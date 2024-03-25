Вакансии в Чаусах
2 400 р.
электрогазосварщик ручной сварки
срочно требуются электрогазосварщики ручной сварки
Могилевская, Чаусы
1 600 р.
срочно требуется разнорабочий
срочно требуется разнорабочие
Могилевская, Чаусы
2 400 р.
монолитчик-бетонщик
срочно требуется монолитчики-бетонщики
Могилевская, Чаусы
Договорная
Работа
На частное производственное предприятие в связи с расширением требуются: тракторист, механик, пилорамщик, станочник. Возможна работа по свободному гра...
Могилевская, Чаусы
960 р.
Кольщик дров
Срочно требуется толковый работник на производство дров. Обязанности: - пилить - колоть - грузить Условия: - 5 рабочих дней / 2 выходных - выпла...
Могилевская, Чаусы
Договорная
Требуются швеи .
Приглашаю на работу швей . Полный соц.пакет.
Могилевская, Чаусы
10 р.
Требуется сварщик(не подработка). Для устройства к
Требуется сварщик(не подработка). Для устройства каркасных строений из металла. Пишите, звоните. Будем договариваться.
Могилевская, Чаусы
1 500 р.
Монтажник кондиционеров или бригада
Наша организация под брендом ЭкоКлимат делает жизнь людей более комфортной и здоровой! Мы осуществляем подбор, продажу, монтаж, обслуживание и ремонт ...
Могилев
Договорная
Секретарь/помощник руководителя
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: Оргтехника (сканер, факс, принтер). Оформление договоров, писем Выставление счетов Входящая/исходящая корреспонденция, приказы п...
Минск, Октябрьский
2 000 р.
Требуется рамщик
На деревообрабатывающeе производство требуется ученик станочника,торцовщик, рамщик, оператор четырехстороннего станка.Хорошие условия труда и отдыха,...
Минская, Борисов
Договорная
Специалист по работе с клиентами / Продавец
ТРЕБОВАНИЯ доброжелательность и развитые коммуникативные навыки; активная жизненная позиция; клиентоориентированность; ответственность за результат; с...
Могилев
Договорная
Мастер по вскрытию,замене замков
Ищу мастера по вскрытию замков дверей, авто. Наличие авто,минимального инструмента, отсутвсие вредных привычек. В сообщение писать ваш телефон, кратку...
Витебская, Орша
Договорная
Администратор
Требуется администратор-менеджер магазина/соц.сетей. Обязанности: -ведение базы клиентов -ведение соц.сетей (инстаграм, тик ток) -помощь в ведении ст...
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории в
Требуется водитель категории в. Без вредных превычек. Развоз продуктов питания по Брестской и Гродненской области. Ранние загрузки, однодневный маршру...
Брест
2 000 р.
водитель категории СЕ
Грузоперевозки по РБ и РФ. Категория СЕ
Витебск
800 р.
Вакансия «Дезинфектор»
Требуется коммуникабельный человек желательно с авто для проведения дезинфекций по г Бресту и обл. Занятость частичная Оплата труда договорная Транс...
Брест
1 650 р.
Требуется кассир , подработка
Наличие санитарной справки или возможность её сделать. Бонус для тех кто заступает на вахту , это бесплатное проживание в квартире , и предоставление...
Могилевская, Горки
Договорная
Срочно требуются швеи
В современный цех с новым оборудованием срочно требуются швеи. Хороший коллектив, своевременная оплата два раза в месяц, постоянные модели, отличные р...
Могилев
1 500 р.
Рабочий цеха по сборке окон
Требуется рабочий в цех по производству раздвижных конструкций из алюминия и стекла. Опыт в сборке окон приветствуется.
Брестская, Барановичи
Договорная
Г. Барановичи. Требуется рабочий на производство.
Требуется рабочий на производство тротуарной плитки в г. Барановичи. Зарплата сдельная. Всё вопросы по телефону. Любителей алкоголя прошу не звонить, ...
Брестская, Барановичи
25 р.
Требуются каменщики
Требуются каменщики для кладки перегородок и КРО в 0,5 кирпича, объем 1200 м2, объект в Минске, материал на месте.
Минск, Центральный
1 000 р.
Грузчик
Погрузо-разгрузочные работы на склад, со склада (металлопрокат, бетон и другие строительные материалы), вручную, при помощи кран-балки. Опыт работы н...
Витебск
800 р.
Специалист по продажам
Продажа металлопроката и цемента (и другие стройматериалы) в розницу и по безналичному расчету. Работа с входящим трафиком клиентов и существующей кли...
Витебская, Орша
1 000 р.
Специалист по продажам
адрес: аг.Тулово, ул. Витебская, 29. Продажа металлопроката и цемента (и другие стройматериалы) в розницу и по безналичному расчету. Работа с входящ...
Витебск
1 000 р.
Ищем портных и швей ( с опытом работы)
В дружный коллектив ЮриКрис требуется швея/портной на мини производство, для пошива одежды!!! Хорошие условия труда , высокая оплата труда, дружная к...
Гомель
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты ...
Брестская, Пинск
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты ...
Гродно
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты ...
Минск, Центральный
3 500 р.
Фасадчики
Строительной организации требуются отделочники для наружной отделки зданий (устройство штукатурных фасадов). Высокие расценки. Работа по РБ. Жилье пре...
Брестская, Барановичи
Бесплатно
Требуются специалисты
Озеленение и благоустройство. Рулонный газон Автополив Плитка, борт и м.д. Рабочий день с 8.00 до 18.00 Зарплата 130 р ТОЛЬКО С ОПЫТОМ !! звонить с ...
Минск, Центральный
1 500 р.
Работник в деревообрабатывающий цех
На деревообрабатывающее производство расположенное в районе «Задворцы» требуется работник. График работы: понедельник - пятница с 8:30 до 17:30. Можно...
Брест
2 100 р.
Формовщик бетонщик
На производство бетонных изделий требуется крепкий, ответственный, без вредных привычек работник. Наличие водительского удостоверения приветствуется. ...
Брест
Договорная
Требуется работник
На благоустройство требуется подсобный рабочий. Опыт работы не обязателен (но приветствуется ).Без вредных привычек.Заработная плата достойная!!
Брестская, Барановичи
Договорная
Машинист экскаватора
на частное предприятие требуется машинист экскаватора на импортную спецтехнику, оплата по часовая, все вопросы по телефону.
Витебск
Договорная
машинист бульдозера
на постоянную работу требуется машинист бульдозера на импортную спецтехники, 6 разряда. Вопросы по телефону
Витебск
1 200 р.
Домохозяйка, повар, уборщица
Приглашаем на постоянную работу домохозяйку. Проживание и питание на время работы на месте. Полоцкий район. График гибкий. Проезд оплачивается В обя...
Минск, Центральный
Договорная
Слесарь по ремонту автомобилей
В связи с увеличением объема работ в Автосервис требуется автослесарь. Требования: - Опыт работы от 1 года - Ответственный, обучаемый - Желание работа...
Гомель
30 р.
Разнорабочий
Требуется разнорабочий, подсобный. Оплата ежедневно 30р.
Могилев
1 500 р.
Продавец
Торговля овощами, фруктами, зеленью. Павильон на ковалевке , восток, центр
Брест
600 р.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ Требуется работа Минск
В магазин спортивной обуви (кроссовки) требуется продавец-консультант с опытом работы в торговле. Желательно парень, возраст от 25 до 40 лет. ДАННУЮ...
Минск, Советский
200 р.
Работа
Крупной компании требуются сотрудники, активные и позитивные девушки,22+. Работаем только по РБ,гибкий график. Для подробной информации-пишите.
Брест
1 000 р.
Помощник руководителя
ООО "МеталлГрупп" требуется помощник руководителя. Функционал: Ведение кадрового делопроизводства (штат от 20 до 30 человек) Подбор персонала Делова...
Витебск
2 000 р.
Работа в поле
Посадка, прополка, сбор урожая и прочие сельхозработы,с проживанием. Брестский район.
Брест
Договорная
монтажник на сборку авто навесов
На постоянную работу требуются маляр-монтажник, сварщик тематика авто навесы Требования: Четкое выполнение поставленных целей и задач, качественно и ...
Могилев
1 000 р.
Заведующий хозяйством
Заведующий хозяйством службы по обслуживанию зданий (в подчинении отдела тылового обеспечения). Основные обязанности: выдача, учёт, хранение материаль...
Брест
500 р.
Продавец
Требуется продавец в остановочный павильон (завод Электродвигатель) Работа по сменам Оплата каждый день Просьба сразу звонить
Могилев
2 000 р.
Отделочники плиточники
Организации на постоянную работу требуются отделочники, плиточники. Официальное трудоустройство. Оплата труда сдельная. У хороших специалистов з/п от2...
Гомель
Договорная
Отделочник-универсал
Требуется отделочник универсал. (Не подсобник,не дилетант) Чёткое понимане и знание всех этапов отделочных работ. Желание развиваться в команде. Стро...
Витебск
Договорная
Требуется специалист по стрижке растений
Требуется специалист по стрижке растений (топиарная стрижка) в питомнике декоративных растений Полная или частичная загрузка Гибкий график
Могилев
Договорная
Электрогазосварщик ,Слесарь МСР
На производство, требуются сварщики,слесаря МСР и подсобные рабочие ,для изготовления металлоизделий промышленного назначения . Обработка, сварка на п...
Минская, Минский район
1 300 р.
ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ ПАРФЮМЕРИИ
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ДЛЯ ПАРФЮМЕРИИ (ДЕВУШКА) Место работы: ТЦ ПРОСТОР, проспект Дзержинского 126; Режим работы: 15 дней рабочих в месяц и...
Минск, Московский
2 000 р.
Штукатур
ООО "АРБ-Сервис" приглашает на строительные объекты г.Могилева: -стабильная оплата труда по выполненным объемам -стабильные и большие объемы
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель в такси
Требуется водитель на работу в такси, предоставляем Авто 2020года,все вопросы по телефону.
Гродно
1 500 р.
Машинист мини экскаватора
Требуется машинист мини эксковатора на постоянную работу .С опытом работы ,зарплата каждый день или можно два раза в месяц .Удостоверение тракторист...
Могилев
2 000 р.
Требуется главный бухгалтер
Строительная компания ООО "БенилитПром" приглашает на работу главного бухгалтера. Сфера деятельности - строительство. зп от 2000р
Брестская, Пинск
Договорная
Водитель такси на личном автомобиле
Требуется водитель на личном(арендованном) автомобиле в Яндекс такси, парк 12%, еженедельные выплаты, поддержка водителей, работаем со всеми городами....
Минск, Центральный
1 000 р.
Автомойщики (-цы)
На АЗС "Газпромнефт" требуются автомойщики(-цы). График работы пн-пт с 10 до 19; СБ, ВС выходной. Обучение (3 дня) можно студентам! Достойная оплата т...
Витебск
Договорная
Требуется ПРОДАВЕЦ на РЫНОК .
Требования к кандидату: -Возраст от 20-45 (жен.) - Умение общаться с людьми. - Активность, энергичность.- Пунктуальность. Должностные обязанности: - ...
Минск, Заводской
2 500 р.
Автослесарь (механик) по ремонту легковых авто
Работа есть практически всегда! Полностью официальная ЗП, выплата 2 раза в месяц. Опытные слесари зарабатывают 3000-3500р Полноценные отпускные и боль...
Минск, Заводской
2 000 р.
Требуется мастер
Требуется мастер маникюра, педикюра. Район Уручье. ЗП 1500-2500 Все подробности в ЛС.
Минск, Первомайский
Вакансии в других регионах
Договорная
Секретарь/помощник руководителя
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: Оргтехника (сканер, факс, принтер). Оформление договоров, писем Выставление счетов Входящая/исходящая корреспонденция, приказы п...
Минск, Октябрьский
Договорная
Г. Барановичи. Требуется рабочий на производство.
Требуется рабочий на производство тротуарной плитки в г. Барановичи. Зарплата сдельная. Всё вопросы по телефону. Любителей алкоголя прошу не звонить, ...
Брестская, Барановичи
600 р.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ Требуется работа Минск
В магазин спортивной обуви (кроссовки) требуется продавец-консультант с опытом работы в торговле. Желательно парень, возраст от 25 до 40 лет. ДАННУЮ...
Минск, Советский
1 000 р.
Заведующий хозяйством
Заведующий хозяйством службы по обслуживанию зданий (в подчинении отдела тылового обеспечения). Основные обязанности: выдача, учёт, хранение материаль...
Брест
Договорная
Требуется специалист по стрижке растений
Требуется специалист по стрижке растений (топиарная стрижка) в питомнике декоративных растений Полная или частичная загрузка Гибкий график
Могилев
1 500 р.
Машинист мини экскаватора
Требуется машинист мини эксковатора на постоянную работу .С опытом работы ,зарплата каждый день или можно два раза в месяц .Удостоверение тракторист...
Могилев
Договорная
Требуется работники в питомник растений
В питомник декоративных растений требуются мужчины разнорабочие. В хорошей физической форме, до 40 лет, с возможностью карьерного роста. Оклад от 50 р...
Могилев
7 900 р.
Комплектовщик(ца) на вахту без опыта
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От...
Минск, Московский