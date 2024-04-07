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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Добруше

no-resultsВ Добруше нет таких объявлений, но они есть в других городахВы можете договориться с продавцом о доставке
Линолеум Комитекс Лин Парма
vip

12.90 р.

Линолеум Комитекс Лин Парма

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Акция Ламинат Kronospan
vip

19.40 р.

Акция Ламинат Kronospan

Витебск

Доставка
Рассрочка
Виниловый пол TARKETT ART VINYL (Влагостойкий)

39.90 р.

Виниловый пол TARKETT ART VINYL (Влагостойкий)

Могилев

Линолеум остатки

5 р.

Линолеум остатки

Могилев

Доставка
Рассрочка
Ламинат 32кл/8мм заводская Акция 11 расцветок

16.75 р.

Ламинат 32кл/8мм заводская Акция 11 расцветок

Могилев

Стяжка бетонирование полов Гродно и РБ

10 р.

Стяжка бетонирование полов Гродно и РБ

Гродно

Паркетная доска Поларвуд 14мм Акция

106 р.

Паркетная доска Поларвуд 14мм Акция

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 14мм Поларвуд Акция

115 р.

Паркетная доска 14мм Поларвуд Акция

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска Rezult Ясень Дюнан 600*120*12

100 р.

Паркетная доска Rezult Ясень Дюнан 600*120*12

Минск, Октябрьский

Доставка
Линолеум размер 3,50*4,80

50 р.

Линолеум размер 3,50*4,80

Гомель

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Линолеум

30 р.

Линолеум

Минск, Первомайский

Ламинат эггер 31класс 6мм

16.40 р.

Ламинат эггер 31класс 6мм

Минск, Фрунзенский

Доставка

30 р.

Подложка под ламинат (паркет) XXI

Брестская, Столин

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Паркетная доска

18 р.

Паркетная доска

Брест

Паркетная доска Rezult Ясень Талас 1200*140*12

100 р.

Паркетная доска Rezult Ясень Талас 1200*140*12

Минск, Октябрьский

Доставка
Ламинат 33 класс.

22 р.

Ламинат 33 класс.

Витебск

Доставка
Рассрочка
Плинтус напольный

5.90 р.

Плинтус напольный

Витебск

Акция Ламинат + укладка в подарок

25.40 р.

Акция Ламинат + укладка в подарок

Витебск

Доставка
Рассрочка
Линолеум Juteks. Низкая цена. Акция

13.43 р.

Линолеум Juteks. Низкая цена. Акция

Витебск

Отделочные материалы

Договорная

Отделочные материалы

Минск, Первомайский

Ламинат Акция

17.90 р.

Ламинат Акция

Витебск

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МИЛЛЕР-3/-1 и МУСКАТ-9/-11-1

18 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МИЛЛЕР-3/-1 и МУСКАТ-9/-11-1

Брестская, Барановичи

Доставка
Ламинат

60 р.

Ламинат

Гомель

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Напольное покрытие

550 р.

Напольное покрытие

Минск, Московский

Паркет дуб 300х50х15

60 р.

Паркет дуб 300х50х15

Брест

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Линолеум

50 р.

Линолеум

Витебская, Полоцк

Паркет Старая Венеция Дуб

900 р.

Паркет Старая Венеция Дуб

Минск, Фрунзенский

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Террасная доска из ДПК, грядки, забор,скамейки

103 р.

Террасная доска из ДПК, грядки, забор,скамейки

Гомель

Доставка
Ламинат б/у

250 р.

Ламинат б/у

Минск, Советский

Плинтуса+ уголки+ заглушки. До конца недели

20 р.

Плинтуса+ уголки+ заглушки. До конца недели

Могилевская, Бобруйск

Ламинат

20 р.

Ламинат

Минск, Первомайский

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Отделочные материалы

35 р.

Отделочные материалы

Минск, Московский

Плинтус cezar ,много

10 р.

Плинтус cezar ,много

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
садовый паркет (декинг) из термоольхи

131 р.

садовый паркет (декинг) из термоольхи

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Плитка керамогранит

23.50 р.

Плитка керамогранит

Минск, Фрунзенский

Ламинат 32/33класс Unilin 8мм с фаской 4v

33.60 р.

Ламинат 32/33класс Unilin 8мм с фаской 4v

Минск, Фрунзенский

Доставка
Ламинат

10 р.

Ламинат

Брестская, Столин

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Паркет

Договорная

Паркет

Гродненская, Лида

Порог алюминиевый

5 р.

Порог алюминиевый

Минск, Октябрьский

Плитка кварц винил SPC (куски)

2 р.

Плитка кварц винил SPC (куски)

Минск, Первомайский

Линолеум 1,5м 2м,2,5м, 3м,3,5м 4м

14.80 р.

Линолеум 1,5м 2м,2,5м, 3м,3,5м 4м

Минск, Фрунзенский

Доставка
Ламинат 8 мм 2 упаковки фирмы Кастомони цена за 2

65 р.

Ламинат 8 мм 2 упаковки фирмы Кастомони цена за 2

Гомельская, Рогачев

Пробка. Пробковая подложка.

75 р.

Пробка. Пробковая подложка.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Подложка UNDER FLOOR SILVER LINE (остатки)

16.70 р.

Подложка UNDER FLOOR SILVER LINE (остатки)

Минск, Первомайский

линолеум

55 р.

линолеум

Минск, Первомайский

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