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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Глуске

Тонометр 1976 год.

40 р.

Тонометр 1976 год.

Могилевская, Глуск

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Ветераны потребительской кооперации

5 р.

Ветераны потребительской кооперации

Могилевская, Глуск

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Фотоаппарат Зенит СССР

22 р.

Фотоаппарат Зенит СССР

Могилевская, Глуск

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Лото советское.

25 р.

Лото советское.

Могилевская, Глуск

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Зажигалка импортная времен СССР.

80 р.

Зажигалка импортная времен СССР.

Могилевская, Глуск

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Медаль и значки СССР

5 р.

Медаль и значки СССР

Могилевская, Глуск

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Часы для коллекции

5 р.

Часы для коллекции

Могилевская, Глуск

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Иллюстрации СССР

5 р.

Иллюстрации СССР

Могилевская, Глуск

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Тарелки Кузнецов, 3 штуки.

120 р.

Тарелки Кузнецов, 3 штуки.

Могилевская, Глуск

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Электро бритва

Договорная

Электро бритва

Могилевская, Глуск

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Пано СССР

12 р.

Пано СССР

Могилевская, Глуск

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Панно деревянное лакированное.

35 р.

Панно деревянное лакированное.

Могилевская, Глуск

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Деньги прошлого века

Договорная

Деньги прошлого века

Могилевская, Глуск

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Монеты 1961-1991

Договорная

Монеты 1961-1991

Могилевская, Глуск

Монета 5 копеек 61 год

25 р.

Монета 5 копеек 61 год

Могилевская, Глуск

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Медали Davis Cup 1990г.

30 р.

Медали Davis Cup 1990г.

Могилевская, Глуск

сечкарня

100 р.

сечкарня

Могилевская, Глуск

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Набор рыбки

28 р.

Набор рыбки

Могилевская, Глуск

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Открытки СССР

0.50 р.

Открытки СССР

Могилевская, Глуск

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Трафареты СССР

3 р.

Трафареты СССР

Могилевская, Глуск

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Панно деревянное Есенин.

10 р.

Панно деревянное Есенин.

Могилевская, Глуск

Люстра СССР на 5 рожков.

140 р.

Люстра СССР на 5 рожков.

Могилевская, Глуск

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Статуэтка деревянная - орел.

35 р.

Статуэтка деревянная - орел.

Могилевская, Глуск

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Альбом ''Юность Земли Тамбовской'' 1972.

25 р.

Альбом ''Юность Земли Тамбовской'' 1972.

Могилевская, Глуск

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Плафон СССР из желтого стекла.

15 р.

Плафон СССР из желтого стекла.

Могилевская, Глуск

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Альбом ''Сокровища Британского музея'', 84г

25 р.

Альбом ''Сокровища Британского музея'', 84г

Могилевская, Глуск

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Открытки СССР

0.50 р.

Открытки СССР

Могилевская, Глуск

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Открытки из СССР

0.50 р.

Открытки из СССР

Могилевская, Глуск

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Книга рецептов, 1973 год.

25 р.

Книга рецептов, 1973 год.

Могилевская, Глуск

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Товары с доставкой от магазинов

Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет

Договорная

Альбом и листы для монет

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет

Договорная

Альбом и листы для монет

Гродно

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет

Договорная

Альбом и листы для монет

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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