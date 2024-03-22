logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРабота
Вакансии
Производство и энергетика
Профессия
Зарплата
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Частота выплат
Продавец
РаботаВакансии

Работа в производстве, энергетике в Чаусах

Договорная

Работа

На частное производственное предприятие в связи с расширением требуются: тракторист, механик, пилорамщик, станочник. Возможна работа по свободному гра...

Могилевская, Чаусы

Договорная

Требуются швеи .

Приглашаю на работу швей . Полный соц.пакет.

Могилевская, Чаусы

no-resultsПохожие объявления из других городов
Требуется рамщик

2 000 р.

Требуется рамщик

На деревообрабатывающeе производство требуется ученик станочника,торцовщик, рамщик, оператор четырехстороннего станка.Хорошие условия труда и отдыха,...

Минская, Борисов

Срочно требуются швеи

Договорная

Срочно требуются швеи

В современный цех с новым оборудованием срочно требуются швеи. Хороший коллектив, своевременная оплата два раза в месяц, постоянные модели, отличные р...

Могилев

Рабочий цеха по сборке окон

1 500 р.

Рабочий цеха по сборке окон

Требуется рабочий в цех по производству раздвижных конструкций из алюминия и стекла. Опыт в сборке окон приветствуется.

Брестская, Барановичи

Договорная

Г. Барановичи. Требуется рабочий на производство.

Требуется рабочий на производство тротуарной плитки в г. Барановичи. Зарплата сдельная. Всё вопросы по телефону. Любителей алкоголя прошу не звонить, ...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Работник в деревообрабатывающий цех

На деревообрабатывающее производство расположенное в районе «Задворцы» требуется работник. График работы: понедельник - пятница с 8:30 до 17:30. Можно...

Брест

монтажник на сборку авто навесов

Договорная

монтажник на сборку авто навесов

На постоянную работу требуются маляр-монтажник, сварщик тематика авто навесы Требования: Четкое выполнение поставленных целей и задач, качественно и ...

Могилев

Договорная

Электрогазосварщик ,Слесарь МСР

На производство, требуются сварщики,слесаря МСР и подсобные рабочие ,для изготовления металлоизделий промышленного назначения . Обработка, сварка на п...

Минская, Минский район

Договорная

Требуется рабочий

Требуется, на постоянное время работы, рабочий на производство железобетонных изделий. З/П сдельно- премиальное. Без вредных привычек. Все вопросы...

Брестская, Пинск

2 000 р.

Рамщик/подсобник на ленточную пилораму

Требуется рамщик на ленточную пилораму. Сдельная оплата труда. 40 р за куб готовой продукции. И 20 рублей по входу лафеты на многопил. Желательно вахт...

Могилев

УСТАНОВЩИКИ МОНТАЖНИКИ

Договорная

УСТАНОВЩИКИ МОНТАЖНИКИ

Требуются УСТАНОВЩИКИ МОНТАЖНИКИ железобетонных заборов. Оплата труда сдельная, высокая. Только с опытом.

Минская, Борисов

Сварщик-слесарь

2 000 р.

Сварщик-слесарь

У нас производство мебели на металлокаркасе в стиле лофт (столы, стеллажи, стулья и тд.). --------------------- Лестницы на металлокаркасе, навесы из ...

Гомель

2 000 р.

Рамщик

Требуется рамщик с подсобным рабочим ,с опытом работы ,без вредных привычек ,район 8-й кирпичный

Могилев

Требуется резчик памятников

Договорная

Требуется резчик памятников

Производству по изготовлению памятников требуется резчик-полировщик по граниту

Брестская, Барановичи

Инженер-конструктор

Договорная

Инженер-конструктор

У нас производство Лестниц на металлокаркасе (монокосоур, ломаный косоур, винтовые и тд). ----------- В связи увеличением объемов мы в поиске в нашу к...

Гомель

Требуется Швея

Договорная

Требуется Швея

Зарплата от 1 000 до 2 000 руб на руки. Требуемый опыт работы: 1–3 года. * Обязанности: - Работа в цеху швеей (спецодежда). - Индивидуальный пошив изд...

Могилев

Вакансия в другом регионе
СТОЛЯР ПЛОТНИК РАЗНОРАБОЧИЙ ТРЕБУЕТСЯ

3 500 р.

СТОЛЯР ПЛОТНИК РАЗНОРАБОЧИЙ ТРЕБУЕТСЯ

Приглашаем столяров и плотников (рабочих других строительных специальностей) на производство: -сборка бань из профилированного бруса -строительство де...

Минская, Минский район

Вакансия в другом регионе
Рабочий по комплексному обслуживанию производства

1 600 р.

Рабочий по комплексному обслуживанию производства

руппа компаний "СТиМ" приглашает на работу рабочего на производство вёдер на сезон. Обязанности: Штабелирование готовой продукции ( вёдра металические...

Брест

Работа, подработка

Договорная

Работа, подработка

Требуется оператор (станочник) на ленточную пилораму, подсобный рабочий, производство находится за городом, доставка к месту работы транспортом нанима...

Могилев

Рабочий Дробильщик/размольщик

1 500 р.

Рабочий Дробильщик/размольщик

Группа компаний "СТиМ" приглашает на работу дробильщика размольщика Обязанности: - управление и обслуживание линии дробления стеклобоя. - участие в ус...

Брест

рабочий загрузчик-выгрузчик

1 800 р.

рабочий загрузчик-выгрузчик

Группа компании "СТиМ" приглашает на работу водителя погрузчика/рабочего склада Обязанности: Погрузочно-разгрузочные работы Управление вилочным погруз...

Брест

2 000 р.

Столяр - станочник

В связи с расширением производства наша компания Виант групп приглашает на работу столяра-станочника Заработная плата: сдельно-премиальная от 1200руб....

Гродненская, Лида

Рамщик, Разнорабочий

1 500 р.

Рамщик, Разнорабочий

Деревообрабатывающее предприятие набирает специалистов. Требование без вредных привычек, опыт работы не обязателен, возраст 18-40лет. Официальное труд...

Гомельская, Жлобин

ЭЛЕКТРОМОНТЁР

3 000 р.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР

Хорошо оплачиваемая работа в Могилеве для электромонтёра УСЛОВИЯ: Проезд в маршрутном такси для иногородних сотрудников и жителей района оплачивается...

Могилев

Требуется слесарь механо-сборочных работ

Договорная

Требуется слесарь механо-сборочных работ

Требуется слесарь механо-сборочных работ. Оплата труда ВЫСОКАЯ.

Витебская, Орша

Вакансия в другом регионе
Плотник столяр

2 000 р.

Плотник столяр

требуется монтажник, по изготовлению готовых бань из профилированного бруса, изготовление бань-бочек. работа на производстве в г. Молодечно, иногда на...

Минская, Молодечно

1 500 р.

Рамщик (станочник) на ленточную пилораму

Оплата сдельная. Проезд компенсируем. Зп от 1500р.

Гомель

Требуется СВАРЩИК на металлобазу

1 800 р.

Требуется СВАРЩИК на металлобазу

Мы - ООО "Петрович СТД" - успешная компания, специализирующаяся на создании металлоконструкций высокого качества. И сейчас, наша команда ищет СВАРЩИКА...

Брест

1 700 р.

Разнорабочий в цех металлоконструкций

В цех по производству металлоконструкций требуется Подсобный рабочий на постоянную работу 5/2 с 8.30 до 17.00

Минск, Октябрьский

Вулканизатор

1 300 р.

Вулканизатор

В цех требуется рабочий для производства резино-технических изделий (работа на пресс машине). Режим работы: пн-пт с 08:00 до 17:30, сб и вс выходные д...

Могилев

2 000 р.

Электромонтажник

Наличие электротехнического образования. Умение читать проектную документацию. Работа с наружными кабельными сетями, силовые сети и электрооборудова...

Брест

Слесарь по сборке металлоконструкций/Слесарь МСР

1 900 р.

Слесарь по сборке металлоконструкций/Слесарь МСР

Компания ООО “БСК-Энерго” – надежный поставщик металлических опор освещения. В связи с наращиванием объёмов производства на постоянную работу в город...

Минск, Октябрьский

Разнорабочий

1 700 р.

Разнорабочий

Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске разнорабочего. Официальное трудоустройство по ...

Минская, Жодино

Маляр по металлу

1 900 р.

Маляр по металлу

Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске маляра (металлоконструкции). Официальное трудо...

Минск, Октябрьский

vip

1 000 р.

Разнорабочий

В цех на производство металлоконсрукций требуется разнорабочий. Требования к кандидату: соблюдение трудовой дисциплины, исполнительность, ответственно...

Могилев

Требуется инженер - конструктор

1 800 р.

Требуется инженер - конструктор

Разработка конструкторской документации на новую продукцию. Участие в запуске и освоении новых образцов и модернизированной продукции. Конструкт...

Витебская, Орша

vip

1 500 р.

маляр металлоконструкций

В цех на производство металлоконструкций требуется маляр металлоконструкций. Требования к кандидату:  соблюдение трудовой дисциплины, исполнительност...

Могилев

Фасовщики. Вахта

3 000 р.

Фасовщики. Вахта

Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Сортировщики. Вахта

3 000 р.

Сортировщики. Вахта

Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на тепличное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на тепличное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДО...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Производс...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Разнорабочие. Вахта

3 000 р.

Разнорабочие. Вахта

Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...

Брест

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДО...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Тракторист-механизатор

2 500 р.

Тракторист-механизатор

Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Работники в теплицы. Вахта

3 000 р.

Работники в теплицы. Вахта

Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАК...

Гомель

Вакансия в другом регионе

Договорная

Резчик стекла

На подработку требуется специалист для резки стекла и изготовления москитных сеток. Возможна полная занятость.

Брестская, Барановичи

1 700 р.

Машинист экструдера

В ОДО СПП Промтехресурс требуется рабочий на производство для изготовления пленки. Обучаем на месте. Сменный график работы. Зп 1500-1700р (сдельная). ...

Витебск

1 000 р.

Водитель категории СЕ

Управление автомобилем, буксирование прицепов, заправка автомобилей топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью, проверка технического со...

Могилевская, Горки

1 550 р.

Вакансии

требуется рамщики и помощники рамщика на постоянное место с оформлением сдельно премиальное оплата

Минская, Борисов

2 000 р.

Подсобный рабочий

На ленточную пилораму требуется подсобный рабочий.

Могилев

Рамщик (ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

2 500 р.

Рамщик (ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

Требуется рамщик на ленточную пилораму(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ!!!). Заработная плата сдельная от 2000р в месяц, выплаты два раза в месяц. Производство нахо...

Брестская, Барановичи

Ученик сборщика мебели из массива на производство

Договорная

Ученик сборщика мебели из массива на производство

Требуется ученик сборщика мебели на производство, график работы пятидневка. Вых сб. вс.

Гомель

1 300 р.

Рамщик, станочник.

Рамщик, станочник на производство тарной доски, работа на ленточной пилораме, брусовочный станок, кромкообрезной, гоорбыльник, многопил(гатарного тип...

Витебск

Рамщик и подсобники

Договорная

Рамщик и подсобники

На Предприятие в Буйничах Требуется рамщик и подсобники на ленточную пилораму . Зарплата два раза в месяц . Хорошие условия труда . Оплата за куб...

Могилев

Требуется резчик ГРАНИТА.

Договорная

Требуется резчик ГРАНИТА.

Требования к кандидату: Желание работать. Дисциплинированность. Опыт работы в производстве.

Гродненская, Лида

Сварщик

3 000 р.

Сварщик

Требуется сварщик на производство металлоконструкций лестниц перил ворот и ТП.. с опытом работы ответственный с желанием зарабатывать зп.от 2000до 270...

Брест

Приглашаем мастера сборочного цеха

1 800 р.

Приглашаем мастера сборочного цеха

Обязанности: - Осуществление организации работы и руководство производственным процессом на участке сборки электрощитов - Контроль за соблюдением подч...

Гомель

Вакансии в других регионах

Договорная

Г. Барановичи. Требуется рабочий на производство.

Требуется рабочий на производство тротуарной плитки в г. Барановичи. Зарплата сдельная. Всё вопросы по телефону. Любителей алкоголя прошу не звонить, ...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Требуется Швея

Договорная

Требуется Швея

Зарплата от 1 000 до 2 000 руб на руки. Требуемый опыт работы: 1–3 года. * Обязанности: - Работа в цеху швеей (спецодежда). - Индивидуальный пошив изд...

Могилев

Вакансия в другом регионе
СТОЛЯР ПЛОТНИК РАЗНОРАБОЧИЙ ТРЕБУЕТСЯ

3 500 р.

СТОЛЯР ПЛОТНИК РАЗНОРАБОЧИЙ ТРЕБУЕТСЯ

Приглашаем столяров и плотников (рабочих других строительных специальностей) на производство: -сборка бань из профилированного бруса -строительство де...

Минская, Минский район

Вакансия в другом регионе
Требуется слесарь механо-сборочных работ

Договорная

Требуется слесарь механо-сборочных работ

Требуется слесарь механо-сборочных работ. Оплата труда ВЫСОКАЯ.

Витебская, Орша

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

3 000 р.

Фасовщики. Вахта

Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Сортировщики. Вахта

3 000 р.

Сортировщики. Вахта

Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на тепличное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на тепличное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на агропромышленном комплексе Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДО...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
ВакансииIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее
Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее