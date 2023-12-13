logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Отделочные материалы
Стены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Тип материалов
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Гомеле

Камень декоративный « Шамотный кирпич»
vip

10 р.

Камень декоративный « Шамотный кирпич»

Гомель

Краска аэрозольная

5 р.

Краска аэрозольная

Гомель

Керамогранит напольный

65 р.

Керамогранит напольный

Гомель

Плитка напольная

160 р.

Плитка напольная

Гомель

Ламинат

Договорная

Ламинат

Гомель

badge-icon
Эпоксидная смола

15 р.

Эпоксидная смола

Гомель

Декоративный камень

10 р.

Декоративный камень

Гомель

Ремонт стройка

50 р.

Ремонт стройка

Гомель

badge-icon
Линолеум

150 р.

Линолеум

Гомель

badge-icon
Линолеум 3м/3.85

250 р.

Линолеум 3м/3.85

Гомель

badge-icon
Виниловые обои

60 р.

Виниловые обои

Гомель

Натяжные потолки бесщелевые

Договорная

Натяжные потолки бесщелевые

Гомель

Обои лента

10 р.

Обои лента

Гомель

Фотообои детские ''Звери над поляной'' (2,7м х 3м)

80 р.

Фотообои детские ''Звери над поляной'' (2,7м х 3м)

Гомель

ламинат

100 р.

ламинат

Гомель

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гомель

Доставка
Линолеум 2.4 х 1.34 новый

58 р.

Линолеум 2.4 х 1.34 новый

Гомель

КРАСКА TIKKURILA JOKER

500 р.

КРАСКА TIKKURILA JOKER

Гомель

badge-icon
Декоративный камень с доставкой. Цена за 1м2

11 р.

Декоративный камень с доставкой. Цена за 1м2

Гомель

Сайдинг металлический (металлосайдинг)

25.97 р.

Сайдинг металлический (металлосайдинг)

Гомель

Вагонка ольха от 15р

15 р.

Вагонка ольха от 15р

Гомель

Доставка по Беларуси
Краска

80 р.

Краска

Гомель

Сайдинг нового поколения, Гомель

15.97 р.

Сайдинг нового поколения, Гомель

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Камень декоративный « Шамотный кирпич»
vip

10 р.

Камень декоративный « Шамотный кирпич»

Гомель

Натяжные потолки на теневом профиле

Договорная

Натяжные потолки на теневом профиле

Гомель

Линолеум juteks

200 р.

Линолеум juteks

Гомель

Обои

Договорная

Обои

Гомель

Ламинат

50 р.

Ламинат

Гомель

Керамогранит 60/120 2шт

100 р.

Керамогранит 60/120 2шт

Гомель

Ламинат 10мм

40 р.

Ламинат 10мм

Гомель

badge-icon
Обои

100 р.

Обои

Гомель

badge-icon
Обои в широкую полосу (ширина 1м)

30 р.

Обои в широкую полосу (ширина 1м)

Гомель

badge-icon
Обои YORK оригинал

40 р.

Обои YORK оригинал

Гомель

badge-icon
Обои YORK оригинал

40 р.

Обои YORK оригинал

Гомель

badge-icon
Пробковая подложка 2мм

40 р.

Пробковая подложка 2мм

Гомель

badge-icon
Лента «Американка»

15 р.

Лента «Американка»

Гомель

badge-icon
ОБОИ МЕТРОВЫЕ (1 рул.)

25 р.

ОБОИ МЕТРОВЫЕ (1 рул.)

Гомель

badge-icon
Обои

75 р.

Обои

Гомель

badge-icon
Краска

10 р.

Краска

Гомель

Обои. Новые. 3 трубки

25 р.

Обои. Новые. 3 трубки

Гомель

badge-icon
Краска фактурная

40 р.

Краска фактурная

Гомель

badge-icon
Обои бумажные (9 рулонов)

35 р.

Обои бумажные (9 рулонов)

Гомель

Плитка керамогранит

100 р.

Плитка керамогранит

Гомель

пленка и профиль для натяжных потолков

Договорная

пленка и профиль для натяжных потолков

Гомель

Доставка

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки