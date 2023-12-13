Строительство и ремонт в Брестской области
Договорная
Облицовщик-плиточник
Брест
Договорная
Инженер ПТО, акты, сметы и пр.
Брест
Договорная
Сантехник.Подключение гидрофоров насосных станций
Брестская, Кобрин
Договорная
Ищу работу
Брестская, Пинск
Договорная
Сантехник.
Брестская, Жабинка
Договорная
ищу работу: кровля, доборные элементы для кровли
Брестская, Пинск
Договорная
Разнорабочий
Брестская, Барановичи
Договорная
Маляр/штукатур
Брест
Договорная
Сантехник .Ремонт и подключение насосных станций
Брестская, Жабинка
Договорная
Сантехник. Сантехнические работы
Брестская, Кобрин
Договорная
Покраска.Обои.Выравнивание стен, потолков
Брестская, Барановичи
Договорная
Отделочные работы: шпатлёвка,покраска
Брест
Договорная
Выполню ремонтные работы качественно.
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу
Брест
Договорная
Отделочник
Брест
Договорная
Электрик
Брест
Договорная
Шпатлевка под обои, шпаклевка под покраску.
Брестская, Барановичи
Договорная
Каменщик
Брестская, Пинск
Договорная
Работа.
Брестская, Барановичи
Договорная
Благоустройство
Брестская, Барановичи
Договорная
Плиточник
Брест
Договорная
Поклейка обоев, выравнивание стен потолков
Брестская, Барановичи
Договорная
Отделочник
Брестская, Барановичи
Договорная
Сантехник
Брест
Договорная
Каменщик кровельщик
Брест
Договорная
Шпаклёвка, покраска, декоративка
Брестская, Барановичи
Договорная
Отделочные работы квартир, домов НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Брестская, Пинск
Договорная
Работа
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу или прироботок
Брест
Договорная
Ищу работу , подработку
Брестская, Лунинец
Договорная
Отделочные работы
Брестская, Барановичи
Договорная
Каменщик,бетонщик
Брест
Договорная
Ищу подработку
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу подработку
Брестская, Барановичи
Договорная
Обои,Ламинат
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу
Брестская, Барановичи
Договорная
Строитель ищет работу
Брестская, Пинск
Договорная
РАБОТНИК ВСЕХ ВИДОВ...
Брестская, Давид - Городок
Договорная
Электромонтаж
Брест
Договорная
Отделочные работы
Брестская, Кобрин
Договорная
Строитель ищет подработку/работу
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу работу сварщика
Брестская, Пинск
Договорная
ищу работу плитка штукатурка
Брестская, Барановичи