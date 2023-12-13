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ЭлектроникаФототехника и оптика

Бинокли и телескопы в Гомеле

Телескоп игрушечный

15 р.

Телескоп игрушечный

Гомель

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Телескоп игрушечный

15 р.

Телескоп игрушечный

Гомель

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Телескоп

15 р.

Телескоп

Гомель

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БИНОКЛЬ TENTO БПЦ 10×50

350 р.

БИНОКЛЬ TENTO БПЦ 10×50

Гомель

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Бинокль Беркут

89 р.

Бинокль Беркут

Гомель

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Бинокль СССР

225 р.

Бинокль СССР

Гомель

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Бинокль Celestron UpClose G2 16x32

Договорная

Бинокль Celestron UpClose G2 16x32

Гомель

Бинокль Б7х30 Секунда СССР

799 р.

Бинокль Б7х30 Секунда СССР

Гомель

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Телескоп

1 500 р.

Телескоп

Гомель

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Монокуляр из бинокля Praktica

45 р.

Монокуляр из бинокля Praktica

Гомель

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Бинокль

150 р.

Бинокль

Гомель

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Бинокль 20х60 и 10х50

200 р.

Бинокль 20х60 и 10х50

Гомель

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Бинокль Canon 70*70

79 р.

Бинокль Canon 70*70

Гомель

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Бинокль Binoculars

65 р.

Бинокль Binoculars

Гомель

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Бинокль Eagle vercors 10×50

150 р.

Бинокль Eagle vercors 10×50

Гомель

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Монокль 20-50×50.

95 р.

Монокль 20-50×50.

Гомель

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Biological Microscope Levenhuk Rainbow 2L/D2L

500 р.

Biological Microscope Levenhuk Rainbow 2L/D2L

Гомель

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Бинокль Canon 70x70

98 р.

Бинокль Canon 70x70

Гомель

Доставка
Бинокль Comet 20x50

120 р.

Бинокль Comet 20x50

Гомель

Доставка
Телескоп рефрактор

60 р.

Телескоп рефрактор

Гомель

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Бинокль OPTUS 10X25 GERMANY

70 р.

Бинокль OPTUS 10X25 GERMANY

Гомель

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Бинокль

150 р.

Бинокль

Гомель

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Зрительная труба (телескоп) 25-75/100

500 р.

Зрительная труба (телескоп) 25-75/100

Гомель

Бинокль БПЦ 4-12×40

250 р.

Бинокль БПЦ 4-12×40

Гомель

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Микроскоп PZO Biolar

300 р.

Микроскоп PZO Biolar

Гомель

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Бинокль БШЦ 6/24

850 р.

Бинокль БШЦ 6/24

Гомель

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Бинокль Б 7 × 30 секунда

1 250 р.

Бинокль Б 7 × 30 секунда

Гомель

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Бинокль

45 р.

Бинокль

Гомель

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Бинокль Б7×35 СССР

325 р.

Бинокль Б7×35 СССР

Гомель

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Телескоп

350 р.

Телескоп

Гомель

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Бинокль Delta Optical Voyager S 10x25 синий

50 р.

Бинокль Delta Optical Voyager S 10x25 синий

Гомель

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Муфты бинокля.

30 р.

Муфты бинокля.

Гомель

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Бинокль широкоформатный 40×40 Bresser

79 р.

Бинокль широкоформатный 40×40 Bresser

Гомель

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Телескоп Деагостини(читайте описание).

150 р.

Телескоп Деагостини(читайте описание).

Гомель

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Монокуляр

20 р.

Монокуляр

Гомель

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AzМонтировка для телескопа SpartaWD006

400 р.

AzМонтировка для телескопа SpartaWD006

Гомель

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Телескоп

350 р.

Телескоп

Гомель

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Бинокль Б8×30 СССР

Договорная

Бинокль Б8×30 СССР

Гомель

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Пнв

400 р.

Пнв

Гомель

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Бинокль Yukon Pro 10x50WA

150 р.

Бинокль Yukon Pro 10x50WA

Гомель

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Бинокль 10/50 BRESSER

250 р.

Бинокль 10/50 BRESSER

Гомель

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Труба зрительная Н2 х30, d линзы 40 мм

55 р.

Труба зрительная Н2 х30, d линзы 40 мм

Гомель

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Телескоп Sky-Watcher 1206

1 450 р.

Телескоп Sky-Watcher 1206

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

65 р.

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Онлайн-заказ

185.65 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Konus Basic 8x21

Онлайн-заказ

75.50 р.

Бинокль Konus Basic 8x21

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Онлайн-заказ

75 р.

Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

29 р.

Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

Витебск

Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Онлайн-заказ

169 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

64.90 р.

Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

187.90 р.

Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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BresserCelestron

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