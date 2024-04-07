Товары от Куфар Маркета
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Напольные покрытия в Добруше
12.90 р.
Линолеум Комитекс Лин Парма
Минск, Фрунзенский
19.40 р.
Акция Ламинат Kronospan
Витебск
39.90 р.
Виниловый пол TARKETT ART VINYL (Влагостойкий)
Могилев
5 р.
Линолеум остатки
Могилев
16.75 р.
Ламинат 32кл/8мм заводская Акция 11 расцветок
Могилев
10 р.
Стяжка бетонирование полов Гродно и РБ
Гродно
106 р.
Паркетная доска Поларвуд 14мм Акция
Минск, Фрунзенский
115 р.
Паркетная доска 14мм Поларвуд Акция
Минск, Фрунзенский
100 р.
Паркетная доска Rezult Ясень Дюнан 600*120*12
Минск, Октябрьский
50 р.
Линолеум размер 3,50*4,80
Гомель
30 р.
Линолеум
Минск, Первомайский
16.40 р.
Ламинат эггер 31класс 6мм
Минск, Фрунзенский
30 р.
Подложка под ламинат (паркет) XXI
Брестская, Столин
18 р.
Паркетная доска
Брест
100 р.
Паркетная доска Rezult Ясень Талас 1200*140*12
Минск, Октябрьский
22 р.
Ламинат 33 класс.
Витебск
5.90 р.
Плинтус напольный
Витебск
25.40 р.
Акция Ламинат + укладка в подарок
Витебск
13.43 р.
Линолеум Juteks. Низкая цена. Акция
Витебск
Договорная
Отделочные материалы
Минск, Первомайский
17.90 р.
Ламинат Акция
Витебск
18 р.
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МИЛЛЕР-3/-1 и МУСКАТ-9/-11-1
Брестская, Барановичи
60 р.
Ламинат
Гомель
550 р.
Напольное покрытие
Минск, Московский
60 р.
Паркет дуб 300х50х15
Брест
50 р.
Линолеум
Витебская, Полоцк
900 р.
Паркет Старая Венеция Дуб
Минск, Фрунзенский
103 р.
Террасная доска из ДПК, грядки, забор,скамейки
Гомель
250 р.
Ламинат б/у
Минск, Советский
20 р.
Плинтуса+ уголки+ заглушки. До конца недели
Могилевская, Бобруйск
20 р.
Ламинат
Минск, Первомайский
35 р.
Отделочные материалы
Минск, Московский
10 р.
Плинтус cezar ,много
Минск, Фрунзенский
131 р.
садовый паркет (декинг) из термоольхи
Брестская, Барановичи
23.50 р.
Плитка керамогранит
Минск, Фрунзенский
33.60 р.
Ламинат 32/33класс Unilin 8мм с фаской 4v
Минск, Фрунзенский
10 р.
Ламинат
Брестская, Столин
Договорная
Паркет
Гродненская, Лида
5 р.
Порог алюминиевый
Минск, Октябрьский
2 р.
Плитка кварц винил SPC (куски)
Минск, Первомайский
14.80 р.
Линолеум 1,5м 2м,2,5м, 3м,3,5м 4м
Минск, Фрунзенский
65 р.
Ламинат 8 мм 2 упаковки фирмы Кастомони цена за 2
Гомельская, Рогачев
75 р.
Пробка. Пробковая подложка.
Минск, Фрунзенский
16.70 р.
Подложка UNDER FLOOR SILVER LINE (остатки)
Минск, Первомайский
55 р.
линолеум
Минск, Первомайский