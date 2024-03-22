Работа в производстве, энергетике в Чаусах
Договорная
Работа
На частное производственное предприятие в связи с расширением требуются: тракторист, механик, пилорамщик, станочник. Возможна работа по свободному гра...
Могилевская, Чаусы
Договорная
Требуются швеи .
Приглашаю на работу швей . Полный соц.пакет.
Могилевская, Чаусы
2 000 р.
Требуется рамщик
На деревообрабатывающeе производство требуется ученик станочника,торцовщик, рамщик, оператор четырехстороннего станка.Хорошие условия труда и отдыха,...
Минская, Борисов
Договорная
Срочно требуются швеи
В современный цех с новым оборудованием срочно требуются швеи. Хороший коллектив, своевременная оплата два раза в месяц, постоянные модели, отличные р...
Могилев
1 500 р.
Рабочий цеха по сборке окон
Требуется рабочий в цех по производству раздвижных конструкций из алюминия и стекла. Опыт в сборке окон приветствуется.
Брестская, Барановичи
Договорная
Г. Барановичи. Требуется рабочий на производство.
Требуется рабочий на производство тротуарной плитки в г. Барановичи. Зарплата сдельная. Всё вопросы по телефону. Любителей алкоголя прошу не звонить, ...
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Работник в деревообрабатывающий цех
На деревообрабатывающее производство расположенное в районе «Задворцы» требуется работник. График работы: понедельник - пятница с 8:30 до 17:30. Можно...
Брест
Договорная
монтажник на сборку авто навесов
На постоянную работу требуются маляр-монтажник, сварщик тематика авто навесы Требования: Четкое выполнение поставленных целей и задач, качественно и ...
Могилев
Договорная
Электрогазосварщик ,Слесарь МСР
На производство, требуются сварщики,слесаря МСР и подсобные рабочие ,для изготовления металлоизделий промышленного назначения . Обработка, сварка на п...
Минская, Минский район
Договорная
Требуется рабочий
Требуется, на постоянное время работы, рабочий на производство железобетонных изделий. З/П сдельно- премиальное. Без вредных привычек. Все вопросы...
Брестская, Пинск
2 000 р.
Рамщик/подсобник на ленточную пилораму
Требуется рамщик на ленточную пилораму. Сдельная оплата труда. 40 р за куб готовой продукции. И 20 рублей по входу лафеты на многопил. Желательно вахт...
Могилев
Договорная
УСТАНОВЩИКИ МОНТАЖНИКИ
Требуются УСТАНОВЩИКИ МОНТАЖНИКИ железобетонных заборов. Оплата труда сдельная, высокая. Только с опытом.
Минская, Борисов
2 000 р.
Сварщик-слесарь
У нас производство мебели на металлокаркасе в стиле лофт (столы, стеллажи, стулья и тд.). --------------------- Лестницы на металлокаркасе, навесы из ...
Гомель
2 000 р.
Рамщик
Требуется рамщик с подсобным рабочим ,с опытом работы ,без вредных привычек ,район 8-й кирпичный
Могилев
Договорная
Требуется резчик памятников
Производству по изготовлению памятников требуется резчик-полировщик по граниту
Брестская, Барановичи
Договорная
Инженер-конструктор
У нас производство Лестниц на металлокаркасе (монокосоур, ломаный косоур, винтовые и тд). ----------- В связи увеличением объемов мы в поиске в нашу к...
Гомель
Договорная
Требуется Швея
Зарплата от 1 000 до 2 000 руб на руки. Требуемый опыт работы: 1–3 года. * Обязанности: - Работа в цеху швеей (спецодежда). - Индивидуальный пошив изд...
Могилев
3 500 р.
СТОЛЯР ПЛОТНИК РАЗНОРАБОЧИЙ ТРЕБУЕТСЯ
Приглашаем столяров и плотников (рабочих других строительных специальностей) на производство: -сборка бань из профилированного бруса -строительство де...
Минская, Минский район
1 600 р.
Рабочий по комплексному обслуживанию производства
руппа компаний "СТиМ" приглашает на работу рабочего на производство вёдер на сезон. Обязанности: Штабелирование готовой продукции ( вёдра металические...
Брест
Договорная
Работа, подработка
Требуется оператор (станочник) на ленточную пилораму, подсобный рабочий, производство находится за городом, доставка к месту работы транспортом нанима...
Могилев
1 500 р.
Рабочий Дробильщик/размольщик
Группа компаний "СТиМ" приглашает на работу дробильщика размольщика Обязанности: - управление и обслуживание линии дробления стеклобоя. - участие в ус...
Брест
1 800 р.
рабочий загрузчик-выгрузчик
Группа компании "СТиМ" приглашает на работу водителя погрузчика/рабочего склада Обязанности: Погрузочно-разгрузочные работы Управление вилочным погруз...
Брест
2 000 р.
Столяр - станочник
В связи с расширением производства наша компания Виант групп приглашает на работу столяра-станочника Заработная плата: сдельно-премиальная от 1200руб....
Гродненская, Лида
1 500 р.
Рамщик, Разнорабочий
Деревообрабатывающее предприятие набирает специалистов. Требование без вредных привычек, опыт работы не обязателен, возраст 18-40лет. Официальное труд...
Гомельская, Жлобин
3 000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР
Хорошо оплачиваемая работа в Могилеве для электромонтёра УСЛОВИЯ: Проезд в маршрутном такси для иногородних сотрудников и жителей района оплачивается...
Могилев
Договорная
Требуется слесарь механо-сборочных работ
Требуется слесарь механо-сборочных работ. Оплата труда ВЫСОКАЯ.
Витебская, Орша
2 000 р.
Плотник столяр
требуется монтажник, по изготовлению готовых бань из профилированного бруса, изготовление бань-бочек. работа на производстве в г. Молодечно, иногда на...
Минская, Молодечно
1 500 р.
Рамщик (станочник) на ленточную пилораму
Оплата сдельная. Проезд компенсируем. Зп от 1500р.
Гомель
1 800 р.
Требуется СВАРЩИК на металлобазу
Мы - ООО "Петрович СТД" - успешная компания, специализирующаяся на создании металлоконструкций высокого качества. И сейчас, наша команда ищет СВАРЩИКА...
Брест
1 700 р.
Разнорабочий в цех металлоконструкций
В цех по производству металлоконструкций требуется Подсобный рабочий на постоянную работу 5/2 с 8.30 до 17.00
Минск, Октябрьский
1 300 р.
Вулканизатор
В цех требуется рабочий для производства резино-технических изделий (работа на пресс машине). Режим работы: пн-пт с 08:00 до 17:30, сб и вс выходные д...
Могилев
2 000 р.
Электромонтажник
Наличие электротехнического образования. Умение читать проектную документацию. Работа с наружными кабельными сетями, силовые сети и электрооборудова...
Брест
1 900 р.
Слесарь по сборке металлоконструкций/Слесарь МСР
Компания ООО “БСК-Энерго” – надежный поставщик металлических опор освещения. В связи с наращиванием объёмов производства на постоянную работу в город...
Минск, Октябрьский
1 700 р.
Разнорабочий
Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске разнорабочего. Официальное трудоустройство по ...
Минская, Жодино
1 900 р.
Маляр по металлу
Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске маляра (металлоконструкции). Официальное трудо...
Минск, Октябрьский
1 000 р.
Разнорабочий
В цех на производство металлоконсрукций требуется разнорабочий. Требования к кандидату: соблюдение трудовой дисциплины, исполнительность, ответственно...
Могилев
1 800 р.
Требуется инженер - конструктор
Разработка конструкторской документации на новую продукцию. Участие в запуске и освоении новых образцов и модернизированной продукции. Конструкт...
Витебская, Орша
1 500 р.
маляр металлоконструкций
В цех на производство металлоконструкций требуется маляр металлоконструкций. Требования к кандидату: соблюдение трудовой дисциплины, исполнительност...
Могилев
3 000 р.
Фасовщики. Вахта
Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...
Гомель
3 000 р.
Сортировщики. Вахта
Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...
Могилев
3 000 р.
Сотрудники на тепличное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...
Витебск
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДО...
Могилев
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Производс...
Витебск
3 000 р.
Разнорабочие. Вахта
Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...
Брест
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДО...
Витебск
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск
3 000 р.
Работники в теплицы. Вахта
Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...
Гродно
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАК...
Гомель
Договорная
Резчик стекла
На подработку требуется специалист для резки стекла и изготовления москитных сеток. Возможна полная занятость.
Брестская, Барановичи
1 700 р.
Машинист экструдера
В ОДО СПП Промтехресурс требуется рабочий на производство для изготовления пленки. Обучаем на месте. Сменный график работы. Зп 1500-1700р (сдельная). ...
Витебск
1 000 р.
Водитель категории СЕ
Управление автомобилем, буксирование прицепов, заправка автомобилей топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью, проверка технического со...
Могилевская, Горки
1 550 р.
Вакансии
требуется рамщики и помощники рамщика на постоянное место с оформлением сдельно премиальное оплата
Минская, Борисов
2 000 р.
Подсобный рабочий
На ленточную пилораму требуется подсобный рабочий.
Могилев
2 500 р.
Рамщик (ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)
Требуется рамщик на ленточную пилораму(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ!!!). Заработная плата сдельная от 2000р в месяц, выплаты два раза в месяц. Производство нахо...
Брестская, Барановичи
Договорная
Ученик сборщика мебели из массива на производство
Требуется ученик сборщика мебели на производство, график работы пятидневка. Вых сб. вс.
Гомель
1 300 р.
Рамщик, станочник.
Рамщик, станочник на производство тарной доски, работа на ленточной пилораме, брусовочный станок, кромкообрезной, гоорбыльник, многопил(гатарного тип...
Витебск
Договорная
Рамщик и подсобники
На Предприятие в Буйничах Требуется рамщик и подсобники на ленточную пилораму . Зарплата два раза в месяц . Хорошие условия труда . Оплата за куб...
Могилев
Договорная
Требуется резчик ГРАНИТА.
Требования к кандидату: Желание работать. Дисциплинированность. Опыт работы в производстве.
Гродненская, Лида
3 000 р.
Сварщик
Требуется сварщик на производство металлоконструкций лестниц перил ворот и ТП.. с опытом работы ответственный с желанием зарабатывать зп.от 2000до 270...
Брест
1 800 р.
Приглашаем мастера сборочного цеха
Обязанности: - Осуществление организации работы и руководство производственным процессом на участке сборки электрощитов - Контроль за соблюдением подч...
Гомель
Вакансии в других регионах
Договорная
Г. Барановичи. Требуется рабочий на производство.
Требуется рабочий на производство тротуарной плитки в г. Барановичи. Зарплата сдельная. Всё вопросы по телефону. Любителей алкоголя прошу не звонить, ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется Швея
Зарплата от 1 000 до 2 000 руб на руки. Требуемый опыт работы: 1–3 года. * Обязанности: - Работа в цеху швеей (спецодежда). - Индивидуальный пошив изд...
Могилев
3 500 р.
СТОЛЯР ПЛОТНИК РАЗНОРАБОЧИЙ ТРЕБУЕТСЯ
Приглашаем столяров и плотников (рабочих других строительных специальностей) на производство: -сборка бань из профилированного бруса -строительство де...
Минская, Минский район
Договорная
Требуется слесарь механо-сборочных работ
Требуется слесарь механо-сборочных работ. Оплата труда ВЫСОКАЯ.
Витебская, Орша
3 000 р.
Фасовщики. Вахта
Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...
Гомель
3 000 р.
Сортировщики. Вахта
Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...
Могилев
3 000 р.
Сотрудники на тепличное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...
Витебск
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДО...
Могилев