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Строительство и ремонт в Брестской области

Облицовщик-плиточник

Договорная

Облицовщик-плиточник

Брест

Договорная

Инженер ПТО, акты, сметы и пр.

Брест

Сантехник.Подключение гидрофоров насосных станций

Договорная

Сантехник.Подключение гидрофоров насосных станций

Брестская, Кобрин

Договорная

Ищу работу

Брестская, Пинск

Сантехник.

Договорная

Сантехник.

Брестская, Жабинка

ищу работу: кровля, доборные элементы для кровли

Договорная

ищу работу: кровля, доборные элементы для кровли

Брестская, Пинск

Договорная

Разнорабочий

Брестская, Барановичи

Договорная

Маляр/штукатур

Брест

Сантехник .Ремонт и подключение насосных станций

Договорная

Сантехник .Ремонт и подключение насосных станций

Брестская, Жабинка

Сантехник. Сантехнические работы

Договорная

Сантехник. Сантехнические работы

Брестская, Кобрин

Покраска.Обои.Выравнивание стен, потолков

Договорная

Покраска.Обои.Выравнивание стен, потолков

Брестская, Барановичи

Отделочные работы: шпатлёвка,покраска

Договорная

Отделочные работы: шпатлёвка,покраска

Брест

Договорная

Выполню ремонтные работы качественно.

Брестская, Барановичи

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Брест

Отделочник

Договорная

Отделочник

Брест

Электрик

Договорная

Электрик

Брест

Шпатлевка под обои, шпаклевка под покраску.

Договорная

Шпатлевка под обои, шпаклевка под покраску.

Брестская, Барановичи

Договорная

Каменщик

Брестская, Пинск

Работа.

Договорная

Работа.

Брестская, Барановичи

Благоустройство

Договорная

Благоустройство

Брестская, Барановичи

Плиточник

Договорная

Плиточник

Брест

Поклейка обоев, выравнивание стен потолков

Договорная

Поклейка обоев, выравнивание стен потолков

Брестская, Барановичи

Отделочник

Договорная

Отделочник

Брестская, Барановичи

Сантехник

Договорная

Сантехник

Брест

Договорная

Каменщик кровельщик

Брест

Договорная

Шпаклёвка, покраска, декоративка

Брестская, Барановичи

Отделочные работы квартир, домов НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Договорная

Отделочные работы квартир, домов НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Брестская, Пинск

Договорная

Работа

Брестская, Барановичи

Договорная

Ищу работу или прироботок

Брест

Договорная

Ищу работу , подработку

Брестская, Лунинец

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Брестская, Барановичи

Каменщик,бетонщик

Договорная

Каменщик,бетонщик

Брест

Договорная

Ищу подработку

Брестская, Барановичи

Договорная

Ищу подработку

Брестская, Барановичи

Обои,Ламинат

Договорная

Обои,Ламинат

Брестская, Барановичи

Договорная

Ищу работу

Брестская, Барановичи

Строитель ищет работу

Договорная

Строитель ищет работу

Брестская, Пинск

Договорная

РАБОТНИК ВСЕХ ВИДОВ...

Брестская, Давид - Городок

Договорная

Электромонтаж

Брест

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Брестская, Кобрин

Договорная

Строитель ищет подработку/работу

Брестская, Пинск

Ищу работу сварщика

Договорная

Ищу работу сварщика

Брестская, Пинск

ищу работу плитка штукатурка

Договорная

ищу работу плитка штукатурка

Брестская, Барановичи

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