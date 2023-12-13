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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Брестской области

Ламинат

Договорная

Ламинат

Брест

Наждачка (32 см)

1 р.

Наждачка (32 см)

Брестская, Барановичи

Гипсовая и Фасадная Лепнина - Свое Производство

Договорная

Гипсовая и Фасадная Лепнина - Свое Производство

Брест

Порог. Алюминий. Угол. 2212. 618 0,9

4 р.

Порог. Алюминий. Угол. 2212. 618 0,9

Брест

Плитка керамическая

5 р.

Плитка керамическая

Брест

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ПРЕМИУМ СОХО и КАПРИЗ КАНКУН-1

20 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ПРЕМИУМ СОХО и КАПРИЗ КАНКУН-1

Брестская, Барановичи

Доставка
ПЛИНТУС/ РАСПРОДАЖА

2 р.

ПЛИНТУС/ РАСПРОДАЖА

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ МАГНАТЕКС КОРНВОЛЛ и САУДЕР

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ МАГНАТЕКС КОРНВОЛЛ и САУДЕР

Брестская, Барановичи

Доставка
Линолеум

150 р.

Линолеум

Брест

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Плитка

15 р.

Плитка

Брестская, Пинск

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Линолеум

70 р.

Линолеум

Брестская, Барановичи

Продам б/у ламинат

100 р.

Продам б/у ламинат

Брестская, Барановичи

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Грунт по металлу

15 р.

Грунт по металлу

Брестская, Барановичи

Система выравнивания плитки СВП

8 р.

Система выравнивания плитки СВП

Брестская, Барановичи

Краска Fresko(интерьерная(

65 р.

Краска Fresko(интерьерная(

Брестская, Барановичи

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Линолеум недорого

13.60 р.

Линолеум недорого

Брестская, Барановичи

Обои

10 р.

Обои

Брестская, Столин

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Жидкие гвозди

40 р.

Жидкие гвозди

Брестская, Барановичи

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Растворитель 646

Договорная

Растворитель 646

Брестская, Барановичи

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Брест

Доставка
Сайдинг L-Брус

30 р.

Сайдинг L-Брус

Брест

Линолеум Аванта

13.50 р.

Линолеум Аванта

Брест

Доска пола

46.90 р.

Доска пола

Брестская, Барановичи

ПАНЕЛИ ПВХ И МДФ

8.50 р.

ПАНЕЛИ ПВХ И МДФ

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
ЛАМИНАТ (150 видов)

18.90 р.

ЛАМИНАТ (150 видов)

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
Софит DOCKE VOX коричн, белый, графит c доставкой

14.50 р.

Софит DOCKE VOX коричн, белый, графит c доставкой

Брест

Доставка
Обои бумажные д/кухни

5 р.

Обои бумажные д/кухни

Брестская, Кобрин

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Брестская, Пинск

Доставка
OSB

21.91 р.

OSB

Брестская, Барановичи

Декоративная штукатурка Giolli

Договорная

Декоративная штукатурка Giolli

Брест

Штукатурный раствор для наружных работ 224/31

6.60 р.

Штукатурный раствор для наружных работ 224/31

Брестская, Барановичи

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Брестская, Пинск

Доставка
Обои виниловые 2рул

10 р.

Обои виниловые 2рул

Брестская, Дрогичин

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Плитка половая 15х15см времён СССР,есть 3 штуки.

5 р.

Плитка половая 15х15см времён СССР,есть 3 штуки.

Брестская, Барановичи

Лак eskaro,ikea,alpina,sniezka

110 р.

Лак eskaro,ikea,alpina,sniezka

Брестская, Другие города

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Плитка

28 р.

Плитка

Брестская, Пинск

Плитка

Договорная

Плитка

Брестская, Барановичи

Пульт дистанционного управления DoorHan

50 р.

Пульт дистанционного управления DoorHan

Брест

Сигнальная лампа LAMP-PRO

88 р.

Сигнальная лампа LAMP-PRO

Брест

Комплект видеодомофона DOMO7-WIFI от дилера

1 320 р.

Комплект видеодомофона DOMO7-WIFI от дилера

Брест

Фотоэлементы PHOTOCELL-N проводные

95 р.

Фотоэлементы PHOTOCELL-N проводные

Брест

Напольное покрытие ''таркетт''.

55 р.

Напольное покрытие ''таркетт''.

Брестская, Барановичи

Соль техническая (концентрат минеральный Галит, натрий хлористый) 25кг.

11.70 р.

Соль техническая (концентрат минеральный Галит, натрий хлористый) 25кг.

Брест

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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