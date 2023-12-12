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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Прочее в Гомеле

Apple TV 4 32 Gb (A 1625)

300 р.

Apple TV 4 32 Gb (A 1625)

Гомель

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Спутниковая антенна

Бесплатно

Спутниковая антенна

Гомель

Антенный разветвитель

6 р.

Антенный разветвитель

Гомель

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Магнитофон Samsung digital

30 р.

Магнитофон Samsung digital

Гомель

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Кабель Hdmi, micro USB

Договорная

Кабель Hdmi, micro USB

Гомель

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Подставка под телевизор

40 р.

Подставка под телевизор

Гомель

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Динамики от телевизора....

10 р.

Динамики от телевизора....

Гомель

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Домашний кинотеатр

Договорная

Домашний кинотеатр

Гомель

DVD

Договорная

DVD

Гомель

Адаптер, блок питания 12в

10 р.

Адаптер, блок питания 12в

Гомель

Спутниковая тарелка, конвертор, кабель

25 р.

Спутниковая тарелка, конвертор, кабель

Гомель

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Зд очки веар

70 р.

Зд очки веар

Гомель

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Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

150 р.

Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

Гомель

Доставка по Беларуси
Пульт

10 р.

Пульт

Гомель

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Блок питания от телевизора трансформатор ТП-8-3

8 р.

Блок питания от телевизора трансформатор ТП-8-3

Гомель

300 р.

спутниковая антена

Гомель

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Прибор электроизмерительный комбинированный Ц4353

Договорная

Прибор электроизмерительный комбинированный Ц4353

Гомель

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Адаптер питания supra 12v-420mA

10 р.

Адаптер питания supra 12v-420mA

Гомель

Экран проекционный Cactus 120''265/149

200 р.

Экран проекционный Cactus 120''265/149

Гомель

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Измерительный прибор Тл -4м

25 р.

Измерительный прибор Тл -4м

Гомель

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Микросхема ВА62198

Договорная

Микросхема ВА62198

Гомель

ИК переходник BN96-31644A телевизор Samsung

35 р.

ИК переходник BN96-31644A телевизор Samsung

Гомель

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Межблочный готовый кабель STAGE LINE XLR M/XLR F -

35 р.

Межблочный готовый кабель STAGE LINE XLR M/XLR F -

Гомель

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Подставка Samsung UE65KU6500

25 р.

Подставка Samsung UE65KU6500

Гомель

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LED подсветка

40 р.

LED подсветка

Гомель

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Камера видеонаблюдения

99 р.

Камера видеонаблюдения

Гомель

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3D очки для LG 3D GLASSES

5 р.

3D очки для LG 3D GLASSES

Гомель

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Платы для часов газоразрядных

50 р.

Платы для часов газоразрядных

Гомель

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Тиристоры ТО132-40-8.

Договорная

Тиристоры ТО132-40-8.

Гомель

Разветвитель для ТВ антенны

6 р.

Разветвитель для ТВ антенны

Гомель

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Телевизионная приставка

85 р.

Телевизионная приставка

Гомель

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Антенна

80 р.

Антенна

Гомель

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Кронштейн под небольшой телевизор

15 р.

Кронштейн под небольшой телевизор

Гомель

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Кронштейн под небольшой телевизор

15 р.

Кронштейн под небольшой телевизор

Гомель

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Пульт дистанционный проводной производства СССР

18 р.

Пульт дистанционный проводной производства СССР

Гомель

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Спутниковая тарелка

60 р.

Спутниковая тарелка

Гомель

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Адаптер - переключатель - свитч 4×1 VGA

20 р.

Адаптер - переключатель - свитч 4×1 VGA

Гомель

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ТВ сумматор и др.

Договорная

ТВ сумматор и др.

Гомель

Разные пульты.

Договорная

Разные пульты.

Гомель

Радиолампы

10 р.

Радиолампы

Гомель

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Блок питания 5v-2000mA или 2А

10 р.

Блок питания 5v-2000mA или 2А

Гомель

Пульт и сетевой шнур для телевизора LG

15 р.

Пульт и сетевой шнур для телевизора LG

Гомель

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Медиаплеер WD TV

20 р.

Медиаплеер WD TV

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Андроид ТВ приставка-стик xs97

130 р.

Андроид ТВ приставка-стик xs97

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Онлайн-заказ

56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Онлайн-заказ

18.70 р.
17.55 р.-6%

Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XS97 Mini S905W2 Android TV Box

110 р.

XS97 Mini S905W2 Android TV Box

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

150 р.

Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

Гомель

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Онлайн-заказ

170 р.
146.59 р.-14%

Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Онлайн-заказ

5 939 р.
5 540.46 р.-7%

Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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