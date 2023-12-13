Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Брестской области
10 р.
Военные вещи СССР
Брест
50 р.
Картина
Брестская, Пинск
50 р.
Картина
Брестская, Пинск
Договорная
Серебро
Брестская, Белоозёрск
170 р.
Картины-триптих
Брестская, Пинск
25 р.
Блюдо 35 см, 1965 г
Брест
20 р.
Соусник дулевская сирень
Брест
Договорная
Игрушки ёлочные времён СССР
Брест
7 р.
Сахарница Дулёво
Брест
Договорная
Баскетбол СССР
Брест
120 р.
Мельхиор с серебром
Брестская, Кобрин
5 р.
Мишка COCA COLA
Брестская, Пинск
Договорная
Шахматы олимпийские
Брест
20 р.
Гирлянда СССР Сказка, Снежинка, домик переходник
Брест
Договорная
Игрушка СССР военная техника
Брестская, Барановичи
Договорная
Коробок спичек времён второй мировой войны
Брестская, Пинск
Договорная
Стол старинный, кадка дубовая, жернова, рубанок
Брест
40 р.
Стул СССР 1981
Брест
Договорная
Сброрный лот вс ссср
Брестская, Барановичи
20 р.
Новый курвиметр
Брестская, Барановичи
8 р.
Чайник
Брестская, Пинск
Договорная
Большая коллекция баночек
Брестская, Барановичи
90 р.
Монеты серебро ссср, 12 шт, цена за всё
Брест
100 р.
Кольцо
Брест
15 р.
Формы для хлеба
Брестская, Лунинец
6 р.
Фоллис, монета Римской Империи
Брест
6 р.
Фоллис, монета Римской Империи
Брест
330 р.
5 копеек 1933.
Брестская, Пинск
Договорная
Деньги 1909г в хорошем состоянии восток
Брест
48 р.
Икона Знамение
Брест
1 800 р.
Немного серебра германской империи.
Брестская, Кобрин
30 р.
часы механические
Брест
45 р.
Прялка коза
Брест
55 р.
Кольцо СССР
Брест
600 р.
Швейная машинка
Брест
20 р.
Набор Рыбки
Брест
30 р.
Чемодан кожаный СССР
Брестская, Барановичи
5 р.
Виниловые пластинки
Брестская, Барановичи
40 р.
Ёлочные игрушки СССР
Брест
50 р.
Старые чемоданы
Брест
10 р.
Ёлочные игрушки СССР
Брестская, Пинск
25 р.
Ёлочные новогодние игрушки СССР
Брестская, Пинск
40 р.
Прялка
Брест
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский