Товары от Куфар Маркета
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Предметы искусства в Брестской области
100 р.
Керосиновая лампа
Брестская, Кобрин
Договорная
Панно '' VERSALIA ''
Брестская, Пинск
Договорная
Икона Польша 1932г
Брестская, Малорита
280 р.
Изумительная икона Греция
Брест
30 000 р.
Шахматы. Ручная работа.
Брест
Договорная
Корзина СССР
Брестская, Лунинец
50 р.
Вышиванки коллекция
Брестская, Пинск
25 р.
Продам стеклянную рыбку
Брестская, Давид - Городок
1 150 р.
Дизайнерская кукла от DWI SAPTONO, 92 cm
Брест
250 р.
Брошь кулон Камея ''Цветок''
Брест
35 р.
Картина барокко ангел рамка антиквариат 4 шт.
Брест
24 р.
Хлебница 1988год
Брестская, Пружаны
100 р.
Сувенирный кортик
Брестская, Барановичи
250 р.
«Нимфы у озера» хромолитография 250 самовывоз
Брест
Договорная
Керосиновые лампы
Брест
29 р.
Продам икону в хорошем состоянии
Брест
5 р.
Статуэтка Зубр
Брест
100 р.
торшер
Брестская, Пинск
Договорная
Бивни моржа, бакулюм
Брестская, Барановичи
50 р.
Четки из природного камня с серебрянным крестиком
Брестская, Кобрин
750 р.
Комплект антикварных ваз Delft
Брест
700 р.
Дизайнерская кукла Brigitte Paetsch&Zapf, 2000 г.
Брест
700 р.
Дизайнерская кукла от Heidi Plusczok, 1998г.
Брест
650 р.
Художественная кукла от Розмари Мюллер
Брест
600 р.
Дизайнерская кукла от Беттин Клемм
Брест
600 р.
Картина Лявона Валасюка
Брест
350 р.
Статуэтки
Брестская, Барановичи
10 р.
Ссср пилотка,галстук
Брест
45 р.
Статуэтка
Брест
Договорная
Керосиновая лампа,,летучая мышь ''
Брест
950 р.
Красивая икона. В раме. Под стеклом.
Брест
Договорная
ваза фарфор антиквариат Мейсен
Брест
Договорная
Скатерть
Брестская, Кобрин
450 р.
Гобелен ,, Рождение Венеры''.
Брестская, Дрогичин
750 р.
Витрина.
Брестская, Малорита
250 р.
Сундук.
Брестская, Малорита
25 р.
Кораблик
Брестская, Пинск
30 р.
Гобелен советский
Брестская, Барановичи
Договорная
Пепельница
Брест
10 р.
Стрижки и прически
Брестская, Барановичи
10 р.
Вяжем крючком
Брестская, Барановичи
7 р.
Афоризмы
Брестская, Барановичи
7 р.
Роман
Брестская, Барановичи