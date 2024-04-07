Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Дятлово
30 р.
Ножи для фуганка
Брестская, Пинск
70 р.
Набор сверл по металлу
Брестская, Барановичи
100 р.
Фреза для обдирки бетона GFB00
Могилев
15 р.
Плашкодержатель, лерка, плашка. 25+30мм.
Минск, Заводской
100 р.
Круг алмазный отрезной ДИАВЭЙ
Гродно
100 р.
Бур 32 по железобетону BOSCH 7X SDS - MAX
Гродно
100 р.
Бур 32 по железобетону Tamo Professional SDS - MAX
Гродно
90 р.
Пильный диск 216х2,0х30 мм Z24 Optiline Wood BOSCH
Витебская, Новополоцк
55 р.
Алмазная чашка Hilti 100 мм
Витебская, Новополоцк
65 р.
Алмазная чашка Hilti 125 мм
Витебская, Новополоцк
105 р.
Набор для резки Dremel
Брестская, Барановичи
90 р.
Диск по бетону
Брестская, Пинск
125 р.
аккумулятор батарея акб для макита вортекс
Витебская, Новополоцк
25 р.
ручка металлическая для инструмента шуруповерта
Витебская, Новополоцк
22 р.
Шлифовальный круг (100 шт) P40, 125 мм
Брест
Договорная
Фрезы, коронки
Гродно
2 р.
Полотно ножовочное
Могилев
1 р.
Круги и ленты для шлифмашинок
Минск, Заводской
50 р.
Набор бит Milwaukee 32шт
Минск, Первомайский
33 р.
Панель на стену, для инструмента и запчастей 60-40
Витебск
40 р.
Сегментный алмазный диск по бетону 230 мм
Минск, Центральный
40 р.
Фрезерный инструмент / фрезы / высокоточные цанга
Минск, Московский
60 р.
Диск алмазный HILTI 230
Гомель
40 р.
Диск алмазный 230 по шлифовке двухрядный
Брестская, Барановичи
20 р.
Диск 125... Алмазный двух рядный по шлифовке бетон
Брестская, Барановичи
Договорная
Диск на болгарку
Брест
50 р.
Насадка на фрезер
Гродно
35 р.
Зарядное устройство wortex fc 2120-1. Новое
Брестская, Барановичи
5 р.
Диск шлифовальный
Минск, Советский
60 р.
Диск полировальный из овечьей шерсти
Минск, Советский
100 р.
Сверло, бур, SDS max d-40, d-65
Минск, Ленинский
25 р.
Круг полировальный 130/150 мм
Минск, Советский
8 р.
Ручка
Гродно
2.50 р.
Бур по бетону
Могилев
55 р.
Кожух для УШМ под пылесос 125мм
Гомель
30 р.
Набор бит и сверл 300 предметов
Брест
320 р.
Пылеотвод (тройник) 1-1/4UNC сухого алмазного сверления (бурения)
Минск, Центральный
250 р.
Насос для подачи воды с синхронным пуском Crosstool R01
Минск, Центральный
Договорная
Круги отрезные.
Минская, Борисов
25 р.
Набор пильных коронок по дереву
Минск, Ленинский
60 р.
Бур Hilti
Гомель
18 р.
Насадка угловая для шуруповёрта
Гомель
15 р.
Строительный инструмент
Брестская, Барановичи