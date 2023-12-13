Сервис и быт в Брестской области
Договорная
Я ищу для себя постоянную, временную работу или ра
Брест
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Сборщик мебели, сборка мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу
Брест
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ищу подработку
Брест
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Работа сиделкой
Брест
Договорная
Ищу подроботку
Брест
Договорная
Ищу работников на автомоку
Брест
Договорная
Швея
Брест
Договорная
Подсобные Работы
Брест
Договорная
Домработница
Брестская, Барановичи
Договорная
Подработка
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузчик
Брестская, Барановичи
Договорная
Уборка снега
Брестская, Кобрин
Договорная
Помогу
Брестская, Кобрин
Договорная
Уборка
Брестская, Барановичи
Договорная
Няня
Брестская, Барановичи
Договорная
Работа поваром
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу подработку
Брест
Договорная
Нужна временная работа. На 1-3 месяца
Брестская, Пружаны
Договорная
Подработка
Брест
Договорная
Ищу работу сиделки
Брестская, Барановичи
Договорная
Подработка
Брест
Договорная
Ищу работу
Брест
Договорная
Ищу подработку.
Брестская, Пинск
Договорная
Ищу подработку. Уборка, посадка,прополка.
Брестская, Кобрин
Договорная
Подработка
Брест
Договорная
Мастер по ремонту смартфонов,ноутбуков и другой эл
Брест
Договорная
Ищу работу Барановичи
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу подработку ремонт и сборка разборка мебели
Брест
Договорная
Личный помощник
Брест
Договорная
Вакансии
Брестская, Барановичи
Договорная
Мастер авто
Брест
Договорная
Клининг, уборка
Брест
Договорная
Домработница
Брест
Договорная
Швея на дому
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборщик мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
Водитель с личным авто
Брестская, Барановичи
Договорная
Уборка квартир
Брестская, Барановичи
Договорная
Уборка квартир, домов и мойка окон
Брест
Договорная
помощь в удалении тяжелой ванны из квартиры
Брест
Договорная
Газплит ремонтник
Брест
Договорная
Ищу работу
Брестская, Кобрин