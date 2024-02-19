Прочая работа в Добруше
3 500 р.
Комплектовщик
ТРЕБУЮТСЯ мужчины и женщины от 18 до 45 лет • работа на складе с ТСД • место работы по адресу: МО От нас: • Полноценное питание; (1 раз в смену) •...
Гомельская, Добруш
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты ...
Брестская, Пинск
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты ...
Гродно
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты ...
Минск, Центральный
2 100 р.
Формовщик бетонщик
На производство бетонных изделий требуется крепкий, ответственный, без вредных привычек работник. Наличие водительского удостоверения приветствуется. ...
Брест
30 р.
Разнорабочий
Требуется разнорабочий, подсобный. Оплата ежедневно 30р.
Могилев
2 000 р.
Работа в поле
Посадка, прополка, сбор урожая и прочие сельхозработы,с проживанием. Брестский район.
Брест
Договорная
Требуется специалист по стрижке растений
Требуется специалист по стрижке растений (топиарная стрижка) в питомнике декоративных растений Полная или частичная загрузка Гибкий график
Могилев
1 500 р.
Машинист мини экскаватора
Требуется машинист мини эксковатора на постоянную работу .С опытом работы ,зарплата каждый день или можно два раза в месяц .Удостоверение тракторист...
Могилев
800 р.
Официант
Влажная уборка в игровом зале казин
Витебск
Договорная
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты ...
Минская, Борисов
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты в...
Витебская, Орша
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты ...
Витебск
4 300 р.
Комплектовщик склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты в...
Витебская, Полоцк
4 200 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты в...
Витебская, Новополоцк
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты в...
Гомельская, Жлобин
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты в...
Гомельская, Мозырь
4 400 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты ...
Могилев
Договорная
Требуется работники в питомник растений
В питомник декоративных растений требуются мужчины разнорабочие. В хорошей физической форме, до 40 лет, с возможностью карьерного роста. Оклад от 50 р...
Могилев
4 000 р.
Вахта 15 дней.Комплектовщик/Сортировщик, Москва
Если номер телефона не доступен, звоните пишите на Вайбер или WhatsApp. ЕСТЬ СЕМЕЙНЫЕ КОМНАТЫ Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Можно...
Витебская, Полоцк
4 000 р.
Вахта 15 дней.Комплектовщик/Сортировщик, Москва
Если номер телефона не доступен, звоните пишите на Вайбер или WhatsApp. ЕСТЬ СЕМЕЙНЫЕ КОМНАТЫ Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Можно...
Гродно
4 000 р.
Вахта 15 дней.Комплектовщик/Сортировщик, Москва
Если номер телефона не доступен, звоните пишите на Вайбер или WhatsApp. ЕСТЬ СЕМЕЙНЫЕ КОМНАТЫ Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Можно...
Брест
4 000 р.
Вахта 15 дней.Комплектовщик/Сортировщик, Москва
Если номер телефона не доступен, звоните пишите на Вайбер или WhatsApp. Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! ЕСТЬ СЕМЕЙНЫЕ КОМНАТЫ Можн...
Гомель
4 000 р.
Вахта 15 дней.Комплектовщик/Сортировщик, Москва
Если номер телефона не доступен, звоните пишите на Вайбер или WhatsApp. ЕСТЬ СЕМЕЙНЫЕ КОМНАТЫ. Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Можн...
Брестская, Барановичи
4 000 р.
Вахта 15 дней.Комплектовщик/Сортировщик, Москва
Если номер телефона не доступен, пишите звоните вайбер или WhatsApp Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Можно без опыта, всему научим! ...
Витебск
4 000 р.
Вахта 15 дней.Комплектовщик/Сортировщик, Москва
Если номер телефона не доступен, звоните пишите ЕСТЬ СЕМЕЙНЫЕ КОМНАТЫ. Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Можно без опыта, всему научи...
Могилев
4 000 р.
Вахта 15 дней.Комплектовщик/Сортировщик, Москва
Если номер телефона не доступен, звоните пишите на Вайбер или WhatsApp. ЕСТЬ СЕМЕЙНЫЕ КОМНАТЫ. Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье!день ...
Витебская, Орша
4 300 р.
Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты в...
Гомельская, Светлогорск
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты в...
Гродненская, Лида
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты в...
Гомельская, Речица
4 200 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты в...
Минская, Солигорск
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты в...
Минская, Молодечно
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты ...
Брестская, Барановичи
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты ...
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Требуется 2-3 молодых парня для копки траншеи
Копка траншеи , 15 км от Пинска, заберу с утра с г.Пинска вечером завезу назад, 8 часов рабочий день, оплата ежедневно, от 50р , глубина копания 15 -2...
Брестская, Пинск
Договорная
Машинист экскаватора-погрузчика JCB4CX
Требуется машинист-оператор на экскаватор-погрузчик JCB4CX, опыт работы обязателен.
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Специалист по кадрам
Один из ключевых производственных активов международного холдинга Беларуси "Серволюкс", птицефабрика замкнутого цикла, ищет в команду "Специалиста по ...
Могилев
2 500 р.
Сборщик заказов в Минске
Сборщик заказов для маркетплейса. Минcк-Бoриcoв-Жoдинo-Смoлeвичи ___ Работа как для опытных так и для начинающих специалистов с достойной оплатой тру...
Минск, Центральный
Договорная
разнорабочие
фермерскому хозяйству требуется разнорабочие мужчины или бригада рабочих для выполнения разноплановых сельхозработ в поле (посадка, выкопка растений, ...
Брестская, Кобрин
900 р.
Требуется рабочий на ферму по уходу за животными (
Требуется разнорабочий на ферму район Знаменки. Без вредных привычек,ответственный молодой человек от 25 до 45. График работы по согласованию!
Брест
2 278.29 р.
Трейдер в инвестиционную компанию
Здравствуйте! Меня зовут Илья, я являюсь менеджером по развитию инвестиционной компании Mas Mount Capital. Мы ищем успешных, образованных трейдеров ил...
Минск, Советский
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на логистические склады
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...
Гродно
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...
Брест
4 000 р.
Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад. Вахта.
Приглашаем сотрудников (мужчины и женщины 18-45 лет) на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоуст...
Гомель
1 500 р.
Составитель фарша
Мясоперерабатывающий завод, входящий в международный холдинг "Серволюкс" и специализирующийся на глубокой переработке мяса птицы, приглашает на постоя...
Могилевская, Быхов
4 000 р.
Упаковщик на логистический склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...
Витебск
4 000 р.
Комплектовщик на OZON (Московская область)
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучение. Работа вахтой с бесплатным проживани...
Минск, Центральный
1 000 р.
Работа
Требуется сотрудники для фасовки сухого мяса,без опыта,график работы 5/2,с 7 00 до 16 00.Производство в д .Салтановка.Транспорт предоставляется.Официа...
Могилев
2 100 р.
Упаковщик морепродуктов
Требуются Упаковщиками морепродуктов в г.Брест Всех желающих просим звонить заранее для получения направления на медкомиссию, если ее нет. Вахта 30 см...
Минск, Первомайский
1 000 р.
Требуется грузчик-подсобный рабочий
Требуется грузчик-подсобный рабочий. Мужчина до 45 лет. Наличие в/у категории "В" обязательно. Время работы пн-пт 8-17. З/п 1000 руб. "чистыми на руки...
Брестская, Пинск
1 500 р.
Монтажник кондиционеров
Требуется мастер- монтажник по установке и ремонту кондиционеров. Опыт обязательно (не обучаем), наличие водительских прав кат.В. Зарплата от 1500.00 ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Вальщики требуются
Требуются вальщики
Гродненская, Другие города
1 000 р.
Требуется шаурмист
Чили-Вили ищет повара-шаурмиста В наш активный,молодой коллектив нужен повар,опыт работы не важен,но если у тебя есть опыт работы в сфере общепита - ...
Могилев
4 900 р.
Сборщик на вахту / Бесплатное питание и проживан
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! О...
Гомель
5 200 р.
Упаковщик-комплектовщик / Вахта от 15 смен
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ, ВАХТА ОТ 15 СМЕН. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ О...
Могилев
7 900 р.
Комплектовщик вахта / Бесплатное проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== ФАСОВЩИК НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД. ВАХТА ОТ 15 СМЕ...
Минск, Фрунзенский
125 000 р.
Работа на складах вахтой в РФ.
Актуальные вакансии на сегодня Набираем КОМПЛЕКТОВЩИКОВ на склады (Озон, Сбелогистика, ЛеруаМерлен, Медикаменты). Московская область. - Склад "Ла-Мода...
Могилев
Договорная
Требуется водитель мини погрузчика
Требуется водитель мини погрузчика Бобкет с категориями ВС Без вредныхпривычек к алкоголю Звоните всё обсудим
Гродно
Договорная
Сборщики бань-бочек.
Требуются сборщики бань-бочек. Работа в цеху. Инструмент и расходники работодателя. Кого мы ищем ? Нам нужен человек с ровными руками и желанием работ...
Минск, Партизанский
Вакансии в других регионах
Договорная
Требуется специалист по стрижке растений
Требуется специалист по стрижке растений (топиарная стрижка) в питомнике декоративных растений Полная или частичная загрузка Гибкий график
Могилев
1 500 р.
Машинист мини экскаватора
Требуется машинист мини эксковатора на постоянную работу .С опытом работы ,зарплата каждый день или можно два раза в месяц .Удостоверение тракторист...
Могилев
Договорная
Требуется работники в питомник растений
В питомник декоративных растений требуются мужчины разнорабочие. В хорошей физической форме, до 40 лет, с возможностью карьерного роста. Оклад от 50 р...
Могилев
2 278.29 р.
Трейдер в инвестиционную компанию
Здравствуйте! Меня зовут Илья, я являюсь менеджером по развитию инвестиционной компании Mas Mount Capital. Мы ищем успешных, образованных трейдеров ил...
Минск, Советский
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на логистические склады
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...
Гродно
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 15 до 60 сме...
Брест
4 000 р.
Комплектовщик, упаковщик, грузчик на склад. Вахта.
Приглашаем сотрудников (мужчины и женщины 18-45 лет) на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоуст...
Гомель