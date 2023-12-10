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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Гомеле

Хлебница ретро СССР

47 р.

Хлебница ретро СССР

Гомель

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Шкатулка деревянная (ручная роспись)

Договорная

Шкатулка деревянная (ручная роспись)

Гомель

Кукла

15 р.

Кукла

Гомель

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История Физики 1949г

18 р.

История Физики 1949г

Гомель

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Картина

150 р.

Картина

Гомель

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Кольчуга и шлем

900 р.

Кольчуга и шлем

Гомель

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Доспехи

1 600 р.

Доспехи

Гомель

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Статуэтка

5 р.

Статуэтка

Гомель

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Рушник холщевый, самотканая дорожка

Договорная

Рушник холщевый, самотканая дорожка

Гомель

картина из янтаря / янтарь

20 р.

картина из янтаря / янтарь

Гомель

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Картина (янтарь)

10 р.

Картина (янтарь)

Гомель

Чеканка Гомельский дворцово-парковый анс. 24х40см

23 р.

Чеканка Гомельский дворцово-парковый анс. 24х40см

Гомель

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Рюмка нефритовая

120 р.

Рюмка нефритовая

Гомель

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Монеты

Договорная

Монеты

Гомель

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Монеты

25 р.

Монеты

Гомель

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чеканка

12 р.

чеканка

Гомель

статуэтка Спасителя

120 р.

статуэтка Спасителя

Гомель

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Мадонна статуэтка

80 р.

Мадонна статуэтка

Гомель

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крест

390 р.

крест

Гомель

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Маска египет

20 р.

Маска египет

Гомель

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Stray Kids BangChan (kpop БанЧан)

3 р.

Stray Kids BangChan (kpop БанЧан)

Гомель

Статуэтка

250 р.

Статуэтка

Гомель

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Грампластинки Советская эстрада 1980-90г

3 р.

Грампластинки Советская эстрада 1980-90г

Гомель

Шикарная корзинка для цветов 15 руб

15 р.

Шикарная корзинка для цветов 15 руб

Гомель

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Талисман 2024 год Дракона

50 р.

Талисман 2024 год Дракона

Гомель

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Клоун на качелях

Договорная

Клоун на качелях

Гомель

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Статуэтка Девочка с гусем

1 000 р.

Статуэтка Девочка с гусем

Гомель

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Деревянный топор

8 р.

Деревянный топор

Гомель

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Шахматы авторская ручная работа

300 р.

Шахматы авторская ручная работа

Гомель

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Музыка

135 р.

Музыка

Гомель

Пара шкатулок

30 р.

Пара шкатулок

Гомель

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Телефонный аппарат Godwin Торг

150 р.

Телефонный аппарат Godwin Торг

Гомель

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Статуэтка Фехтовальщик СССР

170 р.

Статуэтка Фехтовальщик СССР

Гомель

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Шахматы авторская ручная работа

300 р.

Шахматы авторская ручная работа

Гомель

Кубок ОИ-80

1 100 р.

Кубок ОИ-80

Гомель

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Новогодние игрушки дракон

7 р.

Новогодние игрушки дракон

Гомель

Деревянные кубки в художественном исполнении,

Договорная

Деревянные кубки в художественном исполнении,

Гомель

Старинная редкая пуговица

Договорная

Старинная редкая пуговица

Гомель

Принтер ''Бумажный''

25 р.

Принтер ''Бумажный''

Гомель

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Ключница из смолы

50 р.

Ключница из смолы

Гомель

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Картина с крючками

50 р.

Картина с крючками

Гомель

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Пано ручной работы из дерева

Договорная

Пано ручной работы из дерева

Гомель

Крест из Морённого дуба

Договорная

Крест из Морённого дуба

Гомель

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