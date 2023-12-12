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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Брестской области

Порог. Алюминий. Угол. 2212. 618 0,9

4 р.

Порог. Алюминий. Угол. 2212. 618 0,9

Брест

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ПРЕМИУМ СОХО и КАПРИЗ КАНКУН-1

20 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ПРЕМИУМ СОХО и КАПРИЗ КАНКУН-1

Брестская, Барановичи

Доставка
ПЛИНТУС/ РАСПРОДАЖА

2 р.

ПЛИНТУС/ РАСПРОДАЖА

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ МАГНАТЕКС КОРНВОЛЛ и САУДЕР

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ МАГНАТЕКС КОРНВОЛЛ и САУДЕР

Брестская, Барановичи

Доставка
Линолеум

150 р.

Линолеум

Брест

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Линолеум

70 р.

Линолеум

Брестская, Барановичи

Продам б/у ламинат

100 р.

Продам б/у ламинат

Брестская, Барановичи

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Линолеум недорого

13.60 р.

Линолеум недорого

Брестская, Барановичи

Линолеум Аванта

13.50 р.

Линолеум Аванта

Брест

Доска пола

46.90 р.

Доска пола

Брестская, Барановичи

ЛАМИНАТ (150 видов)

18.90 р.

ЛАМИНАТ (150 видов)

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
Плитка

28 р.

Плитка

Брестская, Пинск

Напольное покрытие ''таркетт''.

55 р.

Напольное покрытие ''таркетт''.

Брестская, Барановичи

Паркет

50 р.

Паркет

Брест

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КРАКИД-1

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КРАКИД-1

Брестская, Барановичи

Доставка
Ламинат

100 р.

Ламинат

Брест

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ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ВЕРСАЛЬ

15 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ВЕРСАЛЬ

Брестская, Барановичи

Доставка
Плинтус напольный

20 р.

Плинтус напольный

Брест

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Остатки ламината

15 р.

Остатки ламината

Брестская, Пинск

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ЛАМИНАТ/ ОСТАТКИ С ВИТРИНЫ/ INFINITE (Tarkett, Германия) и STONE DESIGN (Kronospan, Польша)

5 р.

ЛАМИНАТ/ ОСТАТКИ С ВИТРИНЫ/ INFINITE (Tarkett, Германия) и STONE DESIGN (Kronospan, Польша)

Брестская, Барановичи

Доставка
Ламинат

150 р.

Ламинат

Брест

Ламинат

150 р.

Ламинат

Брест

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КРАКИД

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КРАКИД

Брестская, Барановичи

Доставка
Декоративные порожки

15 р.

Декоративные порожки

Брест

SPC ламинат кварц-винил StoneWood

75.55 р.

SPC ламинат кварц-винил StoneWood

Брест

Плинтус

Договорная

Плинтус

Брестская, Пинск

Ламинат Kastamonu Floorpan Blue (Дуб Ален FP703.2)

40 р.

Ламинат Kastamonu Floorpan Blue (Дуб Ален FP703.2)

Брест

Паркет лакированный новый

97 р.

Паркет лакированный новый

Брестская, Барановичи

ЛИНОЛЕУМ/ ДЕШЁВЫЙ/ СИМПЛИ

10.50 р.

ЛИНОЛЕУМ/ ДЕШЁВЫЙ/ СИМПЛИ

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
Продам ламинат

26 р.

Продам ламинат

Брест

Ламинат 5 квд б/у целых 14 штук и 12 от 1 метра

40 р.

Ламинат 5 квд б/у целых 14 штук и 12 от 1 метра

Брест

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Паркет из натурального Бамбука

252 р.

Паркет из натурального Бамбука

Брест

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ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ КОНСУЛ РУФУС-1

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ КОНСУЛ РУФУС-1

Брестская, Барановичи

Доставка
Плинтус

2.50 р.

Плинтус

Брест

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ КОНСУЛ ДУБ ЭЛЕГАНТ-1 и БЕРГЕН-8

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ КОНСУЛ ДУБ ЭЛЕГАНТ-1 и БЕРГЕН-8

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МИЛЛЕР-3

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МИЛЛЕР-3

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ОСТАТКИ

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ОСТАТКИ

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МУСКАТ

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МУСКАТ

Брестская, Барановичи

Доставка
КОВРОЛИН/ ЭКВАТОР и МЕРИДИАН/+РАСПРОДАЖА

20.70 р.

КОВРОЛИН/ ЭКВАТОР и МЕРИДИАН/+РАСПРОДАЖА

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
Новый ламинат

15 р.

Новый ламинат

Брестская, Пинск

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Ламинат Tarkett

32 р.

Ламинат Tarkett

Брестская, Пинск

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ЛЮКС КАЛАБРИЯ

12.90 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ЛЮКС КАЛАБРИЯ

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ/ УЦЕНКА

20 р.

ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ/ УЦЕНКА

Брестская, Барановичи

Доставка

Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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