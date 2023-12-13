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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Брестской области

Военные вещи СССР

10 р.

Военные вещи СССР

Брест

Картина

50 р.

Картина

Брестская, Пинск

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Картина

50 р.

Картина

Брестская, Пинск

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Серебро

Договорная

Серебро

Брестская, Белоозёрск

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Картины-триптих

170 р.

Картины-триптих

Брестская, Пинск

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Блюдо 35 см, 1965 г

25 р.

Блюдо 35 см, 1965 г

Брест

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Соусник дулевская сирень

20 р.

Соусник дулевская сирень

Брест

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Игрушки ёлочные времён СССР

Договорная

Игрушки ёлочные времён СССР

Брест

Сахарница Дулёво

7 р.

Сахарница Дулёво

Брест

Баскетбол СССР

Договорная

Баскетбол СССР

Брест

Мельхиор с серебром

120 р.

Мельхиор с серебром

Брестская, Кобрин

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Мишка COCA COLA

5 р.

Мишка COCA COLA

Брестская, Пинск

Шахматы олимпийские

Договорная

Шахматы олимпийские

Брест

Гирлянда СССР Сказка, Снежинка, домик переходник

20 р.

Гирлянда СССР Сказка, Снежинка, домик переходник

Брест

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Игрушка СССР военная техника

Договорная

Игрушка СССР военная техника

Брестская, Барановичи

Коробок спичек времён второй мировой войны

Договорная

Коробок спичек времён второй мировой войны

Брестская, Пинск

Стол старинный, кадка дубовая, жернова, рубанок

Договорная

Стол старинный, кадка дубовая, жернова, рубанок

Брест

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Стул СССР 1981

40 р.

Стул СССР 1981

Брест

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Сброрный лот вс ссср

Договорная

Сброрный лот вс ссср

Брестская, Барановичи

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Новый курвиметр

20 р.

Новый курвиметр

Брестская, Барановичи

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Чайник

8 р.

Чайник

Брестская, Пинск

Договорная

Большая коллекция баночек

Брестская, Барановичи

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Монеты серебро ссср, 12 шт, цена за всё

90 р.

Монеты серебро ссср, 12 шт, цена за всё

Брест

Кольцо

100 р.

Кольцо

Брест

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Формы для хлеба

15 р.

Формы для хлеба

Брестская, Лунинец

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Фоллис, монета Римской Империи

6 р.

Фоллис, монета Римской Империи

Брест

Фоллис, монета Римской Империи

6 р.

Фоллис, монета Римской Империи

Брест

5 копеек 1933.

330 р.

5 копеек 1933.

Брестская, Пинск

Деньги 1909г в хорошем состоянии восток

Договорная

Деньги 1909г в хорошем состоянии восток

Брест

Икона Знамение

48 р.

Икона Знамение

Брест

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Немного серебра германской империи.

1 800 р.

Немного серебра германской империи.

Брестская, Кобрин

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часы механические

30 р.

часы механические

Брест

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Прялка коза

45 р.

Прялка коза

Брест

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Кольцо СССР

55 р.

Кольцо СССР

Брест

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Швейная машинка

600 р.

Швейная машинка

Брест

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Набор Рыбки

20 р.

Набор Рыбки

Брест

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Чемодан кожаный СССР

30 р.

Чемодан кожаный СССР

Брестская, Барановичи

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Виниловые пластинки

5 р.

Виниловые пластинки

Брестская, Барановичи

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Ёлочные игрушки СССР

40 р.

Ёлочные игрушки СССР

Брест

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Старые чемоданы

50 р.

Старые чемоданы

Брест

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Ёлочные игрушки СССР

10 р.

Ёлочные игрушки СССР

Брестская, Пинск

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Ёлочные новогодние игрушки СССР

25 р.

Ёлочные новогодние игрушки СССР

Брестская, Пинск

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Прялка

40 р.

Прялка

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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