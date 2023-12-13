Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Брестской области
5 р.
Часы советские
Брестская, Кобрин
10 р.
Старинная вешалка
Брестская, Жабинка
15 р.
Тубус винтажный
Брест
50 р.
Буфет СССР
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Машинка пишущая
Брестская, Ивацевичи
10 р.
Игрушки из СССР
Брест
40 р.
Кобура скрытого ношения.
Брест
20 р.
Шкатулка для сигарет ( дерево).
Брест
100 р.
термометр/барометр
Брест
50 р.
Ступа
Брестская, Барановичи
700 р.
Кресла
Брест
100 р.
термометр/ барометр
Брест
12 р.
Конфетница
Брест
1 р.
Антиквариат
Брестская, Барановичи
40 р.
Ёлочные игрушки времён СССР.
Брест
20 р.
Ручники СССР
Брестская, Береза
14 р.
Советские монеты
Брестская, Барановичи
Договорная
утенок фарфор ссср
Брестская, Барановичи
50 р.
Сундук старинный
Брестская, Береза
8 р.
Недорого рюмки
Брестская, Другие города
2 980 р.
Сервант
Брест
60 р.
Китель и галифе офицерские СССР
Брест
25 р.
Китель офицерский СССР
Брест
250 р.
Кинопроектор Украина 5
Брестская, Кобрин
2 200 р.
Антикварные каминные часы
Брест
760 р.
Антикварный комод
Брест
25 р.
Конфетница из мельхиора
Брест
Договорная
Опасные бритвы
Брестская, Береза
10 р.
Чётки
Брестская, Кобрин
250 р.
Столики/стулья
Брест
100 р.
столик кофейный
Брест
90 р.
зольник маленький
Брест
150 р.
Картина вышивка
Брест
90 р.
зольник
Брест
200 р.
зольник
Брест
130 р.
картина вышитая в дубовой раме
Брест
10 р.
свечи
Брест
30 р.
Стул венский
Брест
0.20 р.
Открытки
Брестская, Барановичи
40 р.
Детский набор парикмахера СССР
Брестская, Барановичи
150 р.
Котелок медный
Брест
100 р.
Столик кофейный
Брест
8 р.
Чеканка
Брест