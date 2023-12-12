Товары от Куфар Маркета
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Напольные покрытия в Гомеле
Договорная
Ламинат
Гомель
150 р.
Линолеум
Гомель
250 р.
Линолеум 3м/3.85
Гомель
100 р.
ламинат
Гомель
58 р.
Линолеум 2.4 х 1.34 новый
Гомель
200 р.
Линолеум juteks
Гомель
50 р.
Ламинат
Гомель
40 р.
Ламинат 10мм
Гомель
40 р.
Пробковая подложка 2мм
Гомель
Договорная
Подложка под ламинат
Гомель
230 р.
Линолеум
Гомель
Договорная
Линолеум РАСПРОДАЖА остатков ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА
Гомель
90 р.
Линолеум
Гомель
63 р.
Плинтус INDO номер 23 высота 70мм Польша
Гомель
80 р.
Ламинат
Гомель
115 р.
Линолеум
Гомель
11 р.
Линолеум
Гомель
13.60 р.
Линолеум бытовой
Гомель
24 р.
Линолеум прочный защитный слой0,5мм. толщина 3,7мм
Гомель
65 р.
Линолеум после ремонта
Гомель
23 р.
Линолеум Тarkett толщина 4,8мм
Гомель
1.80 р.
Плинтус сосна , ольха
Гомель
200 р.
Линолеум
Гомель
25 р.
Линолеум толщина 4,8мм
Гомель
10 р.
Порог алюминиевый 900ммХ40мм для пола
Гомель
15 р.
Линолеум утеплённый раз. 285/35, толщина 5 мм.
Гомель
25.50 р.
Ламинат 33 кл. 4V Дуб Зигфрид
Гомель
16.90 р.
Ламинат 32кл
Гомель
20 р.
Ламинат остатки
Гомель
20 р.
Плинтус широкий
Гомель
30 р.
Линолеум Tarkett 1,8 * 1,5
Гомель
Договорная
Для плинтуса напольного
Гомель
16.90 р.
Ламинат Тоскана 32кл
Гомель
10 р.
Паркет дубовый и немного вишня или красное дерево
Гомель
27 р.
Ламинат 33 кл. Ясень Вирджиния
Гомель
80 р.
ламинат
Гомель
9 р.
Плинтус мдф
Гомель
5 р.
Ламинат
Гомель
35 р.
Ламинат TARKETT ЭЛЛАДА Дуб Пегас (упаковка)
Гомель
17 р.
Ламинат
Гомель
150 р.
Ламинат б/у
Гомель
135 р.
Линолеум Таркет 3м-2.8м Новый
Гомель
10 р.
Паста для замков ламината
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский
10 р.
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков
Минск, Ленинский
12.50 р.
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф
Минск, Ленинский
18 р.
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм
Минск, Ленинский
11.50 р.
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой
Минск, Первомайский
31.75 р.
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской
Минск, Первомайский
13.20 р.
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой
Минск, Первомайский