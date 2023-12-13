logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
АнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Гомеле

Кружка для пива

15 р.

Кружка для пива

Гомель

badge-icon
елочные игрушки советские СССР винтаж

30 р.

елочные игрушки советские СССР винтаж

Гомель

badge-icon
Значок

Договорная

Значок

Гомель

badge-icon
Альбом с марками

60 р.

Альбом с марками

Гомель

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Гиря гирька весовая для весов

5 р.

Гиря гирька весовая для весов

Гомель

Набор наблюдения за погодой

110 р.

Набор наблюдения за погодой

Гомель

badge-icon
Виниловые пластинки

100 р.

Виниловые пластинки

Гомель

badge-icon
badge-icon
Колодка с лентой. Двухслойная. Ранняя.

Договорная

Колодка с лентой. Двухслойная. Ранняя.

Гомель

1/2 копейки серебром 1842 г.

10 р.

1/2 копейки серебром 1842 г.

Гомель

Копейка 1853 ЕМ Николай 1.

8 р.

Копейка 1853 ЕМ Николай 1.

Гомель

Коллекции предметов

Договорная

Коллекции предметов

Гомель

Игрушки СССР

Договорная

Игрушки СССР

Гомель

Продам монеты СССР 1-20 копеек

Договорная

Продам монеты СССР 1-20 копеек

Гомель

badge-icon
НАБОР ДЛЯ ГОРЧИЦЫ И ХРЕНА, эпоха СССР

30 р.

НАБОР ДЛЯ ГОРЧИЦЫ И ХРЕНА, эпоха СССР

Гомель

badge-icon
Статуэтка ''Хозяйка медной горы''

550 р.

Статуэтка ''Хозяйка медной горы''

Гомель

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Лошадки МАДЖИКИ

10 р.

Лошадки МАДЖИКИ

Гомель

badge-icon
Смотрите мою страницу.

1 р.

Смотрите мою страницу.

Гомель

badge-icon
Коллекции

25 р.

Коллекции

Гомель

badge-icon
badge-icon
badge-icon
ДАМЫ ЭПОХИ коллекционные куклы

6 р.

ДАМЫ ЭПОХИ коллекционные куклы

Гомель

Комплект вилок мельхиор СССР

7 р.

Комплект вилок мельхиор СССР

Гомель

Рука уэнздей

10 р.

Рука уэнздей

Гомель

Шприц многоразовый времён СССР (1889г.)

35 р.

Шприц многоразовый времён СССР (1889г.)

Гомель

badge-icon
Щеты счеты

5 р.

Щеты счеты

Гомель

Посуда с нюансамм

12 р.

Посуда с нюансамм

Гомель

коньки с ботинками из СССР

Договорная

коньки с ботинками из СССР

Гомель

Фишки А4

Договорная

Фишки А4

Гомель

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СТАРИННЫЕ

Договорная

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СТАРИННЫЕ

Гомель

badge-icon
Советские деньги

50 р.

Советские деньги

Гомель

badge-icon
badge-icon
Набор монет 30 х годов

8 р.

Набор монет 30 х годов

Гомель

badge-icon
Альбом-Памят и юбил.монеты СССР.

25 р.

Альбом-Памят и юбил.монеты СССР.

Гомель

badge-icon
badge-icon
Набор двоечек

8 р.

Набор двоечек

Гомель

badge-icon
Картина нарисова на холсте.

75 р.

Картина нарисова на холсте.

Гомель

badge-icon
badge-icon
Альбом фишек влада А4

Договорная

Альбом фишек влада А4

Гомель

badge-icon
Польский Орёл. Кокарда

30 р.

Польский Орёл. Кокарда

Гомель

badge-icon
badge-icon
Французский Орел

30 р.

Французский Орел

Гомель

badge-icon
badge-icon
Статуэтка

50 р.

Статуэтка

Гомель

badge-icon
badge-icon
Хрустальная ваза для конфет

30 р.

Хрустальная ваза для конфет

Гомель

badge-icon
badge-icon
Сувенирная бутылка

2 р.

Сувенирная бутылка

Гомель

Нож туристический

80 р.

Нож туристический

Гомель

badge-icon
статуэтка воробей

100 р.

статуэтка воробей

Гомель

Киев серия открыток

10 р.

Киев серия открыток

Гомель

badge-icon
статуэтки миниатюрные

20 р.

статуэтки миниатюрные

Гомель

Ленинград 28 фото.

10 р.

Ленинград 28 фото.

Гомель

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм