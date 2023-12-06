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Продавец

Работа, бизнес, учёба в других городах Брестской области

Договорная

Подработка

Брестская, Другие города

Договорная

Расклею обьявление

Брестская, Другие города

Договорная

Вокалистка

Брестская, Другие города

700 р.

Оператор колл-центра

Брестская, Другие города

Договорная

Тракторист

Брестская, Другие города

1 500 р.

Расклейка листовок

Брестская, Другие города

Договорная

Заполню форму ПУ-3,ПУ-2

Брестская, Другие города

Ищу работу перевозки

Договорная

Ищу работу перевозки

Брестская, Другие города

Бригада Вальщиков Предлагаем Свои Услуги

Договорная

Бригада Вальщиков Предлагаем Свои Услуги

Брестская, Другие города

Работа ищу

Договорная

Работа ищу

Брестская, Другие города

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Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

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Вакансия в другом регионе
Продавец в продовольственный магазин

900 р.

Продавец в продовольственный магазин

Могилев

Договорная

Ищу подработку на выходных

Минская, Смолевичи

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Гродно

Вакансия портная

Договорная

Вакансия портная

Гродно

водитель категории СЕ
vip

1 500 р.

водитель категории СЕ

Витебск

1 254 р.

Водитель погрузчика - комплектовщик

Брестская, Барановичи

Договорная

Монтажник натяжных потолков.

Могилев

Договорная

Работа

Брестская, Барановичи

2 000 р.

Водитель категории D

Могилев

Монтажник

3 000 р.

Монтажник

Минск, Ленинский

Вакансия

1 500 р.

Вакансия

Минск, Советский

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе

Бесплатно

Требуется Водитель кат.С.

Витебская, Орша

ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ

Брестская, Пинск

Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии

Договорная

Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии

Брестская, Пинск

Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,

Договорная

Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,

Брестская, Пинск

Требуется моторист на СТО , работа , вакансии

Договорная

Требуется моторист на СТО , работа , вакансии

Брестская, Пинск

Требуются сантехники

Договорная

Требуются сантехники

Брестская, Пинск

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ , ВАКАНСИЯ , РАБОТА

Брестская, Пинск

1 300 р.

Рамщик, станочник.

Витебск

Маляр отделочник

2 500 р.

Маляр отделочник

Минск, Центральный

Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
строительство и ремонт

Договорная

строительство и ремонт

Гомель

Рамщик

1 500 р.

Рамщик

Минская, Другие города

Вакансия Мастер/прораб СМР

4 000 р.

Вакансия Мастер/прораб СМР

Минск, Советский

Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.

3 000 р.

Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.

Витебск

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуются литейщики и прессовщики

Минск, Советский

Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси

1 300 р.

Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси

Гомель

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуются официанты

Договорная

Требуются официанты

Могилев

Требуется кладовщик СРОЧНО

Договорная

Требуется кладовщик СРОЧНО

Брест

Договорная

Строитель - плиточник

Гродно

3 000 р.

Водитель такси на личном автомобиле

Витебск

Договорная

Ищу Работу на своём Авто

Витебская, Орша

Договорная

Ищу работу

Брестская, Пинск

Договорная

Водитель. Ищу работу

Гомельская, Корма

Договорная

Аутсортинговые и консалтинговые услуги

Брестская, Пинск

10 р.

Расклейка листовок

Гродно

Водитель экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕМ

2 000 р.

Водитель экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕМ

Могилевская, Бобруйск

Работа подработка

Договорная

Работа подработка

Минская, Жодино

Швея

1 500 р.

Швея

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Договорная

Ищу подработку

Могилев

Каменщик

2 000 р.

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Брест

Каркасник

1 500 р.

Каркасник

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1 500 р.

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1 500 р.

Каркасник

Минская, Минский район

1 500 р.

Электрогазосварщик

Брест

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Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

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Подсобные рабочие Срочно

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Требуется швея.

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Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

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Могилев

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Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Могилев

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