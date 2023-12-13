Товары от Куфар Маркета
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Отделочные материалы в Гомеле
10 р.
Камень декоративный « Шамотный кирпич»
Гомель
5 р.
Краска аэрозольная
Гомель
65 р.
Керамогранит напольный
Гомель
160 р.
Плитка напольная
Гомель
Договорная
Ламинат
Гомель
15 р.
Эпоксидная смола
Гомель
10 р.
Декоративный камень
Гомель
50 р.
Ремонт стройка
Гомель
150 р.
Линолеум
Гомель
250 р.
Линолеум 3м/3.85
Гомель
60 р.
Виниловые обои
Гомель
Договорная
Натяжные потолки бесщелевые
Гомель
10 р.
Обои лента
Гомель
80 р.
Фотообои детские ''Звери над поляной'' (2,7м х 3м)
Гомель
100 р.
ламинат
Гомель
12 р.
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Гомель
58 р.
Линолеум 2.4 х 1.34 новый
Гомель
500 р.
КРАСКА TIKKURILA JOKER
Гомель
11 р.
Декоративный камень с доставкой. Цена за 1м2
Гомель
25.97 р.
Сайдинг металлический (металлосайдинг)
Гомель
15 р.
Вагонка ольха от 15р
Гомель
80 р.
Краска
Гомель
15.97 р.
Сайдинг нового поколения, Гомель
Гомель
10 р.
Камень декоративный « Шамотный кирпич»
Гомель
Договорная
Натяжные потолки на теневом профиле
Гомель
200 р.
Линолеум juteks
Гомель
Договорная
Обои
Гомель
50 р.
Ламинат
Гомель
100 р.
Керамогранит 60/120 2шт
Гомель
40 р.
Ламинат 10мм
Гомель
100 р.
Обои
Гомель
30 р.
Обои в широкую полосу (ширина 1м)
Гомель
40 р.
Обои YORK оригинал
Гомель
40 р.
Обои YORK оригинал
Гомель
40 р.
Пробковая подложка 2мм
Гомель
15 р.
Лента «Американка»
Гомель
25 р.
ОБОИ МЕТРОВЫЕ (1 рул.)
Гомель
75 р.
Обои
Гомель
10 р.
Краска
Гомель
25 р.
Обои. Новые. 3 трубки
Гомель
40 р.
Краска фактурная
Гомель
35 р.
Обои бумажные (9 рулонов)
Гомель
100 р.
Плитка керамогранит
Гомель
Договорная
пленка и профиль для натяжных потолков
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
8.50 р.
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка
Минск, Октябрьский
Договорная
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68
Минск, Октябрьский
10.80 р.
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш
Минск, Октябрьский
21 р.
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг
Минск, Октябрьский
Договорная
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная
Минск, Октябрьский
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский