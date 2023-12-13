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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Брестской области

Часы советские

5 р.

Часы советские

Брестская, Кобрин

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Старинная вешалка

10 р.

Старинная вешалка

Брестская, Жабинка

Тубус винтажный

15 р.

Тубус винтажный

Брест

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Буфет СССР

50 р.

Буфет СССР

Брестская, Ивацевичи

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Машинка пишущая

Договорная

Машинка пишущая

Брестская, Ивацевичи

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Игрушки из СССР

10 р.

Игрушки из СССР

Брест

Кобура скрытого ношения.

40 р.

Кобура скрытого ношения.

Брест

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Шкатулка для сигарет ( дерево).

20 р.

Шкатулка для сигарет ( дерево).

Брест

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термометр/барометр

100 р.

термометр/барометр

Брест

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Ступа

50 р.

Ступа

Брестская, Барановичи

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Кресла

700 р.

Кресла

Брест

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термометр/ барометр

100 р.

термометр/ барометр

Брест

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Конфетница

12 р.

Конфетница

Брест

Антиквариат

1 р.

Антиквариат

Брестская, Барановичи

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Ёлочные игрушки времён СССР.

40 р.

Ёлочные игрушки времён СССР.

Брест

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Ручники СССР

20 р.

Ручники СССР

Брестская, Береза

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Советские монеты

14 р.

Советские монеты

Брестская, Барановичи

утенок фарфор ссср

Договорная

утенок фарфор ссср

Брестская, Барановичи

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Сундук старинный

50 р.

Сундук старинный

Брестская, Береза

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Недорого рюмки

8 р.

Недорого рюмки

Брестская, Другие города

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Сервант

2 980 р.

Сервант

Брест

Китель и галифе офицерские СССР

60 р.

Китель и галифе офицерские СССР

Брест

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Китель офицерский СССР

25 р.

Китель офицерский СССР

Брест

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Кинопроектор Украина 5

250 р.

Кинопроектор Украина 5

Брестская, Кобрин

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Антикварные каминные часы

2 200 р.

Антикварные каминные часы

Брест

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Антикварный комод

760 р.

Антикварный комод

Брест

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Конфетница из мельхиора

25 р.

Конфетница из мельхиора

Брест

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Опасные бритвы

Договорная

Опасные бритвы

Брестская, Береза

Чётки

10 р.

Чётки

Брестская, Кобрин

Столики/стулья

250 р.

Столики/стулья

Брест

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столик кофейный

100 р.

столик кофейный

Брест

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зольник маленький

90 р.

зольник маленький

Брест

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Картина вышивка

150 р.

Картина вышивка

Брест

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зольник

90 р.

зольник

Брест

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зольник

200 р.

зольник

Брест

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картина вышитая в дубовой раме

130 р.

картина вышитая в дубовой раме

Брест

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свечи

10 р.

свечи

Брест

Стул венский

30 р.

Стул венский

Брест

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Открытки

0.20 р.

Открытки

Брестская, Барановичи

Детский набор парикмахера СССР

40 р.

Детский набор парикмахера СССР

Брестская, Барановичи

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Котелок медный

150 р.

Котелок медный

Брест

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Столик кофейный

100 р.

Столик кофейный

Брест

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Чеканка

8 р.

Чеканка

Брест

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