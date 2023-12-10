logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсё для детей и мам
Одежда для девочек
Платья, сарафаны, юбки
Цена
Рост
Сезон
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Быхове

Шикарное платье цыганки на утренникШикарное платье цыганки на утренник

40 р.

heart

Шикарное платье цыганки на утренник

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
ПлатьицеПлатьице

5 р.

heart

Платьице

86 - 92 (2 года)

ПлатьицеПлатьице

8 р.

heart

Платьице

86 - 92 (2 года)

Платье Платье

35 р.

heart

Платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
Новое платье-туника на возраст 7-8 летНовое платье-туника на возраст 7-8 лет

18 р.

heart

Новое платье-туника на возраст 7-8 лет

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Нарядное платье. Нарядное платье.

30 р.

heart

Нарядное платье.

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
Красивое нежное платьеКрасивое нежное платье

85 р.

heart

Красивое нежное платье

116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
Нарядное платьеНарядное платье

20 р.

heart

Нарядное платье

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
Халаты,платья х/ бХалаты,платья х/ б

5 р.

heart

Халаты,платья х/ б

158 - 164 (13 лет), 164 - 170

badge-icon
ПлатьеПлатье

12 р.

heart

Платье

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

ПлатьеПлатье

20 р.

heart

Платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье для принцессы Платье для принцессы

75 р.

heart

Платье для принцессы

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье для принцессыПлатье для принцессы

43 р.

heart

Платье для принцессы

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
badge-icon
Платье - боди 80 смПлатье - боди 80 см

15 р.

heart

Платье - боди 80 см

80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
Пышное платьеце Пышное платьеце

41 р.

heart

Пышное платьеце

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье для принцессы. 52 руб. Платье для принцессы. 52 руб.

Договорная

heart

Платье для принцессы. 52 руб.

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
Платье Платье

30 р.

heart

Платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье нарядное для девочкиПлатье нарядное для девочки

30 р.

heart

Платье нарядное для девочки

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

badge-icon
badge-icon
Продам платье в отличном состоянии Продам платье в отличном состоянии

100 р.

heart

Продам платье в отличном состоянии

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье для девочкиПлатье для девочки

40 р.

heart

Платье для девочки

98 - 104 (4 года)

badge-icon
badge-icon
Платье нарядное для девочки ''Снежинка''Платье нарядное для девочки ''Снежинка''

30 р.

heart

Платье нарядное для девочки ''Снежинка''

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
ПлатьеПлатье

15 р.

heart

Платье

98 - 104 (4 года), 92 - 98 (3 года)

badge-icon
badge-icon
Одежда Одежда

Бесплатно

heart

Одежда

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

ПлатьеПлатье

30 р.

heart

Платье

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

badge-icon
badge-icon
Платье в хорошем состоянии Платье в хорошем состоянии

5 р.

heart

Платье в хорошем состоянии

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

Платье на девочку Платье на девочку

Договорная

heart

Платье на девочку

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

badge-icon
ПлатьеПлатье

25 р.

heart

Платье

86 - 92 (2 года)

badge-icon
badge-icon
Платье теплоеПлатье теплое

Договорная

heart

Платье теплое

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

badge-icon
ПлатьеПлатье

25 р.

heart

Платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
badge-icon
Сарафан красной шапочки Сарафан красной шапочки

3 р.

heart

Сарафан красной шапочки

80 - 86 (1-2 года)

Платье Платье

15 р.

heart

Платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье Платье

15 р.

heart

Платье

122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье для принцессы юбочки Платье для принцессы юбочки

Договорная

heart

Платье для принцессы юбочки

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

badge-icon
Платье для девочки Платье для девочки

10 р.

heart

Платье для девочки

146 - 152 (11 лет)

Платье для девочкиПлатье для девочки

10 р.

heart

Платье для девочки

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Сарафан Сарафан

10 р.

heart

Сарафан

146 - 152 (11 лет)

Лот вещей 92-98 + домашние вещи next,H&MЛот вещей 92-98 + домашние вещи next,H&M

35 р.

heart

Лот вещей 92-98 + домашние вещи next,H&M

92 - 98 (3 года)

badge-icon
badge-icon
ПлатьеПлатье

10 р.

heart

Платье

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

Платье Платье

20 р.

heart

Платье

80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
badge-icon
Платье для девочки Платье для девочки

35 р.

heart

Платье для девочки

140 - 146 (10 лет)

badge-icon
badge-icon
ПлатьеПлатье

12 р.

heart

Платье

80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
ПлатьеПлатье

30 р.

heart

Платье

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье Платье

35 р.

heart

Платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Одежда до 1 годаВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмчикиКофточкиДжинсы, брюки, шортыПлатья, юбкиМайки, бодиСлипыПолзункиБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыОдежда для крещенияПрочая одежда до 1 года
Одежда для девочекВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджаки, блузкиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыПлатья, сарафаны, юбкиРубашки, майки, топыСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыКупальникиПрочая одежда для девочек
Одежда для мальчиковВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджакиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыРубашки, майки, футболкиСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыПлавкиПрочая одежда для мальчиков
Аксессуары для детейАксессуары для волосГалстуки и бабочкиГоловные уборыШарфы и платкиРюкзакиСумкиУкрашенияОчкиЧасыПерчатки и варежкиРемни и поясаЗонтикиПрочие аксессуары для детей
Детская обувьБосоножки, сандалииТуфлиБотинкиПолусапожкиСапоги, валенкиТапочки, шлепанцыСпортивная обувьПинеткиПрочая детская обувь
Ходунки, шезлонги, качелиХодункиШезлонгиКачели
КоляскиЛюлькиМодульные (2 в 1, 3 в 1)Джипы, трансформерыПрогулочныеТростиДля двойниАксессуары для колясокЗапчасти для колясокПереноски
Автокресла и бустерыЛюлькаКреслоБустерТрансформер
Кормление и уход
Текстиль для детейБалдахиныБортикиКоконыКонвертыОдеяла, подушкиПеленкиПледыПолотенцаПостельное бельеПрочее
Сумки-кенгуру и слинги
Игрушки и книгиИгрушкиКниги
Детский транспорт
Товары для мам
Одежда для беременныхБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки
Прочие товары для детей
Детская мебель