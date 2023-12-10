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Предметы искусства в Гомеле
47 р.
Хлебница ретро СССР
Гомель
Договорная
Шкатулка деревянная (ручная роспись)
Гомель
15 р.
Кукла
Гомель
18 р.
История Физики 1949г
Гомель
150 р.
Картина
Гомель
900 р.
Кольчуга и шлем
Гомель
1 600 р.
Доспехи
Гомель
5 р.
Статуэтка
Гомель
Договорная
Рушник холщевый, самотканая дорожка
Гомель
20 р.
картина из янтаря / янтарь
Гомель
10 р.
Картина (янтарь)
Гомель
23 р.
Чеканка Гомельский дворцово-парковый анс. 24х40см
Гомель
120 р.
Рюмка нефритовая
Гомель
Договорная
Монеты
Гомель
25 р.
Монеты
Гомель
12 р.
чеканка
Гомель
120 р.
статуэтка Спасителя
Гомель
80 р.
Мадонна статуэтка
Гомель
390 р.
крест
Гомель
20 р.
Маска египет
Гомель
3 р.
Stray Kids BangChan (kpop БанЧан)
Гомель
250 р.
Статуэтка
Гомель
3 р.
Грампластинки Советская эстрада 1980-90г
Гомель
15 р.
Шикарная корзинка для цветов 15 руб
Гомель
50 р.
Талисман 2024 год Дракона
Гомель
Договорная
Клоун на качелях
Гомель
1 000 р.
Статуэтка Девочка с гусем
Гомель
8 р.
Деревянный топор
Гомель
300 р.
Шахматы авторская ручная работа
Гомель
135 р.
Музыка
Гомель
30 р.
Пара шкатулок
Гомель
150 р.
Телефонный аппарат Godwin Торг
Гомель
170 р.
Статуэтка Фехтовальщик СССР
Гомель
300 р.
Шахматы авторская ручная работа
Гомель
1 100 р.
Кубок ОИ-80
Гомель
7 р.
Новогодние игрушки дракон
Гомель
Договорная
Деревянные кубки в художественном исполнении,
Гомель
Договорная
Старинная редкая пуговица
Гомель
25 р.
Принтер ''Бумажный''
Гомель
50 р.
Ключница из смолы
Гомель
50 р.
Картина с крючками
Гомель
Договорная
Пано ручной работы из дерева
Гомель
Договорная
Крест из Морённого дуба
Гомель