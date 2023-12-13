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Услуги в Червене

Бурение скважин Червень

45 р.

Бурение скважин Червень

Минская, Червень

Рассрочка
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин. Обустройство скважин. Скважина

40 р.

Бурение скважин. Обустройство скважин. Скважина

Минская, Червень

Рассрочка
Scratch помощь в изучении

50 р.

Scratch помощь в изучении

Минская, Червень

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Большой медведь на праздник

Договорная

Большой медведь на праздник

Минская, Червень

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минская, Червень

Кровельные работы БОРИСОВ ЖОДИНО СМОЛЕВИЧИ ЛОГОЙСК

30 р.

Кровельные работы БОРИСОВ ЖОДИНО СМОЛЕВИЧИ ЛОГОЙСК

Минская, Червень

Электроотопление электромонтаж электрик

Договорная

Электроотопление электромонтаж электрик

Минская, Червень

Гильотина пневмотическая

12 000 р.

Гильотина пневмотическая

Минская, Червень

Услуги Экскаватора, Погрузчика, Миниэковатора

60 р.

Услуги Экскаватора, Погрузчика, Миниэковатора

Минская, Червень

Чистка колодца Пуховичи

300 р.

Чистка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы

Договорная

развитие речи

Минская, Червень

Покрытие ванн жидким акрилом

200 р.

Покрытие ванн жидким акрилом

Минская, Червень

Расчистка участков от деревьев , молодой поросли.

100 р.

Расчистка участков от деревьев , молодой поросли.

Минская, Червень

Кровельные работы Червень и Район

Договорная

Кровельные работы Червень и Район

Минская, Червень

Компьютерная помощь

Договорная

Компьютерная помощь

Минская, Червень

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строительство

10 р.

строительство

Минская, Червень

Бурение скважин

60 р.

Бурение скважин

Минская, Червень

Перевозка грузов и спецтехники

Договорная

Перевозка грузов и спецтехники

Минская, Червень

Эвакуация авто,перевозка грузов

60 р.

Эвакуация авто,перевозка грузов

Минская, Червень

Строительство

Договорная

Строительство

Минская, Червень

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Минская, Червень

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минская, Червень

Канализация под ключ. Монтаж канализации

500 р.

Канализация под ключ. Монтаж канализации

Минская, Червень

Рассрочка
Абиссинский колодец

45 р.

Абиссинский колодец

Минская, Червень

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минская, Червень

Рассрочка
Песок.Недорого.Без выходных

Договорная

Песок.Недорого.Без выходных

Минская, Червень

Договорная

Дрова

Минская, Червень

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Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
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