССР
Гомель
15 р.
Калькулятор СССР
Гомель
10 р.
Глубокие блюдца
Гомель
25 р.
Блюдо Добруш новое
Гомель
Договорная
Бритва, опаска
Гомель
Договорная
Кувшин, глина
Гомель
Договорная
Трубки курительные
Гомель
20 р.
Скатерть плюшевая СССР.
Гомель
Договорная
Продам.
Гомель
15 р.
Ёлочные игрушки.
Гомель
40 р.
ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР
Гомель
40 р.
СТУЛЬЯ ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Гомель
39.99 р.
Стол парта ретро СССР
Гомель
35 р.
Часы Победа СССР 1951г.
Гомель
35 р.
Подсвечник дерево ретро СССР
Гомель
Договорная
Предметы сельского быта
Гомель
Договорная
Швейная машинка Singer
Гомель
Договорная
Винтажные игрушки СССР
Гомель
25 р.
Скатерть (СССР)
Гомель
22 р.
Советские деньги
Гомель
10 р.
Ретро програмки ХК Гомель хоккей
Гомель
Договорная
Продам срочно старинные деньги
Гомель
Договорная
Монета
Гомель
70 р.
Часы Луч 2209,23камня
Гомель