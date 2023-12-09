logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Посуда и кухонные аксессуары
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Прочее в Добруше

Подставка для специй

10 р.

Подставка для специй

Гомельская, Добруш

Сервиз СССР

Договорная

Сервиз СССР

Гомельская, Добруш

badge-icon
Посуда

Договорная

Посуда

Гомельская, Добруш

badge-icon
Контейнер для фруктов

5 р.

Контейнер для фруктов

Гомельская, Добруш

Селёдочниц

Договорная

Селёдочниц

Гомельская, Добруш

badge-icon
Чаша для бульона белый фарфор

4.50 р.

Чаша для бульона белый фарфор

Гомельская, Добруш

Тёрка для шинковки

30 р.

Тёрка для шинковки

Гомельская, Добруш

badge-icon
badge-icon
Кружка компьютерщику

2 р.

Кружка компьютерщику

Гомельская, Добруш

Горшок для жаркого

10 р.

Горшок для жаркого

Гомельская, Добруш

Кувшин времён СССР

12 р.

Кувшин времён СССР

Гомельская, Добруш

Горшок для жаркого

7 р.

Горшок для жаркого

Гомельская, Добруш

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Конфетница

20 р.

Конфетница

Гомель

badge-icon
badge-icon
Держатель бумажных полотенец

14 р.

Держатель бумажных полотенец

Минская, Минский район

Сушка для салатов IKEA

34 р.

Сушка для салатов IKEA

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Тарелка

24 р.

Тарелка

Минская, Смолевичи

badge-icon
badge-icon
Чехол на чашку

7 р.

Чехол на чашку

Могилев

badge-icon
кувшин

15 р.

кувшин

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Чайник без свистка Appetite Примавера FT11-PR

Онлайн-заказ

51.80 р.

Чайник без свистка Appetite Примавера FT11-PR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рукав для запекания картофеля в микроволновой печи Bradex TK 0098

Онлайн-заказ

18.56 р.

Рукав для запекания картофеля в микроволновой печи Bradex TK 0098

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тарелка BRADEX TK 0467

Онлайн-заказ

17.32 р.

Тарелка BRADEX TK 0467

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для приготовления творога и сыра BRADEX Нежное лакомство (TK 0192)

Онлайн-заказ

29.90 р.

Аппарат для приготовления творога и сыра BRADEX Нежное лакомство (TK 0192)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник со свистком Agness 909-601

Онлайн-заказ

50.71 р.

Чайник со свистком Agness 909-601

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник со свистком Appetite LKD-4125BR

Онлайн-заказ

62.41 р.

Чайник со свистком Appetite LKD-4125BR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Mallony Nuovo 005232 0.5л (серебристый)

Онлайн-заказ

19.63 р.

Термос Mallony Nuovo 005232 0.5л (серебристый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос KELLI KL-0927 1.8л

Онлайн-заказ

52.38 р.

Термос KELLI KL-0927 1.8л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник KELLI KL-4519

Онлайн-заказ

58 р.

Чайник KELLI KL-4519

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник ZEIDAN Z-4156 3,0л

Онлайн-заказ

59.61 р.

Чайник ZEIDAN Z-4156 3,0л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подстаканники

10 р.

Подстаканники

Гродно

badge-icon
Мельница, кофемолка, СССР

95 р.

Мельница, кофемолка, СССР

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Солонки

5 р.

Солонки

Минск, Центральный

badge-icon
Набор.

45 р.

Набор.

Витебская, Орша

badge-icon
badge-icon
Ступка мраморная с пестиком

30 р.

Ступка мраморная с пестиком

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Дозатор врезной

10 р.

Дозатор врезной

Брестская, Пинск

badge-icon
Баночки

Бесплатно

Баночки

Брест

Чашки

8 р.

Чашки

Гродненская, Зельва

badge-icon
Банка жестяная

5 р.

Банка жестяная

Брестская, Пинск

badge-icon
Держатель для бутылок

29 р.

Держатель для бутылок

Витебск

Комплект сменных модулей кристалл для Аквафор

80 р.

Комплект сменных модулей кристалл для Аквафор

Минск, Партизанский

badge-icon
Держатель для бумажных полотенец

10 р.

Держатель для бумажных полотенец

Витебск

Продам кофейный сервис.

25 р.

Продам кофейный сервис.

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Пельменица

10 р.

Пельменица

Могилев

Пластмассовая посуда

Договорная

Пластмассовая посуда

Гродненская, Новогрудок

Чайник заварник,сахарница,маслёнка и др.всё СССР

Договорная

Чайник заварник,сахарница,маслёнка и др.всё СССР

Гродненская, Щучин

Картридж для воды BRITA Брита

15 р.

Картридж для воды BRITA Брита

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Конфетница новая Неман

10 р.

Конфетница новая Неман

Брестская, Барановичи

badge-icon
Кастрюли в наборе 12 предметов 800руб СРОЧНО

Договорная

Кастрюли в наборе 12 предметов 800руб СРОЧНО

Брест

badge-icon
НОВЫЙ ШПРИЦ КОНДИТЕРСКИЙ + насадки

25 р.

НОВЫЙ ШПРИЦ КОНДИТЕРСКИЙ + насадки

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Салфетница автомат

15 р.

Салфетница автомат

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Блюдо и салатницы (пиалы)

30 р.

Блюдо и салатницы (пиалы)

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
Лоток для столовых приборов

5 р.

Лоток для столовых приборов

Гродно

Фаршамес

Договорная

Фаршамес

Минск, Центральный

badge-icon
Прямоугольная форма для запекания BORCAM

30 р.

Прямоугольная форма для запекания BORCAM

Минск, Фрунзенский

Горшочек керамический для запекания

Договорная

Горшочек керамический для запекания

Минск, Заводской

badge-icon
Дуршлаг нержавейка

17 р.

Дуршлаг нержавейка

Гомельская, Мозырь

badge-icon
badge-icon
Блюдца для варенья хрустальные

30 р.

Блюдца для варенья хрустальные

Минск, Центральный

badge-icon
подставка

12 р.

подставка

Гомель

Скатерть 110*150

15 р.

Скатерть 110*150

Минск, Октябрьский

badge-icon
Полотенца вафельные 45*60

1.50 р.

Полотенца вафельные 45*60

Минск, Октябрьский

badge-icon
Скатерть на стол новогодний 110*150

15 р.

Скатерть на стол новогодний 110*150

Минск, Октябрьский

badge-icon
Крышки эмалированные, новые, диаметр 20 см.

1.20 р.

Крышки эмалированные, новые, диаметр 20 см.

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Чайник без свистка Appetite Примавера FT11-PR

Онлайн-заказ

51.80 р.

Чайник без свистка Appetite Примавера FT11-PR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рукав для запекания картофеля в микроволновой печи Bradex TK 0098

Онлайн-заказ

18.56 р.

Рукав для запекания картофеля в микроволновой печи Bradex TK 0098

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тарелка BRADEX TK 0467

Онлайн-заказ

17.32 р.

Тарелка BRADEX TK 0467

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для приготовления творога и сыра BRADEX Нежное лакомство (TK 0192)

Онлайн-заказ

29.90 р.

Аппарат для приготовления творога и сыра BRADEX Нежное лакомство (TK 0192)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник со свистком Agness 909-601

Онлайн-заказ

50.71 р.

Чайник со свистком Agness 909-601

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник со свистком Appetite LKD-4125BR

Онлайн-заказ

62.41 р.

Чайник со свистком Appetite LKD-4125BR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Mallony Nuovo 005232 0.5л (серебристый)

Онлайн-заказ

19.63 р.

Термос Mallony Nuovo 005232 0.5л (серебристый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос KELLI KL-0927 1.8л

Онлайн-заказ

52.38 р.

Термос KELLI KL-0927 1.8л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели